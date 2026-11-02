Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σκύλο της μόνο για μία ώρα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Συνελήφθη η 40χρονη, της επιβλήθηκε και πρόστιμο

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Στη σύλληψη μία 40χρονης, η οποία άφησε τον σκύλο της μόνο του, μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο για περίπου μία ώρα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Διερχόμενος πολίτης που αντίκρισε τον σκύλο μέσα στο όχημα, χωρίς την παρουσία κάποιου κηδεμόνα, το βράδυ της Κυριακής (1/11) στην περιοχή της Ανάληψης, ενημέρωσε την ΕΛΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η 40χρονη κηδεμόνας του σκύλου συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων. Παράλληλα, της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.