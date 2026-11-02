WSJ: Οι ΗΠΑ πιέζουν για την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πίεση από την πλευρά των ΗΠΑ για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κυριακής, το οποίο επικαλείται πηγές από την ομάδα Τραμπ, την ΕΕ και το Κίεβο, οι αμερικανικές επαφές τρέχουν από τον Σεπτέμβριο, ως μέρος των διεργασιών για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις ενεργειακές υποδομές.

Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, η ιδέα, που εισηγούνται οι αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω αμερικανικής ενδιάμεσης εταιρείας, για να παρακάμπτονται ευρωπαϊκές κυρώσεις σε ισχύ, δημιουργώντας ταυτόχρονα δυνητικά πολύ κερδοφόρα ευκαιρία για αμερικανούς επενδυτές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της WSJ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