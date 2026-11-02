Έρευνα για τον «Mr Χωριάτικο»: Ροή των χρημάτων σε εννέα χώρες

Τα αδήλωτα εισοδήματα του Άγγελου Γιαννακόπουλου από τους φούρνους, το ΑΤΜ σε στριπ κλαμπ και οι σχέσεις με τη ρωσική μαφία. Δήλωνε… μάγειρας και έπαιρνε επίδομα ανεργίας το 2022.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ένα δίκτυο δεκάδων τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τα περισσότερα POS της αλυσίδας καταστημάτων «Χωριάτικο» και των υπόλοιπων επιχειρήσεων του Άγγελου Γιαννακόπουλου αποκάλυψε η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, έχει εντοπιστεί ροή των χρημάτων από την Ελλάδα σε συνολικά εννέα χώρες. Με βάση τις επίσημες ενημερώσεις που έλαβαν οι ελληνικές Αρχές, στην Ιρλανδία εντοπίστηκαν 47 λογαριασμοί, όλοι συνδεδεμένοι με τα αρτοποιεία. Στη Βουλγαρία βρέθηκαν 20 τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονταν με την αλυσίδα των φούρνων και τα καταστήματα της Ρόδου.

Στο Λουξεμβούργο εντοπίστηκαν ακόμη 20 λογαριασμοί, οι οποίοι αφορούσαν τους φούρνους, τα μπαρ, τα στριπ κλαμπ, καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις στη Μύκονο, ενώ στη Βρετανία βρέθηκαν ακόμα πέντε λογαριασμοί, όλοι συνδεδεμένοι με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη Μύκονο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται ενημερώσεις για διαδρομές χρημάτων προς άλλες πέντε χώρες και συγκεκριμένα την Ιταλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και την Ολλανδία.

Αυτή η διεθνής οικονομική ροή του μαύρου χρήματος αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της πολυδαίδαλης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε έχοντας ως βιτρίνα το εταιρικό σχήμα της γνωστής αλυσίδας αρτοποιείων και εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνες έρευνες. Πίσω από αυτό το αδιαφανές δίκτυο κρύβονταν στριπ κλαμπ, νυχτερινά κέντρα, μπιτς μπαρ και πολυτελή εστιατόρια σε Ρόδο, Μύκονο και Αθήνα, όπως αποτυπώνεται στην ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν τα στελέχη της ΔΑΟΕ, δηλαδή του ελληνικού FBI.

Το… δίκτυο

Ο έλεγχος αυτών των καταστημάτων γινόταν μέσω εταιρειών-«σφραγίδων». Επρόκειτο για εικονικές επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 αχυρανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν εικονικά πρόσωπα ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Σε κραυγαλέες περιπτώσεις, ως ιδιοκτήτες των στριπ κλαμπ εμφανίζονταν ηλικιωμένοι άνω των 90 ετών, ορισμένοι από τους οποίους δεν βρίσκονταν καν εν ζωή.

Παράλληλα, εντοπίστηκε στη Ζάκυνθο μια 64χρονη με κινητικά προβλήματα, η οποία φιλοξενείτο σε ίδρυμα απόρων. Στα χαρτιά, ωστόσο, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια πέντε εταιρειών -ανάμεσά τους και αρτοποιείων- με μηνιαίο τζίρο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Η ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο από την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος ξεπερνά τα 95 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, η υπόθεση φαίνεται να αφορά δραστηριότητες μαστροπείας, συμβόλαια θανάτου, καθώς και εμπλοκή εγχώριων και διεθνών κυκλωμάτων, όπως η Greek Mafia και η ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα.

Ως αρχηγός του εν λόγω κυκλώματος περιγράφεται στη δικογραφία ένας παλαιός γνώριμος των Αρχών, ο Α. Γιαννακόπουλος, αφανής -και κατά καιρούς εμφανής- ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».

Ο 57χρονος απασχόλησε για πρώτη φορά τις Αρχές το 2008, όταν συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση στην οποία συμμετείχε και η Iντερπόλ. Η σύλληψή του αφορούσε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα μαστροπείας στα Βαλκάνια, καθώς τότε είχε αποδειχθεί πως ήταν ιδιοκτήτης τριών εκ των μεγαλύτερων στριπ κλαμπ της Αττικής. Ακόμα και σήμερα, τα συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα παραμένουν στην ιδιοκτησία του, έστω και αν στα χαρτιά ως κάτοχός τους εμφανίζεται ένας 90χρονος με μόνιμη κατοικία στη Σαλαμίνα.

