Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Οι ομογενείς που ρίχνονται στη μάχη

Οι ελληνικής καταγωγής υποψήφιοι στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ της 3ης Νοεμβρίου. Από τις ελληνικές κοινότητες της Φλόριντα και τις γειτονιές της Νέας Υόρκης μέχρι το Νιου Χαμσάιρ, τη Νεβάδα και την Καλιφόρνια, πολιτικοί ελληνικής καταγωγής βρίσκονται στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, κομματικές ταυτότητες και προτεραιότητες, διεκδικούν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και σε δεκάδες πολιτειακά νομοθετικά σώματα.

Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ – Ανταπόκριση, Νέα Υόρκη – ΠΗΓΗ: Realnews

Από τις ελληνικές κοινότητες της Φλόριντα και τις γειτονιές της Νέας Υόρκης μέχρι το Νιου Χαμσάιρ, τη Νεβάδα και την Καλιφόρνια, πολιτικοί ελληνικής καταγωγής βρίσκονται στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, κομματικές ταυτότητες και προτεραιότητες, διεκδικούν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και σε δεκάδες πολιτειακά νομοθετικά σώματα.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται επτά υποψήφιοι για το ομοσπονδιακό Κογκρέσο, τέσσερις Ρεπουμπλικανοί και τρεις Δημοκρατικοί. Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται στον Κρις Πάππας, ο οποίος διεκδικεί την επιστροφή της ελληνοαμερικανικής παρουσίας στη Γερουσία για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση της Ολυμπίας Σνόου το 2013. Παράλληλα, ομογενείς με πολυετή πολιτική διαδρομή, αλλά και εκπρόσωποι νεότερων γενεών επιδιώκουν την εκλογή ή την επανεκλογή τους σε πολιτειακά αξιώματα.

Ο 46χρονος Δημοκρατικός βουλευτής, με οικογενειακές ρίζες στην Ελλάδα και με παράδοση στον χώρο των επιχειρήσεων, διεκδικεί την έδρα της αποχωρούσας γερουσιαστή Τζιν Σαχίν στο Νιου Χαμσάιρ. Αντίπαλός του είναι ο πρώην Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Σουνούνου, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για τη σύνθεση της νέας Γερουσίας.

Ο Πάππας εκπροσωπεί από το 2019 την πρώτη εκλογική περιφέρεια της πολιτείας. Η διαδρομή του περιλαμβάνει θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ στο Κογκρέσο έχει ασχοληθεί με ζητήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υγειονομικής περίθαλψης, οικονομίας και εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Saint Anselm College, που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Οκτωβρίου μεταξύ 1.672 πιθανών ψηφοφόρων, ο Πάππας συγκέντρωνε 50% έναντι 43% του Σουνούνου, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος 2,4 ποσοστιαίων μονάδων. Αντίστοιχη εικόνα κατέγραψε η Rasmussen Reports στις 20-23 Οκτωβρίου, με τον Πάππας στο 50% και τον Σουνούνου στο 44%, σε δείγμα 970 πιθανών ψηφοφόρων.

Ως συμπρόεδρος του Congressional Hellenic Caucus, ο Πάππας, έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε ζητήματα ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ωστόσο, η εκλογική του εκστρατεία επικεντρώνεται κυρίως στο κόστος ζωής, στην υγειονομική περίθαλψη και στην οικονομική ασφάλεια των νοικοκυριών. Η Φλόριντα συγκεντρώνει τρεις Ελληνοαμερικανούς υποψηφίους για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντανακλώντας τη μακρά παρουσία της ελληνικής κοινότητας στην πολιτική ζωή της πολιτείας.

Ο Γκας Μπιλιράκης, με καταγωγή από την Κάλυμνο, διεκδικεί νέα θητεία συνεχίζοντας μια οικογενειακή πολιτική παράδοση. Ο πατέρας του, Μάικλ Μπιλιράκης, υπηρέτησε επίσης στο Κογκρέσο, ενώ ο ίδιος εξελέγη για πρώτη φορά το 2006.

Εχει ασχοληθεί με την υγειονομική περίθαλψη, με τα ζητήματα των βετεράνων και την προστασία των καταναλωτών, παράλληλα με τη δραστηριότητά του για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Στην όγδοη περιφέρεια, ο Μάικ Χαριδόπουλος διεκδικεί την πρώτη επανεκλογή του στην ομοσπονδιακή Βουλή.

