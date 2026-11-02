Τραγωδία στην Πλάκα: Οι κλέφτες του χαλκού έσπειραν τον θάνατο

Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες, για την έκρηξη με τους έξι νεκρούς.«Εκείνο το βράδυ απλώς βγήκαμε για να βγάλουμε το μεροκάματό μας, όπως κάνει όλος ο κόσμος». Αυτά είναι τα πρώτα λόγια που είπαν στις Αρχές οι τρεις άνδρες οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν τη φονική διαρροή φυσικού αερίου επιχειρώντας να κλέψουν χαλκό από τις σωληνώσεις του κτιρίου.

Των Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης της φονικής έκρηξης στην Πλάκα διαδραμάτισαν δύο σημαντικά ευρήματα, το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων λίγες ώρες πριν από το συμβάν και τα πορίσματα των εργαστηριακών αναλύσεων του Πολυτεχνείου.

Έπειτα από 34 ημέρες ερευνών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές, προχώρησε στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη των τριών ατόμων, δύο Ελλήνων και ενός Αλβανού.

Οι συλληφθέντες φέρονται να ευθύνονται για τη διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε την τραγωδία, καθώς, σύμφωνα με τις κατηγορίες, επιχείρησαν να αφαιρέσουν χαλκό από τις σωληνώσεις του κτιρίου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν βίντεο στο οποίο καταγράφεται η προσέγγιση των τριών ανδρών στο τριώροφο κτίριο λίγες ώρες πριν από την έκρηξη. Δύο εξ αυτών εισήλθαν στο κτίριο και κατευθύνθηκαν προς το λεγόμενο «τυφλό» κλιμακοστάσιο, έναν κλειστό χώρο χωρίς παράθυρα ή άλλα ανοίγματα, όπου ήταν εγκατεστημένος ο μετρητής του φυσικού αερίου.

Στο σημείο αυτό φέρονται να επιχείρησαν να αφαιρέσουν τμήματα των χαλκοσωλήνων, προκαλώντας ζημιά σε έναν από τους αγωγούς τροφοδοσίας φυσικού αερίου. Λίγο αργότερα, οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν βιαστικά το κτίριο, έχοντας στην κατοχή τους ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα, όπως έχει καταγραφεί στο οπτικό υλικό που βρίσκεται πλέον στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών.

«Η διερεύνηση περιέλαβε την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, την ενδελεχή ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την εξέταση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο», αναφέρει η ΔΑΕΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι συλληφθέντες, δύο Ελληνες ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας, είναι γνώριμοι στις Αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τη Δικαιοσύνη για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κλοπές, διαρρήξεις, υποθέσεις ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή και βαριά σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της Realnews, οι συλλήψεις τους στο παρελθόν ξεπερνούν συνολικά τις 100. Ενδεικτικό είναι ότι ο 55χρονος Ελληνας από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα έχει συλληφθεί συνολικά 55 φορές για υποθέσεις κλοπής χαλκού, ενώ οι συλλήψεις των άλλων δύο κατηγορουμένων ανέρχονται συνολικά σε περίπου 50.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι τρεις άνδρες, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων. Ειδικότερα, οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως συνέπεια τον θάνατο άλλων, με πρόθεση και κατά συναυτουργία, έκρηξη που προκάλεσε κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων με πρόθεση και κατά συναυτουργία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Η διαρροή φυσικού αερίου από τον κομμένο αγωγό είχε ως αποτέλεσμα το αέριο να εξαπλωθεί στο εσωτερικό του κτιρίου και να συγκεντρωθεί στον δεύτερο όροφο, όπου κατοικούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι μαθητές

Η έκρηξη φαίνεται να πυροδοτήθηκε όταν η ηλικιωμένη γυναίκα σηκώθηκε και πιθανότατα ενεργοποίησε κάποιον ηλεκτρικό διακόπτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σπινθήρας. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή έξω από το σπίτι περνούσε ένα van με 12 μαθητές που δεν χτυπήθηκε από τα θραύσματα μόλις για λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου.

Η ανάφλεξη που ακολούθησε προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, οδήγησε στην κατάρρευση τμήματος του κτιρίου και είχε τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου έχασαν τη ζωή τους ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον δεύτερο όροφο και τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, αλβανικής καταγωγής, που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα του πρώτου ορόφου μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.