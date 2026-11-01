Ντέρτι: Η Στέλλα πέφτει στην παγίδα του Αλέκου – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Στο “Ντέρτι” τα πάθη συγκρούονται και τα μυστικά γίνονται επικίνδυνα όπλα στα επεισόδια της εβδομάδας Δευτέρα 2 – Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 22:30 στον Αντ1.

Τι θα δούμε αναλυτικά

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 19

Η αποτυχία της επιχείρησης στο λιμάνι δημιουργεί ένταση μεταξύ Άρη και Παύλου, ενώ η Στέλλα καταλαβαίνει πως ο κλοιός γύρω της στενεύει επικίνδυνα. Την ίδια στιγμή, η εύθραυστη σχέση της με την μητέρα της ισορροπεί ανάμεσα στη συγγνώμη και την καχυποψία, καθώς Αλέκος και Ξένια αρχίζουν να ψάχνουν κρυφά το παρελθόν της.

Ο Λευτέρης προσπαθεί να ξαναβρεί τη θέση του δίπλα στους φίλους του, όμως η ιστορία με τη Ρένα απειλεί να τινάξει στον αέρα τη σχέση του με τον Σπύρο. Ο Χρήστος, από την άλλη, αναγκάζεται να παραδεχτεί στη Φανή μέχρι πού έφτασε για χάρη της, την ώρα που η επιστροφή του πατέρα του ανοίγει ένα δύσκολο, αλλά συγκινητικό κεφάλαιο για την οικογένειά του.

Και ενώ η Μάρθα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, ο Πασχάλης πλησιάζει επικίνδυνα σε μια αλήθεια που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 20

Λίγο πριν από τον γάμο του Δήμου και της Καίτης, οι σχέσεις δοκιμάζονται από μυστικά που απειλούν να βγουν στην επιφάνεια. Ο Λευτέρης καταρρέει από τις ενοχές του για τη Ρένα και τον καβγά με τον Σπύρο, ενώ η Στέλλα προσπαθεί να τον κρατήσει όρθιο χωρίς να πληγωθεί περισσότερο ο Μιχάλης.

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος και η Καίτη έρχονται πιο κοντά μέσα από μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση για τη μητέρα του, ενώ η επιστροφή του Μίλτου φέρνει συγκίνηση, αλλά και παλιές εντάσεις στην οικογένεια.

Παράλληλα, o Αλέκος και η Ξένια στήνουν μια παγίδα για να εξακριβώσουν αν μπορούν να εμπιστευτούν τη Στέλλα. Εκείνη, πιστεύοντας ότι ανακαλύπτει ένα νέο ίχνος, ενημερώνει τον Άρη, χωρίς να γνωρίζει πως κάθε κίνησή της παρακολουθείται.

Και μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα, ο Μίλτος αναγνωρίζει στον Παύλο ένα πρόσωπο από το σκοτεινό παρελθόν του.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 21

Ο γάμος του Δήμου και της Καίτης ενώνει για λίγο όλους τους ήρωες, όμως κάτω από τη γιορτή τα μυστικά απειλούν να τινάξουν τις σχέσεις τους στον αέρα. Η Στέλλα καταφέρνει να δώσει στον Άρη τη διεύθυνση της αποθήκης του Αλέκου, χωρίς να γνωρίζει ότι o Αλέκος και η Ξένια παρακολουθούν κάθε της κίνηση και ετοιμάζονται να τη δοκιμάσουν.

Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης προσπαθεί να διορθώσει όσα κατέστρεψε, όμως η αλήθεια για τη Ρένα φτάνει τελικά στον Μιχάλη και μια δυνατή φιλία διαλύεται βίαια. Ο Χρήστος και η Φανή κάνουν ένα μικρό βήμα ο ένας προς τον άλλον, ενώ o Λάζαρος και o Μίλτος επιχειρούν να ξαναχτίσουν τη χαμένη σχέση τους.

Και καθώς η πόλη πανηγυρίζει για τη νίκη της Εθνική στο Ευρωμπάσκετ, η αστυνομική επιχείρηση μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Άρη να βρίσκεται ξαφνικά μόνος και εκτεθειμένος απέναντι στον Αλέκο.

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