Παρά το γεγονός ότι του είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ο 57χρονος φερόμενος ως αρχηγός κατάφερνε να πραγματοποιεί αλλεπάλληλα ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα εκμεταλλευόταν ολόκληρες περιοχές της Ρόδου, της Μυκόνου και της Αθήνας.

Ταξίδευε κυρίως προς το Ντουμπάι, την Ευρώπη αλλά και τις Μπαχάμες, περνώντας παράνομα τα σύνορα μέσω Αλβανίας με τη βοήθεια ενός οργανωμένου δικτύου συνεργατών του στη γειτονική χώρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Ντουμπάι προχωρούσε σε αγορές πανάκριβων ακινήτων τα οποία στη συνέχεια εκμεταλλευόταν εμπορικά.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ερχόταν εκεί σε επαφή με τον φερόμενο ως αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει βρει καταφύγιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκειμένου να αποφύγει τα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούν εις βάρος του στη χώρα μας.

Αλλωστε, οι δυο τους είναι παλαιοί γνώριμοι από το 2024. Η πολυκύμαντη σχέση τους είχε αποτυπωθεί σε μια άλλη ογκώδη δικογραφία που είχε συντάξει το ελληνικό FBI σχετικά με τη δράση της ρωσόφωνης μαφίας στην Αττική και στη Μύκονο. Συγκεκριμένα, ο 57χρονος αφανής ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» είχε εισχωρήσει, μέσω εταιρείας-«σφραγίδας», σε εταιρικό σχήμα που εκμεταλλευόταν ένα από τα διασημότερα εστιατόρια και κλαμπ της Μυκόνου σε μία από τις πιο κοσμοπολίτικες παραλίες του νησιού.

Συμβόλαιο θανάτου

Εκεί, το 2024, και ενώ είχε προστριβές με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες της επιχείρησης, ο 57χρονος εμφανίστηκε την 1η Ιουνίου συνοδευόμενος από τρεις μπράβους, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμούς. Μετά το συμβάν αυτό, ένας από τους αρχικούς ιδιοκτήτες της επιχείρησης αναζήτησε πρόσβαση στη ρωσόφωνη μαφία. Φέρεται, μάλιστα, να κανόνισε απευθείας με τον αρχηγό της στο Ντουμπάι τη φυσική εξόντωση του 57χρονου ιδιοκτήτη του «Χωριάτικου», ώστε να περιέλθει ολόκληρη η επιχείρηση της παραλίας-«φιλέτου» στα χέρια τους.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία του 2024, ο 57χρονος πληροφορήθηκε αυτόν τον «διακανονισμό» μέσω των δικών του διασυνδέσεων και προσβάσεων και ήρθε και ο ίδιος σε επαφή με τον αρχηγό των «Ρώσων», ο οποίος του ζήτησε το ποσό των 200.000 ευρώ τον μήνα ως «προστασία» για τον ίδιο και τα καταστήματά του. Η συγκεκριμένη υπόθεση εκκρεμεί ακόμα στα δικαστήρια.

Το ΑΤΜ και οι πελάτες

Εκτός από την αλυσίδα των φούρνων, το κύκλωμα είχε στην κατοχή του -και κυρίως υπό τον έλεγχο του 57χρονου, τουλάχιστον τρία στριπ κλαμπ, τα δύο εκ των οποίων στη λεωφόρο Συγγρού. Οπως προέκυψε από την έρευνα του ελληνικού FBI, ένα από τα κεντρικότερα διέθετε στο εσωτερικό της εισόδου του ακόμη και μηχάνημα ΑΤΜ για την «εξυπηρέτηση» των πελατών. Ποια ήταν όμως η πραγματική χρήση του;

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι υπεύθυνοι που είχε τοποθετήσει ο φερόμενος ως αρχηγός για τη διαχείριση των καταστημάτων συνεργάζονταν με οδηγούς ταξί. Οι οδηγοί αυτοί, με το αζημίωτο, «ψάρευαν» τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας και τους μετέφεραν στο συγκεκριμένο στριπ κλαμπ, όπου στη συνέχεια τους χρέωναν με εξωφρενικούς λογαριασμούς.

Όταν οι τουρίστες αντιδρούσαν και αρνούνταν να πληρώσουν, αναλάμβαναν δράση οι μπράβοι του μαγαζιού. Τους οδηγούσαν με τη βία στο εσωτερικό ΑΤΜ, εξαναγκάζοντάς τους να κάνουν ανάληψη των χρημάτων που υποτίθεται ότι χρωστούσαν.

