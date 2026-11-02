Γαλλία: Νέο κύμα διαδηλώσεων και απεργιακό «μέτωπο» κόντρα στην κυβέρνηση – «Πρέπει να μας βλέπουν»

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Υπό μερική ύφεση αλλά σε τεταμένο κλίμα πραγματοποιούνται τη Δευτέρα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες μετά τη διακοπή των δύο εβδομάδων συνοδεύτηκε από προσπάθειες αποκλεισμού λυκείων στο Παρίσι, τη Μασσαλία και τη Ρεν, την ώρα που το συνδικαλιστικό μέτωπο ετοιμάζεται για μια νέα, μαζική πανεθνική απεργία.

«Επιστρέψτε στις αίθουσες»

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το πρωί της Δευτέρας καταγράφηκαν αποκλεισμοί σε 41 σχολεία, αν και στο 75% των διαμερισμάτων η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίστηκε χωρίς προβλήματα.

«Όσον αφορά τους αποκλεισμούς -ή μάλλον τις απόπειρες αποκλεισμού- το φαινόμενο είναι πολύ περιθωριακό. Μιλάμε απλώς για μια χούφτα μονάδων, για μεμονωμένα σχολεία», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι διαμαρτυρίες επιτρέπονται, αλλά η παρεμπόδιση της πρόσβασης στα σχολεία είναι παράνομη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Φιλίπ Μπατίστ, απηύθυνε έκκληση μέσω του τηλεοπτικού σταθμού LCI: «Αυτό που είναι σημαντικό σήμερα είναι να επιστρέψουν όλοι στις αίθουσες των λυκείων και στα αμφιθέατρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διαμαρτυρία πρέπει αυτόματα να σταματήσει. Ο διάλογος είναι ανοιχτός, συνεχίζουμε να συζητάμε με τις φοιτητικές και μαθητικές οργανώσεις (…). Aπλώς λέω, σταματήστε τους αποκλεισμούς».

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έξω από τα σχολικά συγκροτήματα, χωρίς ωστόσο να φέρουν πλήρη εξάρτυση καταστολής διαδηλώσεων.

Το κύμα της «Gen Z»

Πριν από τη διακοπή των μαθημάτων, εκατοντάδες από τα συνολικά 3.000 και πλέον λύκεια της Γαλλίας είχαν τεθεί υπό αποκλεισμό.

Οι κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο από τα προάστια του Παρισιού, εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και διευρύνθηκαν πέρα από τα θέματα της παιδείας, εστιάζοντας στο κόστος ζωής, προσελκύοντας συνδικαλιστές και ακτιβιστές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μετατράπηκαν σε βίαιες συγκρούσεις.

Το φαινόμενο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών της λεγόμενης «Gen Z» που σαρώνει ευρωπαϊκές χώρες, όπως τη Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Αλβανία, με αιχμή το κόστος διαβίωσης, την κακή κατάσταση των υποδομών στα σχολεία και τη διαφθορά.

Τον περασμένο μήνα, οι διαδηλώσεις στη Γαλλία εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια με την αστυνομία και εκτεταμένες συγκρούσεις σε αρκετές πόλεις, με λεηλασίες καταστημάτων, δοκιμάζοντας την κυβέρνηση μειοψηφίας του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

Οι μαθητές διεκδικούν την ανακαίνιση των παλαιωμένων σχολικών κτιρίων, διορισμούς περισσότερων εκπαιδευτικών, αύξηση των θέσεων στα πανεπιστήμια και την κατάργηση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θεωρούν κοινωνικά άδικο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Ζεφρέ πρότεινε:

Ανώτατο όριο 28 μαθητών ανά τάξη.

Κονδύλιο 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση των σχολείων.

Δημιουργία 15.000 νέων θέσεων για φοιτητές στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ένα νέο σύστημα εισαγωγής έως το 2028.

Οι εκπρόσωποι των μαθητών απέρριψαν τις προτάσεις ως ανεπαρκείς, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

«Πολεμικό» Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, οι διαδηλώσεις συγκέντρωσαν από 32.000 έως και μισό εκατομμύριο διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων οι 70.000 στο Παρίσι.

