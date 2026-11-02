Επεισοδιακή καταδίωξη οδηγού μηχανής στη Θεσσαλονίκη: Ο 20χρονος πέρασε κόκκινα φανάρια και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα

Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν την Κυριακή (1/11) σε δρόμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ένας 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας κατέληξε με χειροπέδες με επεισοδιακό τρόπο και αφού έκανε σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ.

Η επεισοδιακή καταδίωξη ξεκίνησε λίγο μετά τις 23:30 χθες το βράδυ. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος κινείτο με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και για να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος της Ευκαρπίας. Κατά τη διαδρομή έκανε χειρονομίες στους αστυνομικούς που τον ακολουθούσαν, κινήθηκε στην περιοχή της Νεάπολης παραβιάζοντας, διαδοχικά, τρεις ερυθρούς σηματοδότες και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να διαφύγει, ξέφυγε από την πορεία του στο ύψος της Πολίχνης και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με το thestival.gr, συνελήφθη μετά το τροχαίο ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν υπέστη τραυματισμό από το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι στα τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ο 20χρονος είχε δηλώσει την απώλεια των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, ενώ στα μέσα Ιουλίου 2026 τού είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας καθώς οδηγούσε στερούμενος σχετικής άδειας ικανότητας και ασφαλιστηρίου συμβολαίου.