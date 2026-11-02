Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (02/11) – Tα δύο ματς για τη Super League που ξεχωρίζουν

Οι αγώνες Ατρόμητος– Βόλος και Καλαμάτα– Ηρακλής για τη Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα Δευτέρα.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Παρίσι
16:00 Magenta Sport 7 ATP Masters 1000 Παρίσι
17:00 Magenta Sport 4 Πετκίμ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα χάντμπολ Α1 Γυναικών
18:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Βόλος Elabet Stoiximan Super League
19:30 Novasports 2HD Καλαμάτα – Ηρακλής Stoiximan Super League
19:30 Action 24 Βραβεία ΠΣΑΠΠ
19:30 Magenta Sport 3 Σασουόλο – Φιορεντίνα Serie A
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παπάγου – Πανιώνιος Elite League
20:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Παρίσι
21:45 Magenta Sport 1 Αταλάντα – Πάρμα Serie A
22:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Έβερτον Premier League
22:00 Magenta Sport 3 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Οσασούνα LaLiga
22:15 Magenta Sport 2 Μπενφίκα – Αλβέρκα Liga Portugal