Πριν μεταβεί στην Ουάσιγκτον είχε διατελέσει πρόεδρος της Γερουσίας της Φλόριντα, με πολιτική δραστηριότητα στη φορολογία, στη δημοσιονομική πολιτική και στις δημόσιες δαπάνες. Ο Τζίμι Πατρώνης, που εξελέγη στο Κογκρέσο το 2025, προέρχεται επίσης από γνωστή ελληνοαμερικανική οικογένεια της Φλόριντα. Προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της πολιτείας, με αρμοδιότητες σε θέματα ασφαλίσεων και δημοσιονομικής διαχείρισης.

Οι τρεις υποψηφιότητες αναδεικνύουν την παρουσία πολιτικών ελληνικής καταγωγής στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με διαδρομές που συνδέονται κυρίως με την οικονομία, την πολιτειακή διακυβέρνηση και τη νομοθετική δραστηριότητα.

Στη Νέα Υόρκη, η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη διεκδικεί την επανεκλογή της στην ενδέκατη περιφέρεια, που περιλαμβάνει το Στάτεν Αϊλαντ και τμήμα του Μπρούκλιν. Με Έλληνα πατέρα και Κουβανή μητέρα, η Μαλλιωτάκη ξεκίνησε την πολιτική της σταδιοδρομία στην πολιτειακή Βουλή και εξελέγη στο Κογκρέσο το 2020. Η πολιτική της ατζέντα επικεντρώνεται στη φορολογία, στη μετανάστευση, στη δημόσια ασφάλεια και στο κόστος ζωής. Αντίπαλός της είναι ο Δημοκρατικός Μάικλ Ντε Σίλις.

Στη Νεβάδα, η Δημοκρατική Ντίνα Τάιτους διεκδικεί νέα θητεία στην πρώτη εκλογική περιφέρεια. Διαθέτει μακρά ακαδημαϊκή και κοινοβουλευτική εμπειρία, με δραστηριότητα σε ζητήματα τουρισμού, μεταφορών, οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής. Στο Νιου Χαμσάιρ, η Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ, με οικογενειακές ρίζες στην Αβδέλλα της Πίνδου, διεκδικεί την πρώτη επανεκλογή της στη δεύτερη περιφέρεια απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς.

Η δημοσκόπηση του Saint Anselm College, στις 19-20 Οκτωβρίου, κατέγραψε 54% για την Γκούντλαντερ και 38% για τη Γουίλιαμς, σε δείγμα 811 πιθανών ψηφοφόρων, με περιθώριο σφάλματος 3,4 ποσοστιαίων μονάδων. Η Γκούντλαντερ, που εξελέγη για πρώτη φορά το 2024, διαθέτει νομική και κυβερνητική εμπειρία και έχει επικεντρώσει την πολιτική της δραστηριότητα στην υγειονομική περίθαλψη, στην οικονομική ασφάλεια των οικογενειών και στα δικαιώματα των πολιτών.

Πέρα από την Ουάσιγκτον, η ελληνοαμερικανική παρουσία εκτείνεται σε πολλές πολιτείες, με υποψηφίους για κυβερνητικά, νομοθετικά και δικαστικά αξιώματα. Στην Καλιφόρνια, η Δημοκρατική Ελένη Κουναλάκη διεκδικεί το αξίωμα της πολιτειακής ταμία απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Τζένιφερ Χοκς. Κόρη Ελλήνων μεταναστών, πρώην επιχειρηματίας και πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουγγαρία, έχει υπηρετήσει δύο θητείες ως αντικυβερνήτης. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ActiVote, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 22 Οκτωβρίου σε δείγμα 400 πιθανών ψηφοφόρων, η Κουναλάκη συγκέντρωνε 59,9% έναντι 40,1% της Χοκς.

