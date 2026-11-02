WSJ: Οι ΗΠΑ πιέζουν για την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

Αποκαλύψεις της Wall Street Journal αναφέρουν πιέσεις των ΗΠΑ για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας. Το σχέδιο που εισηγούνται οι αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ προβλέπει πωλήσεις μέσω αμερικανικής ενδιάμεσης εταιρείας για την παράκαμψη των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Οι επαφές διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο ως μέρος των διεργασιών για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις ενεργειακές υποδομές, με το Reuters να σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατή η ανεξάρτητη επαλήθευση των πληροφοριών.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ Ρωσία Ευρώπη αέριο
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πίεση από την πλευρά των ΗΠΑ για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας αποκαλύπτει η Wall Street Journal.
  • Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές επαφές τρέχουν από τον Σεπτέμβριο, ως μέρος των διεργασιών για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις ενεργειακές υποδομές.
  • Η ιδέα προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω αμερικανικής ενδιάμεσης εταιρείας για να παρακάμπτονται οι ευρωπαϊκές κυρώσεις, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια κερδοφόρα ευκαιρία για αμερικανούς επενδυτές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πίεση από την πλευρά των ΗΠΑ για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κυριακής, το οποίο επικαλείται πηγές από την ομάδα Τραμπ, την ΕΕ και το Κίεβο, οι αμερικανικές επαφές τρέχουν από τον Σεπτέμβριο, ως μέρος των διεργασιών για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις ενεργειακές υποδομές.

Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, η ιδέα, που εισηγούνται οι αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω αμερικανικής ενδιάμεσης εταιρείας, για να παρακάμπτονται ευρωπαϊκές κυρώσεις σε ισχύ, δημιουργώντας ταυτόχρονα δυνητικά πολύ κερδοφόρα ευκαιρία για αμερικανούς επενδυτές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της WSJ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