Στην αρχική του αποτίμηση, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανέφερε ότι οι συγκεντρώσεις «πήγαν καλά».

«Η απόφαση να κρατηθούν αυτές οι πορείες μακριά από τα κέντρα των πόλεων, χωρίς να παρεμποδίζεται η ελευθερία της διαδήλωσης, ήταν σωστή», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Νουζιέζ έκανε αναφορά σε «ομάδες ταραχοποιών» με «ανεξάντλητη» διάθεση για επεισόδια, αποκαλύπτοντας ότι «ρίχθηκε βόμβα μολότοφ σε οδόφραγμα, με αποτέλεσμα να φλέγεται ένας αστυνομικός των δυνάμεων αποκατάστασης της τάξης».

Μέτωπο συνδικάτων για την απεργία της 5ης Νοεμβρίου

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην 5η Νοεμβρίου, ημέρα πανεθνικής συνδικαλιστικής κινητοποίησης, όπου τα κύρια συνδικάτα (με εξαίρεση τη CFE-CGC) καλούν τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε απεργία για τους μισθούς, τις θέσεις εργασίας και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στο κάλεσμα ανταποκρίνονται ακόμη και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών επιδοτούμενων σχολείων, ενώ στους δρόμους αναμένεται να κατεβούν μαθητές και «Κίτρινα Γιλέκα».

Το πρωί της Δευτέρας, η γενική γραμματέας του συνδικάτου CGT, Σοφί Μπινέ, αποκάλυψε στο κανάλι France 2 ότι έχει ζητηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα η άδεια για την πραγματοποίηση της πορείας στο Παρίσι μεταξύ των πλατειών Βαστίλης και Ομονοίας, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή αυτή «απλή».

«Περιμένουμε ακόμη απάντηση από τη νομαρχία. Δεν μπορούμε να δράσουμε έτσι», κατήγγειλε η Μπινέ.

«Πρέπει να έχουμε τις διαδρομές προγραμματισμένες από πριν, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους, ιδιαίτερα σε συνεργασία με τον Δήμο του Παρισιού».

Η συνδικαλιστική εκπρόσωπος στηλίτευσε τις καθυστερήσεις και τις αρνήσεις των αρχών στην έγκριση των διαδρομών, υπενθυμίζοντας ότι την περασμένη εβδομάδα το ζήτημα έφτασε στα δικαστήρια, με την απόφαση να εκδίδεται το ίδιο πρωί της διαδήλωσης του Σαββάτου.

«Είναι πρωτοφανές να απαγορεύονται οι διαδηλώσεις στα κέντρα των πόλεων. Πρέπει να μπορούμε να φαινόμαστε. Δεν πρόκειται να κρυφτούμε διαδηλώνοντας στον περιφερειακό δρόμο, έτσι δεν είναι;», διαμαρτυρήθηκε η Μπινέ.

Σημειώνεται ότι στην εφημερίδα Le Parisien, ο αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού, Πατρίς Φορ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «για ένα διάστημα» θα εναντιώνεται στις διαδρομές μεταξύ Βαστίλης, Έθνους και Δημοκρατίας.

Όσον αφορά τα αίτια της κινητοποίησης, η Μπινέ τόνισε ότι «όλοι οι δείκτες είναι θετικοί» για μια μεγάλη ημέρα ενότητας.

«Θέλουμε δύο πράγματα: οριζόντιες αυξήσεις μισθών, με αύξηση 10% στον κατώτατο μισθό και αύξηση στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και αναθεώρηση του σχεδίου προϋπολογισμού».

Η επικεφαλής της CGT ασκεί σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική του Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι «φτώχυνε τους εργαζόμενους», καθώς «οι Γάλλοι δεν μπορούν πλέον να καταναλώσουν ή να απολαύσουν δραστηριότητες αναψυχής».

Αναφερόμενη σε παλαιότερη δήλωση του Γάλλου Προέδρου ότι «ρίχνουμε ένα τρελό ποσό χρημάτων στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και οι άνθρωποι παραμένουν φτωχοί», η Μπινέ κατέληξε: «Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την πολιτική προσφοράς που κοστίζει μια περιουσία. Χρειαζόμαστε μια πολιτική ενίσχυσης της ζήτησης».