Άννα Διαμαντοπούλου στη Realnews: «Να ανατρέψουμε τη στασιμότητα που ονομάζεται σταθερότητα»

«Στόχος μας είναι, με οργανωτική, πολιτική, ιδεολογική και προγραμματική δουλειά σε κάθε πόλη, χωριό και γειτονιά της Ελλάδας, να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή στις εκλογές».

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Για απουσία ουσιαστικής ενημέρωσης ακόμα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, που απαιτεί συνεννόηση, ψέγει την κυβέρνηση η Άννα Διαμαντοπούλου, με αφορμή τη στάση της σε κορυφαία εθνικά θέματα τον τελευταίο καιρό. Μιλώντας στη Realnews, κάνει λόγο για μοντέλο διακυβέρνησης που παραπέμπει σε «ολιγαρχικό, πελατειακό καπιταλισμό» και επιμένει στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής στις εκλογές.

Ειδικότερα, μιλώντας για τον στόχο του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τις εκλογές και να αλλάξει την πολιτική πορεία της χώρας, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος επιμένει ότι αυτό θα συμβεί με ένα πρόγραμμα που έχει ήδη γίνει αποδεκτό και «με την κυβερνησιμότητα που πρέπει να αποδεικνύουμε ότι έχουμε με κάθε τρόπο».

Όσο για τα σενάρια περί συνεργασιών, μιλά για κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με κόμματα της Αριστεράς για τη δημοκρατία και τους θεσμούς, για κοινές δράσεις στην κοινωνία και ανοιχτό κάλεσμα σε στελέχη και πολίτες, αλλά επ’ ουδενί τρόπω για «κοπτοραπτική» στο ύφασμα της Κεντροαριστεράς από τις ηγεσίες των κομμάτων. Η πρώην υπουργός στέλνει μήνυμα υπέρ της συμμετοχής στις εκλογές, καλώντας τους πολίτες να «γυρίσουν στο σπίτι τους» για να πετύχουν όλοι μαζί την «ανατροπή μιας στασιμότητας που ονομάζεται σταθερότητα»…

Τις τελευταίες ημέρες η μία αποκάλυψη σκανδάλου διαδέχεται την άλλη. Η κυβέρνηση λέει πως αυτό οφείλεται στη βούλησή της να εξαρθρωθούν τέτοιου είδους εγκληματικές δράσεις. Ποια είναι η άποψή σας;

Υπάρχει στη χώρα μια αίσθηση κανονικοποίησης της διαφθοράς. Η χώρα πέρασε μεγάλες οικονομικές, υγειονομικές και ενεργειακές κρίσεις, μνημόνια και βαθιές πολιτικές ανακατατάξεις. Επτά χρόνια τώρα όμως η κυβέρνηση δεν έχει δείξει ότι ανατρέπει αυτή την πορεία. Δεν υποτιμώ τη δουλειά του ελληνικού FBI. Οι υποθέσεις του μπάσκετ, της Pizza Fan και του «Χωριάτικου» έχουν μεγάλο βάθος. Υπήρχαν η γνώση στην αγορά, τα ορατά προβλήματα ανταγωνισμού και πρωταγωνιστές με βαρύ ποινικό μητρώο. Παρ’ όλα αυτά οι φορολογικές Αρχές ούτε πρόλαβαν, ούτε εντόπισαν εγκαίρως όσα συνέβαιναν. Το μοντέλο διακυβέρνησης παραπέμπει σε ολιγαρχικό, πελατειακό καπιταλισμό. Ευνοεί πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που αποκτούν δύναμη και επηρεάζουν την πολιτική και την οικονομία, με αρνητικές συνέπειες για τους πολλούς, τον ανταγωνισμό και την κοινωνία.

Στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για «εθνική επιτυχία» στο θέμα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και για «καμία αλλαγή» στο «παράνομο» τουρκολιβυκό μνημόνιο που ούτως ή άλλως δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Αρα, όλα βαίνουν καλώς στην εξωτερική πολιτική; Και το καλώδιο;

Τρία μεγάλα ζητήματα σε μία ερώτηση· είναι δύσκολο να απαντηθούν συνοπτικά, ιδίως όταν αφορούν την εξωτερική πολιτική. Για τη Μονή Σινά ζητάμε να δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, ώστε να κριθεί τι προβλέπει για την ιδιοκτησία της και τη λειτουργία της. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που δεν δικαιολογούν τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Όμως διεθνείς αναλυτές μιλούν για γεωπολιτική ενίσχυση της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, όπου είναι εμφανές ότι επιχειρεί να αποκτήσει κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο.

