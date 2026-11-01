Ρένα Δούρου: «Είναι ενδεικτικό ανωριμότητας της ελληνικής κοινωνίας, η αναζήτηση του προσώπου που θα νικήσει τον Μητσοτάκη» 

Την ανάγκη να μετατοπιστεί η πολιτική συζήτηση από την αναζήτηση ενός προσώπου που θα μπορούσε να επικρατήσει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επεξεργασία συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων για τα προβλήματα της κοινωνίας, ανέδειξε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο TV100.

Με αιχμή του δόρατος την ακρίβεια, τη στέγαση, το ιδιωτικό χρέος και τις προοδευτικές συνεργασίες, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του κόμματος, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην άνοδο της ακροδεξιάς, στις γερμανικές επανορθώσεις και στο παράδειγμα του φοιτητικού κινήματος στη Σερβία.

« Ενδεικτικό ανωριμότητας της ελληνικής κοινωνίας η αναζήτηση προσώπου που θα νικήσει τον Μητσοτάκη»

«Είναι ενδεικτικό ανωριμότητας, όχι μόνο της Αριστεράς αλλά ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, να ψάχνει το πρόσωπο που θα κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη και να μη συζητάμε για τις πολιτικές που πρέπει να υλοποιήσουμε, ώστε να μη φοβόμαστε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ, να πάμε σούπερ μάρκετ ή να πετύχουν τα παιδιά μας σε σχολή της επαρχίας γιατί δεν θα μπορέσουν να πάνε», υποστήριξε χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου.

Η ίδια αναφέρθηκε στις προτάσεις και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνοντας ότι το κόμμα έχει ήδη θέσει στο δημόσιο διάλογο, ζητήματα που αφορούν τη στεγαστική πολιτική, την ακρίβεια και τη φορολογία.

Όπως σημείωσε, από τον Μάιο του 2024, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναδείξει τα ζητήματα της ακρίβειας και της φορολογικής πολιτικής, ενώ στα τέλη Αυγούστου, ζήτησε να συζητηθεί στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ιδιωτικού χρέους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση που κατατέθηκε στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση των funds και των servicers, προαναγγέλλοντας ότι το κόμμα προχωρά και σε πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Προγραμματικές συγκλίσεις και συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο

Στο πεδίο των πολιτικών συνεργασιών, η Ρένα Δούρου, υπογράμμισε ότι η αναζήτηση προγραμματικών συμμαχιών, αποτελεί καταστατική υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Εμείς από το καταστατικό μας είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε προγραμματικές συμμαχίες και προγραμματικές συγκλίσεις με προοδευτικά κόμματα και προοδευτικούς πολίτες», ανέφερε.

Αναφερόμενη στις δημοσκοπικές μετρήσεις και στις δημόσιες τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, σημείωσε «ότι τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν, όπως είπε, ούτε τη στάση της Ελληνικής Λύσης με το σύνθημα «ή εμείς ή κανείς», ούτε την εκτίμηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακόμη και με μία ψήφο διαφορά».

Προειδοποίηση για την άνοδο της ακροδεξιάς και τη στροφή της νεολαίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην άνοδο της ακροδεξιάς, εκφράζοντας την ανησυχία της για τα δημοσκοπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφουν στροφή νέων ανθρώπων προς τέτοιες πολιτικές κατευθύνσεις.

«Όλα τα δημοσκοπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά μας δείχνουν ότι η νεολαία μας στρέφεται προς την ακροδεξιά, έχουμε τεράστια ευθύνη να τους μιλήσουμε. Στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, εμείς, δεν μπορούμε να σηκώνουμε το χέρι ναζιστικά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε την ανάγκη αντιμετώπισης της ακροδεξιάς με την ιστορική μνήμη και τα εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής, κάνοντας ειδική αναφορά σε μαρτυρικούς τόπους της χώρας.

Οι γερμανικές επανορθώσεις στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, για τις γερμανικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαναφοράς του ζητήματος στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Όπως επεσήμανε, πρόκειται για ένα ζήτημα με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτική βαρύτητα, ειδικά για μια χώρα που έχει βιώσει τις θηριωδίες της ναζιστικής κατοχής.

«Στη χώρα του Χορτιάτη, της Βιάννου και των Καλαβρύτων δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την άνοδο της ακροδεξιάς», τόνισε, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με τη σημερινή ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας.

Το παράδειγμα της Σερβίας και το φοιτητικό κίνημα χωρίς «μεσσίες»

Τέλος, αναφερόμενη στην εκλογή της «Φοιτητικής Λίστας» στη Σερβία, η Ρένα Δούρου, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο κίνημα, δίνοντας έμφαση στην απουσία προσωποκεντρικής εκπροσώπησης και στην προτεραιότητα που δόθηκε σε συγκεκριμένα πολιτικά αιτήματα.

Όπως ανέφερε, το κίνημα πορεύτηκε «χωρίς μεσσίες, χωρίς «πρόσωπα», θέτοντας στο επίκεντρο την αντιμετώπιση της διαφθοράς και όχι την προσωπική προβολή, κάποιου πολιτικού προσώπου.

Σύμφωνα με την ίδια, η συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή οδήγησε στην ανατροπή του επί 14 χρόνια πρώην προέδρου της Σερβίας, κ. Βούτσιτς, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης και της προτεραιότητας των πολιτικών αιτημάτων, έναντι της προσωποκεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης.