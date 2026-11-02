Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (02/11) – Tα δύο ματς για τη Super League που ξεχωρίζουν

Οι αγώνες Ατρόμητος– Βόλος και Καλαμάτα– Ηρακλής για τη Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα Δευτέρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αγώνες Ατρόμητος – Βόλος και Καλαμάτα – Ηρακλής για τη Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα Δευτέρα.
  • Πλούσια δράση υπάρχει και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Έβερτον για την Premier League, καθώς και ματς για τη Serie A, τη LaLiga και τη Liga Portugal.
  • Το τηλεοπτικό μενού συμπληρώνουν το τουρνουά τένις ATP Masters 1000 στο Παρίσι, αγώνες μπάσκετ και χάντμπολ, καθώς και η απονομή για τα Βραβεία ΠΣΑΠΠ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι αγώνες Ατρόμητος– Βόλος και Καλαμάτα– Ηρακλής για τη Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα Δευτέρα.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Παρίσι

16:00 Magenta Sport 7 ATP Masters 1000 Παρίσι

17:00 Magenta Sport 4 Πετκίμ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα χάντμπολ Α1 Γυναικών

18:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Βόλος Elabet Stoiximan Super League

19:30 Novasports 2HD Καλαμάτα – Ηρακλής Stoiximan Super League

19:30 Action 24 Βραβεία ΠΣΑΠΠ

19:30 Magenta Sport 3 Σασουόλο – Φιορεντίνα Serie A

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παπάγου – Πανιώνιος Elite League

20:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Παρίσι

21:45 Magenta Sport 1 Αταλάντα – Πάρμα Serie A

22:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Έβερτον Premier League

22:00 Magenta Sport 3 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Οσασούνα LaLiga

22:15 Magenta Sport 2 Μπενφίκα – Αλβέρκα Liga Portugal

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