Παράλληλα, τους αφαιρούσαν την απόδειξη της συναλλαγής, ώστε να μην απομένει κανένα αποδεικτικό στοιχείο της παράνομης πράξης. Την ίδια στιγμή, τη διαχείριση του συγκεκριμένου στριπ κλαμπ είχε αναλάβει για μεγάλο χρονικό διάστημα το «δεξί χέρι» του Α. Γιαννακόπουλου στη Ρόδο, γεγονός που αποδεικνύει την άμεση διασύνδεση και τον κεντρικό συντονισμό των δραστηριοτήτων σε Αθήνα και επαρχία.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Ενώ το κύκλωμα διακινούσε τεράστια ποσά μέσω των ξένων λογαριασμών, η φοροδιαφυγή και οι ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές προς το Δημόσιο ξεπερνούσαν τα 95 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης να δηλώνει επί σειρά ετών πενιχρά εισοδήματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, φτάνοντας στο σημείο να εισπράξει ακόμη και επίδομα ανεργίας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τις Αρχές, το 2020 δήλωσε ετήσιο εισόδημα μόλις 998,37 ευρώ, το 2021 δήλωσε εισόδημα 8.528,08 ευρώ, το 2022 έλαβε χρήματα από το ταμείο ανεργίας ύψους 5.294 ευρώ και το 2023 εμφανίστηκε ξαφνικά ως μάγειρας, δηλώνοντας το διπλάσιο εισόδημα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Τρεις ανακριτές

Εξαιτίας του τεράστιου όγκου της, η δικογραφία για την υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς που φέρεται να έχει λάβει χώρα στην αλυσίδα αρτοποιίας «Χωριάτικο» χρεώθηκε σε τρεις ανακριτές.

Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων κράτησε περίπου δύο 24ωρα. Δέκα από τους κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Α. Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται κατά το κατηγορητήριο ως διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος των 59 κατηγορουμένων έχει ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εννέα κακουργήματα: συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ, συνέργεια στη φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και απάτη από κοινού.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας βαρύνεται και με το αδίκημα της παραβίασης περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση λόγω των ταξιδιών του στο εξωτερικό, ενώ του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο ίδιος αρνείται το σύνολο των κατηγοριών και μέσω του δικηγόρου του παραδέχεται μόνο το ζήτημα της φοροδιαφυγής.

Πέραν των 59 συλληφθέντων και των 149 συνολικά κατηγορουμένων (90 εκ των οποίων ακόμα δεν έχουν συλληφθεί), στη δικογραφία αναφέρονται δεκάδες άλλα άτομα, μεταξύ των οποίων και κρατικοί λειτουργοί, όπως υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας, αστυνομικοί και αυτοδιοικητικοί που φέρεται ότι συγκάλυπταν και διευκόλυναν το κύκλωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιίας ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ανέφερε ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη, ζητώντας να κατασχεθεί ό,τι βρεθεί στο όνομα του, προκειμένου να εξοφλήσει…

Οσο για τους αχυρανθρώπους και τις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να υποστηρίζει ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν, ώστε να ενταχθούν σε ρύθμιση.

Ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ αφέθηκε ο γιος του ιδιοκτήτη, που φέρεται να συμμετείχε σε πολλές από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, ωστόσο ο 22χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ο πατέρας του, ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία τους.

Ο συνδικαλιστής και ο επιχειρηματίας

Στη φυλακή μετά την απολογία του οδηγήθηκε και ο γνωστός πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, αλλά και ο Ροδίτης επιχειρηματίας Κώστας Αποστολίδης, με αμφότερους να αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ροδίτης επιχειρηματίας υποστήριξε ότι γνώρισε τον Α. Γιαννακόπουλο το 2019, ο οποίος κατά την περίοδο εκείνη ενδιαφερόταν να επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην τουριστική αγορά του νησιού, μεταξύ άλλων μέσω της αξιοποίησης ενός ιστορικού καταστήματος.

«Η γνωριμία μας είχε εξαρχής επαγγελματικό χαρακτήρα. Η επιχειρηματική μου δραστηριότητα ούτε ταυτίζεται ούτε εξαντλείται στη συνεργασία μου με τον Α. Γιαννακόπουλο, αλλά περιλαμβάνει πλήθος αυτοτελών επαγγελματικών εγχειρημάτων. Οφείλω να ομολογήσω ότι στις επιχειρήσεις όπου συνεργάστηκα με τον Α. Γιαννακόπουλο το αποτέλεσμα ήταν πάντοτε η θεαματική αναβάθμιση όχι μόνο των σχετικών εγκαταστάσεων, αλλά και της εν γένει ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται τόσο από την τοπική κοινωνία της Ρόδου όσο και από τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο», φέρεται να υποστήριξε, αρνούμενος όσα του αποδίδονται.