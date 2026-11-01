Ρήξη στους Δημοκρατικούς στο Μίσιγκαν: Η Χέιλι Στίβενς στηρίζει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλο του Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ

Σε ανοιχτή ρήξη εξελίσσεται η αντιπαράθεση των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν, καθώς η βουλευτής Χέιλι Στίβενς ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς για τη Γερουσία δυο ημέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, εγκαταλείποντας τον υποψήφιο του κόμματός της, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προκριματικές.

Η απόφαση, την οποία μεταδίδει η Wall Street Journal, έρχεται μόλις δύο ημέρες πριν από την κάλπη της Τρίτης και ανατρέπει την προσπάθεια να παρουσιαστεί εικόνα κομματικής ενότητας σε μια κρίσιμη πολιτεία για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Η Χέιλι Στίβενς εμφανίστηκε την Κυριακή μαζί με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για τη Γερουσία Μάικ Ρότζερς σε εκκλησία του Ντιτρόιτ. Λίγο αργότερα δημοσίευσε βίντεο στην πλατφόρμα Χ, επισημοποιώντας την αλλαγή στρατοπέδου. «Δεν ανήκω στην εκστρατεία του Αμπντούλ», δήλωσε η Χέιλι Στίβενς. Παράλληλα, πήρε αποστάσεις από υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων ο αριστερός διαδικτυακός σχολιαστής Χασάν Πάικερ.

Πρόκειται για πλήρη ανατροπή της στάσης που είχε υιοθετήσει μετά τις προκριματικές του Αυγούστου. Τότε, παρά την οριακή ήττα της, είχε στηρίξει αμέσως τον Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ. Οι σχέσεις τους, ωστόσο, παρέμειναν ψυχρές.

STEVENS: “My vote for Senate will be for Mike Rogers because we have to stand with country. We can’t stand with hate, we can’t stand with Hasan Piker… I stood with my party and I was booed off the stage.” https://t.co/8JPKDgidoN — Greg Price (@greg_price11) November 1, 2026

Δυσαρέσκεια της Στίβενς ήδη από τις προκριματικές εκλογές

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ είχε κερδίσει το χρίσμα με διαφορά μικρότερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας, ύστερα από μια αναμέτρηση που συμπύκνωσε βαθιές διαφωνίες στο εσωτερικό των Δημοκρατικών.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η σύγκρουση αφορούσε τόσο τη σχέση του κομματικού κατεστημένου με τους υποψηφίους που το αμφισβητούν όσο και την αντιπαράθεση μετριοπαθών και προοδευτικών. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι διαφορές για το Ισραήλ. Αυτές οι διαφωνίες επανήλθαν τις τελευταίες ημέρες, ακυρώνοντας στην πράξη την προσπάθεια κοινής προεκλογικής παρουσίας.

Διαφωνία για το Ισραήλ

Η Χέιλι Στίβενς ζήτησε από τον Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ να απολογηθεί για επικριτικές δηλώσεις του για το Ισραήλ και να αποκηρύξει διαφήμιση εξωτερικής ομάδας, την οποία η ίδια χαρακτηρίζει αντισημιτική. Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ δήλωσε ότι διαφωνεί με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διαφήμισης και κατηγόρησε τη Χέιλι Στίβενς ότι απομακρύνει τη συζήτηση από τα ουσιαστικά ζητήματα της εκστρατείας. Επίσης, η βουλευτής των Δημοκρατικών ζήτησε να αποσυρθεί διαφήμιση της δικής του καμπάνιας, στην οποία χρησιμοποιείται δήλωση του συντηρητικού σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον ότι δεν θα ψήφιζε τον Μάικ Ρότζερς.

Η κοινή εμφάνιση που κατέληξε σε ρήξη

Η ένταση είχε ήδη επισκιάσει μια προγραμματισμένη εκδήλωση την Κυριακή, η οποία προοριζόταν να στείλει μήνυμα ενότητας. Ερωτηθείς το Σάββατο αν επιθυμούσε να παραστεί η Χέιλι Στίβενς, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ απάντησε ότι δεν ήθελε να αποσπαστεί η προσοχή από τα βασικά θέματα. Όταν δημοσιογράφοι επέμειναν ότι δεν είχε δώσει σαφή απάντηση, ανέφερε πως άλλοι ενδιαφέρονταν περισσότερο να μετατρέψουν την αναμέτρηση σε συζήτηση για ζητήματα που δεν την αφορούν. Τελικά, η Χέιλι Στίβενς εμφανίστηκε στο πλευρό του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του. Η προεκλογική διαφωνία μετατράπηκε έτσι σε δημόσια υποστήριξη προς το αντίπαλο κόμμα, με τον αντίκτυπό της στην κάλπη να παραμένει ανοιχτός.