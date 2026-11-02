Zoom in: Το μυστήριο με τη βέρα του Μαρινάκη, ο διάλογος του Άδωνι με μαθητή για τα… σάντουιτς και η πρόσκληση Χρηστίδη στον Ουγγαρέζο για ραντεβού στη Χαριλάου Τρικούπη

Πολυσυλλεκτικό ήταν το μενού στο 17ο «briefing για τους πολίτες», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν τα ζητήματα της επικαιρότητας, από τις εξελίξεις γύρω από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, μέχρι τη διάταξη που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η πιο «καυτή» ερώτηση όμως ήταν για τη.. βέρα του, την οποία φορά στο μεσαίο δάχτυλο. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό; «Γιατί έχω χάσει αρκετά κιλά και σε αυτό το δάχτυλο που τη φορούσα κανονικά, όπως τη φοράνε και οι περισσότεροι, φεύγει. Και επειδή είμαι πολύ προληπτικός δεν θέλω να τη σφίξω και τη φοράω σε αυτό» είπε…



Συνθήματα και… «διαπραγματεύσεις» με μαθητές για τα σάντουιτς στα κυλικεία

Τα εγκαίνια της ανακαινισμένης δομής, στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, πραγματοποίησε το Σάββατο ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της περιοδείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Χαρακτηριστικά πάντως ήταν τα πλάνα με μαθητές να φωνάζουν μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη, το γνωστό σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» έξω από το Κέντρο Υγείας. Η νέα.. εκτέλεση ήταν πιο ήπια, ενώ ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «από μικρά στον ίσιο δρόμο…».

Στην περιοδεία του όμως στον Κίσσαμο την παράσταση έκλεψε και ένας πιτσιρικάς ο οποίος τον σταμάτησε για να τον ρωτήσει σχετικά με τις αλλαγές στα κυλικεία των σχολείων, καθώς με το νέο πιο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας τα ανθυγιεινά σνακ έχουν εξαφανιστεί. «Γιατί βάζετε αντί για ζαμπόν κοτόπουλο στα σάντουιτς;» τον ρώτησε, με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά πως στόχος είναι η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. «Άρα πρέπει να μάθουμε να τρώμε όλοι πιο υγιεινά για να μην έχουμε πρόβλημα στην υγεία μας» τόνισε, όμως ο μαθητής επέμενε και του ζήτησε αν μπορεί να κάνει μία εξαίρεση για το 2ο Γυμνάσιο Κισσάμου.

«Δεν υπάρχει εξαίρεση, ξέχασέ το» του απάντησε γελώντας ο υπουργός Υγείας, με τον μικρό να συμβιβάζεται με μία selfie και τον κ. Γεωργιάδη να προβλέπει πως με το στυλ που έχει τον βλέπει να γίνεται δήμαρχος κάποια στιγμή στο μέλλον.

«Είναι δυνατόν να μην έχουμε κάνει πρόταση στον Δημήτρη Ουγγαρέζο;»

Επίσημη…. πρόσκληση για ραντεβού στη Χαριλάου Τρικούπη δέχθηκε από τον Παύλο Χρηστίδη ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος απάντησε θετικά και το μόνο που μένει απ’ ό,τι φαίνεται είναι η μέρα και η ώρα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του δημοσιογράφου Στέφανου Κωνσταντινίδη στη Β΄ Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται να έχει «κλειδώσει». Όταν του ευχήθηκε καλή επιτυχία, στο βάθος… άναψαν τα «πράσινα» λαμπάκια του Δημήτρη Ουγγαρέζου, που είναι γνωστός για τα πασοκικά του αισθήματα και ο οποίος είπε εμμέσως πλην σαφώς ότι περιμένει κι αυτός πρόταση από το ΠΑΣΟΚ για να είναι υποψήφιος.

Μάλιστα, είπε πως έχει ενημερώσει τον Παύλο Χρηστίδη ότι ως μόνιμος κάτοικος νοτίων προαστίων είναι έτοιμος για τον Β3 Τομέα. Έτσι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε δράση και την Κυριακή το βράδυ ανέβασε ένα βίντεο για να μεσολαβήσει. «Είναι δυνατόν να μην έχουμε κάνει πρόταση στον Δημήτρη Ουγγαρέζο; Επανορθώνω δημοσίως, έχεις ανοιχτή πρόσκληση και για τον Νότιο Τομέα και για όπου αλλού θέλεις» λέει ο Παύλος Χρηστίδης και σηκώνει το τηλέφωνο: «Πρόεδρε, είδα ότι ο Ουγγαρέζος θέλει να κατέβει στον Νότιο Τομέα. Να του κάνουμε ένα ραντεβού; Βουλή ή Χαριλάου Τρικούπη;». Κλείνει το τηλέφωνο και του στέλνει δημόσιο μήνυμα ότι τον περιμένουν στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Ο παρουσιαστής αναδημοσίευσε το βίντεο άρα να περιμένουμε νέα;

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Χαρές για τον Φρέντη Μπελέρη

Διπλή χαρά για την οικογένεια του Φρέντι Μπελέρη, καθώς ο γιος του, Πέτρος, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαίρη, ενώ την ίδια ημέρα τελέστηκε και η βά[τιση του εγγονού του. Το χαρμόσυνο γεγονός μοιράστηκε στα social media ο ίδιος ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, συνοδεύοντας τα στιγμιότυπα της τελετής με λόγια βαθιάς συγκίνησης για τα δύο μυστήρια. «Είναι δύσκολο να βρεις λόγια όταν βλέπεις το παιδί σου γαμπρό, με τη δική του οικογένεια. Θυμάσαι τη μέρα που το κράτησες πρώτη φορά στην αγκαλιά σου και σήμερα το καμαρώνεις να κρατά το δικό του παιδί».

