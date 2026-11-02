LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δευτέρα (2/11) σήμερα και η κίνηση «χτυπά κόκκινο» σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, αλλά και στον Κηφισό.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγγρού. Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στη Λεωφόρο Κύμης, τη Μάρνη και τη Λ. Παλαιολόγου/ Παπανικολή.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25′-30′ από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

15′-20΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

5′-10′ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.