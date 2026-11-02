Στην Ευελπίδων η Εύη Βατίδου: Δικάζεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη – BINTEO

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Ήταν Νοέμβριος του 2023 όταν η Εύη Βατίδου ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Γλυφάδας. Οι απόψεις για το πώς έγινε το ατύχημα διίστανται.

Η μία πλευρά λέει πώς το πρώην μοντέλο επιχείρησε να εμβολίσει μηχανή με δύο επιβάτες.

Η ίδια πάλι υποστηρίζει ότι ο οδηγός της μηχανής, της έσπασε τον καθρέφτη χρησιμοποιώντας το κράνος του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, οδηγώντας την σε ερημική τοποθεσία. Τότε η μηχανή ανατράπηκε λόγω της υπερβολικής ταχύτητας που είχε αναπτύξει με συνέπεια να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες.

Για το περιστατικό η Εύη Βατίδου συνελήφθη και κρατήθηκε, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

Όπως είπε σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Happy Day» ο δικηγόρος της Εύης Βατίδου, Όθων Παπαδόπουλος, έχει προηγηθεί η αμετάκλητη δικαίωση της πελάτισσάς του για φθορά ξένης περιουσίας – αναφερόμαστε στην καταστροφή του καθρέφτη, η οποία καταγράφηκε από κάμερα παρακείμενου καταστήματος.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια, η Ευη Βατίδου δήλωσε για άλλη μια φορά «αθώα» για τις κατηγορίες της βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης που την βαρύνουν.