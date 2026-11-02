Δύσκολη νύχτα και στη Σάμο από την κακοκαιρία – Προβλήματα και σε σπίτια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στo νησί της Σάμου το βράδυ της Κυριακής, καθώς η δυνατή βροχή έχει μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων και προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Η έντονη βροχή συνεχίζεται σε περιοχές της Σάμου, με την κακοκαιρία να έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο Ηραίο, όπου τα νερά έχουν καλύψει δρόμους και έχουν προκαλέσει προβλήματα ακόμη και σε κατοικίες.

Σύμφωνα με το samos24.gr, στην περιοχή έχουν σπεύσει περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ η υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από τρεις κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από σπίτια.

Προσοχή στις μετακινήσεις

Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δύο εκσκαφείς και ένας φορτωτής του δήμου Ανατολικής Σάμου, σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι μεγάλες ποσότητες νερού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις μετακινήσεις, καθώς συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο, λόγω της συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Την ένταση των φαινομένων αποτυπώνει και βίντεο από την περιοχή, στο οποίο φαίνεται ένας άνθρωπος να προσπαθεί να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο, δυσκολευόμενος από τα ορμητικά νερά.