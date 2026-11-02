LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Σε έντονο μποτιλιάρισμα βρίσκονται κεντρικές αρτηρίες της Αττικής, με την κίνηση να «χτυπά κόκκινο» και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας αλλά και στον Κηφισό. Σοβαρές καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, ενώ αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγγρού.

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κίνηση - Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κίνηση «χτυπά κόκκινο» σε πολλούς δρόμους της Αττικής, με ιδιαίτερα αυξημένη ροή και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας αλλά και στον Κηφισό.
  • Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγγρού, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στη Λεωφόρο Κύμης, τη Μάρνη και τη Λ. Παλαιολόγου/ Παπανικολή.
  • Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 25′-30′ από Φυλής μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθώς και 15′-20΄ στην έξοδο για Λαμία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δευτέρα (2/11) σήμερα και η κίνηση «χτυπά κόκκινο» σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, αλλά και στον Κηφισό.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγγρού. Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στη Λεωφόρο Κύμης, τη Μάρνη και  τη Λ. Παλαιολόγου/ Παπανικολή.

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Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 

25′-30′ από Φυλής  μέχρι Κηφισίας,

15′-20΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

5′-10′ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

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