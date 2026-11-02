Δύσκολη νύχτα και στη Σάμο από την κακοκαιρία – Προβλήματα και σε σπίτια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στη Σάμο, με την έντονη βροχή να δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο Ηραίο, όπου τα νερά έχουν καλύψει δρόμους και κατοικίες.
  • Στην περιοχή έχουν σπεύσει περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής για αντλήσεις υδάτων από σπίτια, καθώς και μηχανήματα του δήμου Ανατολικής Σάμου και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  • Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις μετακινήσεις, καθώς καλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στo νησί της Σάμου το βράδυ της Κυριακής, καθώς η δυνατή βροχή έχει μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων και προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Η έντονη βροχή συνεχίζεται σε περιοχές της Σάμου, με την κακοκαιρία να έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο Ηραίο, όπου τα νερά έχουν καλύψει δρόμους και έχουν προκαλέσει προβλήματα ακόμη και σε κατοικίες.

Σύμφωνα με το samos24.gr, στην περιοχή έχουν σπεύσει περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ η υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από τρεις κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από σπίτια.

Προσοχή στις μετακινήσεις

Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δύο εκσκαφείς και ένας φορτωτής του δήμου Ανατολικής Σάμου, σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι μεγάλες ποσότητες νερού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις μετακινήσεις, καθώς συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο, λόγω της συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Την ένταση των φαινομένων αποτυπώνει και βίντεο από την περιοχή, στο οποίο φαίνεται ένας άνθρωπος να προσπαθεί να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο, δυσκολευόμενος από τα ορμητικά νερά.

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