Η κυβέρνηση απέτυχε στην πολιτική, στην οικονομική και στη στρατιωτική προετοιμασία της απέναντι στις εξελίξεις στη Λιβύη. Αυτό είναι εμφανές, καθώς τα αποτελέσματα ανέτρεψαν τον κυβερνητικό σχεδιασμό που είχε ανακοινωθεί με θριαμβευτικούς τίτλους. Απαιτείται μεγάλη διπλωματική και στρατηγική προεργασία, για να προετοιμάσουμε ένα μέλλον που δεν γνωρίζουμε ακριβώς – ένα μέλλον που αρχίζει από χθες.

Για το καλώδιο, η κεντρική ιδέα της θέσης μας είναι σαφής. Να προχωρήσει βάσει του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς έμμεση αναγνώριση δικαιωμάτων ή οποιουδήποτε ρόλου στην Τουρκία. Ολα αυτά συμβαίνουν σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, με την Ελλάδα ανάμεσα σε δύο πολέμους, στον Βορρά και στον Νότο, και την Ευρωπαϊκή Ενωση σε φάση σχετικής παράλυσης. Και ενώ η εξωτερική πολιτική απαιτεί συνεννόηση, δεν γίνεται ουσιαστική ενημέρωση ούτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πολλά λέγονται για κινήσεις που φέρνουν το ΠΑΣΟΚ πιο κοντά σε κόμματα της Αριστεράς, με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για συνεργασίες την επόμενη ημέρα των εκλογών. Πώς σχολιάζετε μια τέτοια προοπτική;

Κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για τη δημοκρατία και τους θεσμούς, αλλά και κοινές δράσεις στην κοινωνία, με φορείς, συνδικάτα και την αυτοδιοίκηση, για την οικονομία και το κοινωνικό κράτος είναι στην ατζέντα μας. Παράλληλα, απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε στελέχη και πολίτες, ώστε να φτάσουμε στις εκλογές με μια μεγάλη κοινωνικοπολιτική συμμαχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ηγεσίες θα καθίσουν σε ένα τραπέζι για να κόψουν και να ράψουν το ύφασμα της Κεντροαριστεράς.

Αντιλαμβάνομαι ότι αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές θα αναζητήσει τη συνεργασία μεταξύ άλλων και της ΕΛ.Α.Σ. Αν γίνει αντίστροφα και καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας τον Νίκο Ανδρουλάκη, ισχύει το ίδιο;

Στόχος μας είναι, με οργανωτική, πολιτική, ιδεολογική και προγραμματική δουλειά σε κάθε πόλη, χωριό και γειτονιά της Ελλάδας, να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή στις εκλογές. Δεν βρίσκω κανένα νόημα στα σενάρια και στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα. Ας μιλήσουμε για τη δουλειά που κάνουμε σήμερα και για την αλλαγή που θέλουμε να πετύχουμε.

Η «βελόνα» φαίνεται να έχει ξεκολλήσει λίγο για το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, όμως παραμένει ξεκάθαρα τρίτο κόμμα, παρά την ανοδική τάση που δείχνει τον τελευταίο καιρό. Πόσο εφικτός είναι ο στόχος της πρωτιάς, έστω και με μία ψήφο;

Το τελευταίο διάστημα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθεί κάποιος τις ανατροπές στις δημοσκοπήσεις, από τη μακρινή Βραζιλία μέχρι τη Σερβία. Διαφορετικές χώρες και πραγματικότητες, που όμως δείχνουν ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις, παρά τη δύναμή τους, δεν έχουν πάντα το αποτέλεσμα που φαντάζονται και ότι οι πολίτες μπορούν να ανατρέψουν τους συσχετισμούς, κυρίως με τη συμμετοχή τους. Οσο αυξάνεται η συμμετοχή, τόσο πιο σημαντική και προβλέψιμη γίνεται για εμάς η επίτευξη του στόχου μας. Γι’ αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό το κάλεσμα «ελάτε όλοι στις κάλπες, ψηφίστε, συμμετάσχετε». Και ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, «γυρίστε στο σπίτι σας», για να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή και την ανατροπή μιας στασιμότητας που ονομάζεται σταθερότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τον πήχυ στο 25%, κάτω από τον οποίο θα αποχωρήσει από την ηγεσία της Ν.Δ. Με δεδομένο τον στόχο του ΠΑΣΟΚ για πρωτιά, ποιος είναι ο αντίστοιχος… χαμηλός πήχυς για την ηγεσία του;

Ο πήχυς που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση. Δεν θα απαντήσω με ένα αυθαίρετο προσωπικό ποσοστό για την ηγεσία. Η συζήτηση όμως δεν μπορεί να ξεκινά από το πώς θα οριστεί ένας χαμηλότερος πήχυς. Ξεκινά από τον στόχο που έχουμε αναλάβει. Να κερδίσουμε τις εκλογές και να αλλάξουμε την πολιτική πορεία της χώρας. Και αυτό θα γίνει με ένα πρόγραμμα που έχει γίνει ήδη αποδεκτό και με την κυβερνησιμότητα που πρέπει να αποδεικνύουμε ότι έχουμε με κάθε τρόπο.