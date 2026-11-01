Λονδίνο: Πάνω από 300 συλλήψεις σε διαμαρτυρία υποστήριξης της οργάνωσης «Palestine Action» έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ

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Περισσότερα από 300 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας προς υποστήριξη της απαγορευμένης οργάνωσης «Palestine Action» έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Nine Elms του Λονδίνου το Σάββατο, με πολλούς να κρατούν πανό που ανέγραφαν φράσεις όπως: «Είμαι ενάντια στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πραγματοποιήθηκαν 325 συλλήψεις. Η αστυνομική αρχή πρόσθεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 320 από αυτές αφορούσαν την «έκφραση υποστήριξης προς απαγορευμένη οργάνωση βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας (Terrorism Act)».

Να σημειωθεί ότι από τον Ιούλιο του 2025, η «Palestine Action» έχει κηρυχθεί εκτός νόμου και έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 4.000 συλλήψεις που σχετίζονται με την ομάδα.

Υπό εξέταση η απαγόρευση λειτουργίας της «Palestine Action»

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να επανεξετάσει την απαγόρευση της «Palestine Action» βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, αφού δόθηκε άδεια στον συνιδρυτή της οργάνωσης να ασκήσει έφεση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office) δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί σθεναρά την απαγόρευση απέναντι στην έφεση.

Το Σάββατο, οι αστυνομικοί συνέχισαν τις συλλήψεις μέχρι το βράδυ, μεταφέροντας κόσμο σε αστυνομικά βαν, εν μέσω χειροκροτημάτων από πολλούς διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους φώναζαν το σύνθημα: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» («Free, free Palestine»).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να κουβαλήσουν διαδηλωτές που αρνούνταν να περπατήσουν.

Ο συνταξιούχος δικηγόρος Charles Allison — ο οποίος προσήχθη/συνελήφθη από την αστυνομία το απόγευμα — είχε ταξιδέψει από την Κάμπρια για να συμμετάσχει. Δήλωσε ότι φοβάται για τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών, οι οποίες, όπως είπε, «υποτιμώνται και εξασθενούν».

«Ελπίζω οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου — αν και δεν θα επηρεαστούν απαραίτητα από αυτό [τη διαμαρτυρία] — να δουν μακροπρόθεσμα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και να αποφασίσουν ότι η απαγόρευση ήταν παράνομη, όπως πιστεύω ότι ήταν», δήλωσε ο 75χρονος.

Ο David Bolden, ένας άλλος διαδηλωτής που περίμενε τη σύλληψή του, χαρακτήρισε την απαγόρευση «παράλογο νόμο».

Η οργάνωση «Defend Our Juries», η οποία συντονίζει μια σειρά διαμαρτυριών κατά της απαγόρευσης, ανέφερε ότι ο αριθμός των ατόμων που κρατήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο ανέβασε τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων σε πάνω από 4.000 από τότε που η οργάνωση κηρύχθηκε εκτός νόμου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πραγματικά δυστοπική».

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών που περιήλθαν στην κατοχή του BBC, πραγματοποιήθηκαν 3.630 συλλήψεις το έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2026. Μαζί με τα 134 άτομα που συνελήφθησαν έξω από το Πταισματοδικείο του Γουέστμινστερ (Westminster Magistrates Court) νωρίτερα φέτος και τις συλλήψεις του Σαββάτου, ο συνολικός αριθμός φτάνει τις 4.089.

Το BBC επικοινώνησε με τη Μητροπολιτική Αστυνομία για να επιβεβαιώσει τυχόν επιπλέον στοιχεία που μπορεί να διαθέτει.

Η Διεθνής Αμνηστία στο Ηνωμένο Βασίλειο επέκρινε τις συλλήψεις και ζήτησε από την κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση της «Palestine Action».

Τέλος, η «Defend Our Juries» χαρακτήρισε τις συλλήψεις «άδικες» και «επίθεση στην ελευθερία του λόγου».