Στο Ιλινόις, ο Αλεξ Γιαννούλιας, διεκδικεί την επανεκλογή του ως Secretary of State, ενώ στη Νεβάδα ο Ρεπουμπλικανός Σταύρος Αντονι επιδιώκει δεύτερη θητεία ως αντικυβερνήτης. Στη Μασαχουσέτη, η Δημοκρατική Νταϊάνα Ντι Ζόλιο διεκδικεί την επανεκλογή της ως πολιτειακή ελέγκτρια. Στη Νέα Υόρκη, οι Δημοκρατικοί Αντριου Γουνάρδης και Τζέιμς Σκουφής διεκδικούν την επανεκλογή τους στην πολιτειακή Γερουσία. Οι Ρεπουμπλικανοί Μάικλ Ταννούσης και Τζον Λεμόνδης συμμετέχουν στις αναμετρήσεις για την πολιτειακή Βουλή, ενώ η Πάμελα Μίχου διεκδικεί έδρα στη Γερουσία απέναντι στην Τόμπι Αν Σταβίσκι. Η ομογενειακή παρουσία συνεχίζεται στο Κονέκτικατ, στο Ρόουντ Αϊλαντ, στο Ντέλαγουερ και στη Μασαχουσέτη, με υποψηφίους όπως οι Ελένη Καύρου ΝτεΓκρόου, Νικόλ Κλαρίδης Ντίτρια, Λεωνίδας Ραπτάκης, Σπύρος Μαντζαβίνος, Μπρους Ταρ, Τζον Βέλις και Στίβεν Ξιάρχος. Στο Ιλινόις, η Μαρία Πάππας διεκδικεί νέα θητεία ως ταμίας της κομητείας Κουκ.

Πολιτικό περιβάλλον

Η αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσει όχι μόνο τον αριθμό των Ελληνοαμερικανών αιρετών αλλά και τις αρμοδιότητες που θα μπορούν να ασκήσουν στο νέο πολιτικό περιβάλλον.

Στο Κογκρέσο, ιδιαίτερη σημασία έχει στο Congressional Hellenic Caucus, στο οποίο συμπροεδρεύουν ο Δημοκρατικός Κρ. Πάππας και ο Ρεπουμπλικανός Γκ. Μπιλιράκης, με αντιπροέδρους τη Ντ. Τάιτους και τη Ν. Μαλλιωτάκη.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, παρά τις κομματικές διαφορές. Μια αλλαγή πλειοψηφίας στη Βουλή ή στη Γερουσία θα επηρέαζε τις ηγεσίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τις νομοθετικές προτεραιότητες και τον έλεγχο που ασκείται στην κυβέρνηση Τραμπ. Για τους ομογενείς βουλευτές, η συμμετοχή στις επιτροπές και η δυνατότητα διακομματικών συνεργασιών θα καθόριζαν σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες παρέμβασής τους.

Τα ζητήματα της Ελλάδας και της Κύπρου αποτελούν ένα από τα πεδία αυτής της συνεργασίας, ιδιαίτερα σε θέματα αμυντικών σχέσεων και εξοπλιστικών συμφωνιών με την Τουρκία. Ωστόσο, οι πολιτικοί ελληνικής καταγωγής εκπροσωπούν πρωτίστως τους Αμερικανούς ψηφοφόρους των περιφερειών τους και αξιολογούνται για τη συνολική πολιτική τους δραστηριότητα.

Η εικόνα των φετινών εκλογών αναδεικνύει μια κοινότητα που δεν εκπροσωπείται από ένα ενιαίο πολιτικό ρεύμα. Από τους Ρεπουμπλικανούς της Φλόριντα έως τους Δημοκρατικούς της Νέας Αγγλίας και της Καλιφόρνιας, οι πολιτικοί ελληνικής καταγωγής ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές και εκπροσωπούν διαφορετικά εκλογικά σώματα.

Για την ομογένεια, η 3η Νοεμβρίου αποτελεί ακόμη έναν σταθμό σε αυτή τη διαδρομή. Η ενδεχόμενη είσοδος του Κρ. Πάππας στη Γερουσία, η ανανέωση της θητείας των υπόλοιπων ομογενών βουλευτών και η έκβαση των πολιτειακών αναμετρήσεων θα διαμορφώσουν την εκπροσώπηση των Ελληνοαμερικανών στα αμερικανικά πολιτικά όργανα.

Όμως, η εκλογική αναμέτρηση δεν αποτελεί μόνο μια καταγραφή υποψηφίων ελληνικής καταγωγής. Αποτελεί και μια εικόνα της θέσης που έχει κατακτήσει η ελληνοαμερικανική κοινότητα στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, από τις τοπικές Αρχές μέχρι το Καπιτώλιο.