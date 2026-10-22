Ο Σωκράτης Βαρδάκης ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Τίμησε και τιμά τη λαϊκή εντολή των Ηρακλειωτών συμπολιτών μας, λέει η Δούρου

Καθήκοντα βουλευτή ανέλαβε ο Σωκράτης Βαρδάκης, ο οποίος ορκίστηκε ενώπιον του προέδρου της Βουλής και κατέλαβε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Ηράκλειο. Ο κ. Βαρδάκης διαδέχεται τον Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος παρέδωσε την έδρα του μετά την ανεξαρτητοποίησή του, με την πρόεδρο του κόμματος Ρένα Δούρου να καλωσορίζει την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

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Πολιτική

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ – ΣΥΡΙΖΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ – ΣΥΡΙΖΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ – ΣΥΡΙΖΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καθήκοντα βουλευτή ανέλαβε ο Σωκράτης Βαρδάκης, καθώς ορκίστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής και καταλαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο.
  • Διαδέχεται τον Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος μετά την ανεξαρτητοποίησή του ανταποκρίθηκε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και παρέδωσε την έδρα του υπέρ του κόμματος.
  • Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, καλωσόρισε τον Σωκράτη Βαρδάκη, υπογραμμίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεγαλώνει, δυναμώνει, σταθερά, καθαρά, Αριστερά».

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Καθήκοντα βουλευτή ανέλαβε σήμερα ο Σωκράτης Βαρδάκης, καθώς ορκίστηκε νωρίτερα από τον πρόεδρο της Βουλής. Έτσι, λοιπόν, καταλαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο.

Ο Σωκράτης Βαρδάκης διαδέχεται τον Χάρη Μαμουλάκη ο οποίος μετά την ανεξαρτητοποίησή του, το καλοκαίρι του 2026 ανταποκρίθηκε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και την 19η Οκτωβρίου παρέδωσε την έδρα του υπέρ του κόμματος.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σωκράτης Βαρδάκης είχε εκλεγεί βουλευτής και στις εκλογές του 2019 και ως εκ τούτου, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου χαιρέτισε την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Με δήλωσή της, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, καλωσόρισε τον Σωκράτη Βαρδάκη, δίνοντας έμφαση στη συνέπειά του απέναντι στην πολιτική δέσμευση και στην εκλογική εντολή.

«Καλωσορίζουμε σήμερα στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον σύντροφο Σωκράτη Βαρδάκη. Ο Σωκράτης τίμησε και τιμά τη λαϊκή εντολή των Ηρακλειωτών συμπολιτών μας, για να δώσει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον αγώνα που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία για τις σπουδαίες αλλαγές», ανέφερε η πρόεδρος του κόμματος, Ρένα Δούρου. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι με την έλευση του Σωκράτη Βαρδάκη «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεγαλώνει, δυναμώνει, σταθερά, καθαρά, Αριστερά».

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