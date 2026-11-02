Ρόδος: Ήχησε ξανά το 112 για την κακοκαιρία – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας βρίσκεται ξανά η Ρόδος, που πέρασε ώρες αγωνίας και δοκιμασίας λόγω των έντονων φαινομένων που εκδηλώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής (1/11).

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα από το 112, με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

«Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην νήσο #Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην νήσο #Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik

@pyrosvestiki

@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Εικόνες καταστροφής στον Αρχάγγελο – Παρασύρθηκαν 60 αυτοκίνητα

Οι καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία το βράδυ, στην περιοχή του Αρχαγγέλου, είναι τεράστιες, καθώς τα ορμητικά νερά παρέσυραν δεκάδες οχήματα και πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν και υπέστησαν ζημιές, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι, όπου εισέβαλαν νερά. Η συνολική έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να περιγράφουν ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στην περιοχή.

Η Πυροσβεστική, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές παραμένουν σε ετοιμότητα σε ολόκληρο το νησί, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο.

Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, στην ανατολική πλευρά της Ρόδου. Η Πολιτική Προστασία συνιστά να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η νέα κακοκαιρία πλήττει την περιοχή του Αρχαγγέλου λίγες εβδομάδες μετά την τραγωδία της 14ης Οκτωβρίου στα Στεγνά, όπου ένας 62χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.