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Δίκη για τα Τέμπη: Στο βήμα του μάρτυρα σήμερα ο αδελφός του Βάιου Βλάχου – Τα έγγραφα που περιμένει το δικαστήριο

Συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, μεταξύ των οποίων ο αδελφός του Βάιου Βλάχου, καθώς και επιζώντων επιβατών. Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση μεταφρασμένων εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και αναμένει την πραγματογνωμοσύνη για το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την κατάθεση έξι μαρτύρων και πρώτο στη λίστα τον Βαγγέλη Βλάχο, αδελφό του αδικοχαμένου Βάιου Βλάχου.
  • Το δικαστήριο έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα και διατάσσει τα αρμόδια υπουργεία να διαβιβάσουν μεταφρασμένα στα ελληνικά νομικά έγγραφα και προειδοποιητικές επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων για την περίοδο 2016-2026.
  • Παράλληλα, αναμένεται η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, με την επισήμανση να παραδοθεί «το συντομότερο δυνατό».

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Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις και οι προγραμματισμένοι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν ανέρχονται σε 21.

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Σήμερα, θα καταθέσουν έξι μάρτυρες μεταξύ των οποίων συγγενείς του Βάιου Βλάχου και του Ιωάννη Βουτσινά, δύο εκ των 57 θυμάτων. Πρώτος στη λίστα των μαρτύρων είναι ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου Βλάχου.

Εκτός από τους συγγενείς, συνεχίζονται και οι καταθέσεις των επιζώντων-επιβατών. Ήδη τις δύο τελευταίες εβδομάδες κατέθεσαν μάρτυρες που ταξίδευαν κυρίως στο δεύτερο και στο τρίτο βαγόνι του Intercity. Όπως και με τις προηγούμενες καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, οι ερωτήσεις της προέδρου προς τους επιζώντες από το δεύτερο βαγόνι που εξετάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, αφορούσαν κατά κύριο λόγο στα λεπτά πριν και μετά τη σύγκρουση. Σε ποια σημεία έβλεπαν φωτιά, αν διαπίστωσαν κάποια ιδιαίτερη οσμή, αν αντιλήφθηκαν στάση της επιβατικής αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας αλλά και την ταχύτητα με την οποία αυτή κινούνταν πριν από τη σύγκρουση στα Τέμπη.

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Την προηγούμενη εβδομάδα η πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την απόφαση επί των αιτημάτων που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Λουκάς Αποστολίδης, σχετικά με τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων που αφορούν στην Ελλάδα και την κλήση ως μαρτύρων των Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για τους Γενικούς Γραμματείς, ωστόσο έκανε δεκτό το αίτημα για τα έγγραφα και με την απόφασή του διατάσσει τα υπουργεία Εξωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών να διαβιβάσουν μεταφρασμένα στα ελληνικά, για την περίοδο από το 2016 έως το 2026, προειδοποιητικές επιστολές και άλλα νομικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η συμμόρφωση ή μη της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

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Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο αναμένει και την έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, που είχε κατασχεθεί μετά το τραγικό δυστύχημα. Η πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση για το κινητό στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου, με την επισήμανση η πραγματογνωμοσύνη να παραδοθεί «το συντομότερο δυνατό». Η πραγματογνωμοσύνη για το κινητό του σταθμάρχη αφορά, σύμφωνα με το ERTNews, στις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και τις εφαρμογές δεδομένων όπως το Viber.

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