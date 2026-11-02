Πρόταση Ζελένσκι σε Τραμπ: «Δώστε μας Patriot και θα σταματήσουμε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια” – Δείτε βίντεο

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Πρόταση στον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, υπό την προϋπόθεση πως οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν άμεσα το Κίεβο με πυραύλους αναχαίτισης Patriot, διατύπωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα κατά την οποία η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά δίχως ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες συζητήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του και στελέχη της κυβέρνησής του για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραμένει αδρανής απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

«Τους είπαμε ότι δεν μπορούμε να μην απαντάμε όταν η Ρωσία επιτίθεται στον ενεργειακό μας τομέα, όταν σκοτώνει τους πολίτες μας, όταν χτυπά τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, το φυσικό αέριο και τα διυλιστήριά μας», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι το Κίεβο έχει προτείνει δύο επιλογές στην Ουάσιγκτον.

«Εάν θέλετε να σταματήσουμε να επιτιθέμεθα στα ρωσικά διυλιστήρια, τότε η Ρωσία δεν πρέπει να επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα. Υπάρχει και μια άλλη επιλογή: Δώστε μας πυραύλους Patriot. Θα βρούμε τα χρήματα, δεν ζητάμε μόνο βοήθεια. Θα πληρώσουμε γι’ αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι εάν οι ΗΠΑ εξασφαλίσουν στην Ουκρανία επαρκείς πυραύλους αναχαίτισης για έναν μήνα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα διακόψουν τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων για το ίδιο χρονικό διάστημα.

«Δεν έχω καμία ανησυχία όταν λέω την αλήθεια στους εταίρους μας»

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί ότι η πρότασή του μπορεί να εκληφθεί ως προσπάθεια άσκησης πίεσης στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ζελένσκι απάντησε: «Δεν έχω καμία ανησυχία όταν λέω την αλήθεια στους εταίρους μας».

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ πιέζει τη Μόσχα και το Κίεβο να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου και καυσίμων, λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση 500 πυραύλων αναχαίτισης Patriot PAC-3 στην Ουκρανία, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η χρηματοδότηση προβλέπεται να προέλθει από συμμάχους του Κιέβου, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Γερμανία και η Νορβηγία, καθώς και από ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

Ωστόσο, η έγκριση της πώλησης δεν σημαίνει ότι οι πύραυλοι θα παραδοθούν άμεσα.

Ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι οι παραδόσεις ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια, την ώρα που τα αποθέματα της ουκρανικής αεράμυνας μειώνονται επικίνδυνα και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς επιθέσεις ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Για τον λόγο αυτό, το Κίεβο ζητά από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους του να διαθέσουν άμεσα πυραύλους από τα υφιστάμενα αποθέματά τους και να τους αναπληρώσουν αργότερα μέσω της νέας συμφωνίας.

Οι Patriot θεωρούνται το βασικό μέσο της Ουκρανίας για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι πλήττουν ενεργειακές υποδομές και αστικές περιοχές.

Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς την Κυριακή επλήγησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Κίεβο οι διακοπές ηλεκτροδότησης έφτασαν τις οκτώ έως δέκα ώρες, ενώ στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ περισσότεροι από 60.000 καταναλωτές παρέμεναν χωρίς ρεύμα το βράδυ της Κυριακής, παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών.

Στην περιφέρεια Βινίτσια, νέα ρωσική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο αμάχων, μεταξύ των οποίων ένα 13χρονο κορίτσι.

«Η ένταση των επιθέσεων είναι εξαιρετικά υψηλή και οι Ρώσοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης βαλλιστικών απειλών», προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα σε στόχους εντός της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε εγκατάσταση της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας στην περιφέρεια Ροστόφ, η οποία παράγει καύσιμα για πυραύλους, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές σε τέσσερις παραγωγικές μονάδες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καταστράφηκε επίσης ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir.

Ολοκληρώθηκε η εκεχειρία

Στο μεταξύ, την Κυριακή ολοκληρώθηκε η περιορισμένη ανθρωπιστική εκεχειρία στην περιοχή της Χερσώνας, η οποία είχε συμφωνηθεί για να επιτραπεί η απομάκρυνση αμάχων από την κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις πόλη Ολέσκι.

Η εξαήμερη κατάπαυση του πυρός, που επιτεύχθηκε με μεσολαβητικές προσπάθειες της Μελάνια Τραμπ και τη συμμετοχή του Πάπα Λέοντα ΙΔ’, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τοπικές παύσεις των εχθροπραξιών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Κατά τη διάρκειά της, εκατοντάδες κάτοικοι μπόρεσαν να εγκαταλείψουν την πόλη, όπου επικρατούσαν δραματικές συνθήκες εξαιτίας της έλλειψης τροφίμων, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Οι εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω ρωσοκρατούμενων περιοχών, με ορισμένους αμάχους να μεταφέρονται μέσω Ρωσίας και Λευκορωσίας προτού επιστρέψουν σε ουκρανικό έδαφος.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι απομάκρυνε 167 αμάχους από επικίνδυνες περιοχές της Χερσώνας.

Η εκεχειρία έληξε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία παράτασής της, αν και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν ότι η ανθρωπιστική επιχείρηση επέτρεψε την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων.

Οι νέες εξελίξεις καταγράφονται ενώ αναμένεται να επαναληφθούν μέσα στον Νοέμβριο οι συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας με αμερικανική μεσολάβηση, οι οποίες είχαν διακοπεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.