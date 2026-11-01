Κρίνο και Αγκάθι: Ο Στέλιος αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για τον Ηλία στη Λευκή

Το “Κρίνο και Αγκάθι” έρχεται με νέα καθηλωτικά επεισόδια από Δευτέρα εως Τετάρτη στις 21:00 στον Αντ1.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος αρνείται να γυρίσει με τη Λευκή στο αρχοντικό, φοβούμενος πως η συγκατοίκηση με τους Αρβανιταίους θα σβήσει ό,τι γεννήθηκε ανάμεσά τους στο βουνό, όμως τελικά υποχωρεί μπροστά στην επιμονή της να μάθει την αλήθεια.

Στο Αρβανιταίικο, ένα φίδι- μήνυμα κρυμμένο μέσα σε προικιά αναστατώνει το σπίτι και προκαλεί ταραχή στον Μήτρο που προσπαθεί να παραπλανήσει τους δικούς του για το ποιος το έστειλε.

Ο Παναγής, τρομοκρατημένος από την εμπλοκή του εισαγγελέα, επιβάλλει την απόφασή του ο Μάρκος και η Λευκή να έρθουν να ζήσουν μαζί τους, ενώ η Μαριγώ και ο Μήτρος ετοιμάζονται να κάνουν τη ζωή της Λευκής κόλαση.

Την ίδια ώρα, ο Στέλιος αποκαλύπτει στον παπά τη δική του εκδοχή γύρω από την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία δίνει δίκιο στους Αρβανιταίους για τον φόνο του Ηλία.

Κι ενώ η Λευκή αποχαιρετά τη Μάρω σαν να μπαίνει σε καινούρια φυλακή και παίρνουν με τον Μάρκο τον δρόμο για το αρχοντικό, ο Στέλιος ετοιμάζεται να της πει την αλήθεια…

ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος και η Λευκή επιστρέφουν στο αρχοντικό των Αρβανιταίων ως ζευγάρι, όμως το οικογενειακό τραπέζι που στήνεται για την υποδοχή τους, παρουσία και της Θεανώς, μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο μάχης.

Η Μαριγώ προκαλεί ανοιχτά τη Λευκή, η Ρηνιώ καταρρέει από την ένταση, ενώ ο Μάρκος αποφασίζει να απομακρυνθεί με τη γυναίκα του στο παλιό σπιτάκι του παππού. Την ίδια ώρα, ο Πέτρος βλέπει τον παπά να κρύβει την εικόνα του Άη Γιώργη και τρομοκρατείται, ενώ ο Σκλίβας δέχεται να συνεργαστεί με τους Ιταλούς που κατασκευάζουν το φράγμα, βρίσκοντας έτσι τρόπο να πλησιάσει ξανά τους Αρβανιταίους.

Κι ενώ η Χρυσούλα παρασύρεται όλο και περισσότερο από τον Τριαντάφυλλο, προκαλώντας την αγωνία της Δέσποινας, ο Στέλιος βρίσκει τελικά τη δύναμη να αποκαλύψει στη Λευκή την αλήθεια για τον Ηλία.

Όμως, μια συνάντηση μεταξύ Μήτρου και Λεμονιάς δείχνει πως το παρελθόν ίσα που μόλις έχει αρχίσει να ξυπνά…

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Στέλιος, συντετριμμένος από την αντίδραση της Λευκής, ξανακυλά στο ποτό και μες στη μέθη του λέει στον Πέτρο το μεγάλο μυστικό για τον Ηλία και την εικόνα, προκαλώντας του πανικό.

Στο αρχοντικό, η Λευκή προσπαθεί να σταθεί ως νύφη των Αρβανιταίων, δείχνοντας μεταμέλεια και διάθεση συμφιλίωσης, ενώ στην πραγματικότητα ψάχνει τρόπο να ανακαλύψει αυτό που κρύβουν.

Ο Μάρκος ανησυχεί πως η επιμονή της θα τους καταστρέψει, αλλά συνεχίζει να την προστατεύει, την ώρα που η Θεανώ τού εξομολογείται τα αισθήματά της. Παράλληλα, ο Σκλίβας, χρησιμοποιώντας την καινούρια θέση του στο έργο του φράγματος, φέρνει νέο πονοκέφαλο στον Παναγή, ενώ ο Τριαντάφυλλος πιέζει τον Πέτρο να σωπάσει για όσα ξέρει για την εικόνα και τον Ηλία.

Κι ενώ η οικογένεια Δρογούτη διαλύεται υπό το βάρος των μυστικών και των ενοχών, η Λεμονιά ζητάει να μάθει από τον Μήτρο την αλήθεια για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας…

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