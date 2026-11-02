Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (02/11) – Tα δύο ματς για τη Super League που ξεχωρίζουν

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Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες - Αναλυτικά η πρόγνωση

Νέα μεταγωγικά αεροπλάνα: Αντίστροφη μέτρηση για τα C-390 Millennium της Πολεμικής Αεροπορίας

Επίδομα θέρμανσης: Στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με όλες τις λεπτομέρειες – Τα κριτήρια, τα ποσά και οι πληρωμές