Νύχτα αγωνίας στον Αρχάγγελο Ρόδου: Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, πλημμύρισαν σπίτια – Ήχησε το 112, κλειστά σχολεία

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Νύχτα αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι στον Αρχάγγελο της Ρόδου, που βρέθηκε ξανά στο «μάτι» της κακοκαιρίας με τις καταρρακτώδεις βροχές να μετατρέπουν τους δρόμους σε χειμάρρους και να πλημμυρίζουν ισόγεια και υπόγεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε 18 κλήσεις, εκ των οποίων οι τρεις αφορούσαν σε απάντληση υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα και μία για κοπή δέντρου. Παράλληλα, χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για τη μεταφορά δύο ατόμων σε ασφαλές σημείο, καθώς είχαν εγκλωβιστεί σε πεζοδρόμιο και αδυνατούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Κάτοικοι ανέβηκαν σε ταράτσες σπιτιών

Η καταρρακτώδης βροχή παρέσυρε αυτοκίνητα και μηχανάκια και ανάγκασε κατοίκους να ζητήσουν καταφύγιο στις ταράτσες. Όπως μεταδίδει η «Δημοκρατική» τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στον Αρχάγγελο, όπου υπερχείλισε ο ποταμός που διασχίζει τον οικισμό. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την ανάγκη να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της κοίτης του. Οι κάτοικοι της περιοχής το ζητούν εδώ και καιρό.

⚠️🚨⛔️ Αρχάγγελος #Ρόδου τώρα 04:15 Βίντεο : Nicole Livi #weatheralert https://t.co/r6rMF2lxZT — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Οι δρόμοι έγιναν ορμητικοί χείμαρροι και τα νερά εισέβαλαν σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Για τους κατοίκους ακολούθησαν ώρες αγωνίας, με τη νύχτα να κυλά όσο προσπαθούσαν να προστατεύσουν τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τις περιουσίες τους. Μάλιστα, κάποιοι από τους κατοίκους, που είδαν τα νερά να μπαίνουν στα σπίτια τους, ανέβηκαν στις ταράτσες ισόγειων κατοικιών, αφού δεν είχαν άλλο ψηλότερο σημείο για να προφυλαχθούν.

🚨SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 🚨 ⚠️Εκτός ⚠️ελέγχου η κατάσταση αρχάγγελοι στη Ρόδο. ⚠️ Πολλά οχήματα έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χειμάρρους και έχουν καταλήξει στη θάλασσα #rodos #weatheralert #sos https://t.co/HF2tL9Y261 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Το μήνυμα του 112

Η ανησυχία στη Ρόδο παραμένει, αφού ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει το νησί.

Η ένταση των φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11). Με το μήνυμα η Πολιτική Προστασία συνέστησε σε κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

⚠️Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην περιοχή αρχάγγελος #Ρόδου. ⚠️🚨Πολλά αυτοκίνητα παρασύρονται στη θάλασσα οι κάτοικοι έχουν ανέβει στις ταράτσες για να σωθούν τα ορμητικά νερά στην περιοχή αρχάγγελοι στην Ρόδο . Το 112 είναι εκτός τόπου και χρόνου Βίντεο : Rodosreport https://t.co/VRgIfXPNvF — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου παραμένουν κλειστά σήμερα. Η απόφαση ελήφθη με βάση την εικόνα που άφησε πίσω του το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας στις δύο περιοχές, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και η καθημερινότητα των κατοίκων διαταράχθηκε σοβαρά.

Η Ρόδος δεν είναι η μόνη περιοχή που επλήγη. Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει τη χώρα από την Κυριακή 1/11 και έχει προκαλέσει πλημμύρες στον Βόλο, στη Σάμο, στην Κάλυμνο και σε άλλα νησιά. Σε αρκετές περιοχές η εικόνα ήταν παρόμοια, με πλημμυρισμένα σπίτια, αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από χειμάρρους και δρόμους που έγιναν ποτάμια.

Πολύ ⛔️⚠️σοβαρά 🚨πλημμυρικά φαινόμενα αυτή την ώρα στην περιοχή αρχάγγελος στην #Ρόδο καμία άσκοπη μετακίνηση. Βίντεο : Nikos Fakes https://t.co/04rg9Fc6X4 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 1, 2026

Σοβαρά ⚠️⛔️πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί της #Καλύμνου Βίντεο : Nikita’s Glynatsis https://t.co/ncxZvzwycy — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 1, 2026

«Η προηγούμενη πλημμύρα ήταν μικρή σε σχέση με τη σημερινή»

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αρχαγγέλου Χρήστος Ίκουτας τόνισε για την νύχτα αγωνίας που πέρασαν οι κάτοικοι της περιοχής ότι «η προηγούμενη πλημμύρα ήταν μικρή σε σχέση με τη σημερινή».

«Έχουμε μεγάλες καταστροφές, παρασύρθηκαν πάρα πολλά αυτοκίνητα, το νερό ανέβηκε στους 60-70 πόντους, έχουν πλημμυρίσει μαγαζιά και αρκετά σπίτια και πλημμύρισα κι εγώ, από τις 2 τη νύχτα βγάζω νερά από το σπίτι μου. Ήταν όλα μία λίμνη», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού, που εκδόθηκε το Σάββατο, επικαιροποιήθηκε την Κυριακή, με βάση και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ο καιρός προβλέπεται άστατος και σήμερα, Δευτέρα 02/11, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα:

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.