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Στην αναμονή «νεύματος» για τα ψηφοδέλτια η Παγώνη

Τελικά θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Ματίνα Παγώνη; Αν κρίνουμε από την απάντησή της, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική, αν δεχθεί πρόταση. «Καταρχήν πρέπει να το πει ο Μητσοτάκης ρε παιδιά, εγώ θα το πω; Το λένε όλοι οι άλλοι εκτός από τον Μητσοτάκη και μένα, επομένως ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Μητσοτάκης» απάντησε στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου Spotlight του Kontra. Όταν δε, ρωτήθηκε εάν θέλει, είπε: «Είχα μιλήσει κάποιες φορές, από εκεί και πέρα θα το συζητήσουμε. Δεν είμαι πια και να τρελαίνομαι…».

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Η Δούρου μπήκε στο κλίμα του Halloween

Στο πνεύμα του Halloween μπήκε απρόσμενα η Ρένα Δούρου, ανασύροντας από το αρχείο της μια παλιά, άκρως ατμοσφαιρική φωτογράφιση με δύο στενούς της φίλους. Με διάθεση γνήσιου αυτοσαρκασμού, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε το κατάμαυρο φόντο και τις έντονες σκιές που «αναλαμβάνουν να αναδείξουν κάθε ρυτίδα με αξιοθαύμαστο ζήλο», χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως κάτι ανάμεσα σε «ταινία τρόμου και οντισιόν για στοιχειωμένο αρχοντικό». Όσο για το συμπέρασμα; Ενώ οι φίλοι της είχαν καλλιτεχνικό όραμα, η ίδια ανακάλυψε -έστω και με καθυστέρηση- πως διέθετε μια πολλά υποσχόμενη… καριέρα στο μεταφυσικό!

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Η διδακτική μαντινάδα

Μία… διδακτική μαντινάδα για τους πολιτικούς άκουσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος επισκέφθηκε έκθεση κρητικών προϊόντων. Ο κύριος Μηνάς από την Κρήτη τον πλησίασε και του αφιέρωσε με νόημα «Να χεις τον νου, στην κεφαλή, τα λόγια μετρημένα – θα σέβεσαι τους γύρω σου, μα πιο πολύ εσένα…». Σύμφωνα με τον ίδιο, άγγιξε τις ευαίσθητες χορδές του…

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Ο διάλογος του Τάσου Γαϊτάνη με τη 14χρονη κόρη για τα social media

Στην εποχή της Gen Alpha προσπάθησε να μυηθεί το στέλεχος της ΝΔ και υποψήφιος στον Νότιο Τομέα Τάσος Γαϊτάνης, ανοίγοντας κουβέντα με τη 14χρονη κόρη του για το μπλόκο στα social media κάτω των 15 ετών. Το αποτέλεσμα; Έφαγε σχεδόν… άκυρο με το καλημέρα. Ο υποψήφιος βουλευτής επιχείρησε να «σφυγμομετρήσει» τις αντιδράσεις της εφηβικής παρέας για το μέτρο, όμως η προσγείωση ήταν άμεση. Στην ερώτηση πώς βλέπουν οι συμμαθητές της την απαγόρευση», η απάντηση ήταν γεμάτη εφηβικό ρεαλισμό: «Υπάρχουν διάφορες opinions… κάποιοι λένε ότι είναι χάλια, κάποιοι ότι θα περάσουμε τέλεια».

Όταν της πρότεινε ως εναλλακτική το Viber, πήρε την πληρωμένη απάντηση: «Αδελφέ, δε μιλάει κανένας από το Viber»! Όταν μάλιστα ο ίδιος αναρωτήθηκε τι θα κάνουν τώρα αντί να βλέπουν βιντεάκια, η μικρή έδειξε ότι έχει βρει τη δική της δημιουργική εναλλακτική, καθώς δήλωσε ότι θα παίζει βόλεϊ, ενώ η κουβέντα πέρασε και στο μέγεθος του εθισμού, με τη 14χρονη να αποκαλύπτει πως συμμαθητής της περνά έως και 14 ώρες την ημέρα στην οθόνη…

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«Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο»: Άρωμα… ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ στη λαϊκή

Άρωμα… παλιού ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ φύσηξε στη λαϊκή αγορά της Σκύδρας, όπου το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Θανάσης Γλαβίνας βγήκε στους πάγκους με τα φυλλάδια για τις συντάξεις και την ακρίβεια ανά χείρας «Α, ΠΑΣΟΚ… Άμα έρθετε στα πράγματα, θα είναι φτηνά τα πράγματα» του είπε ένας ιερέας που ήταν στο σημείο, ενώ ένας ψηφοφόρος φώναξε το ιστορικό «θα τον μεθύσουμε τον ήλιο». Όμως το απόλυτο highlight, ήρθε από έναν ηλικιωμένο που «φοβήθηκε» μην του φάνε… το προεκλογικό υλικό. «Όχι, θα τα κρατήσω εγώ (σ.σ. τα φυλλάδια που πήρε), γιατί να τα δώσω;».