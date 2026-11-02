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Ηράκλειο: Συνελήφθη ο 24χρονος που είχε επιτεθεί σε 27χρονο με ξύλο και σίδερα

Στη σύλληψη ενός 24χρονου υπηκόου Σουδάν, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, κατόπιν εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή, για συμμετοχή σε αιματηρή επίθεση εις βάρος 27χρονου στις Τρεις Βαγιές. Σε βάρος του αποδίδονται κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ για την υπόθεση είχαν προηγηθεί δύο ακόμη συλλήψεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 24χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην αιματηρή επίθεση στην περιοχή Τρεις Βαγιές στο Ηράκλειο, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από έκδοση εντάλματος.
  • Η υπόθεση αφορά την επίθεση που δέχθηκε ένας 27χρονος Παλαιστίνιος από ομάδα ατόμων με τη χρήση ξύλων και μεταλλικών αντικειμένων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.
  • Για το ίδιο περιστατικό είχαν συλληφθεί αρχικά άλλοι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 21 ετών, ενώ στην επίθεση, φέρονται να συμμετείχαν συνολικά τέσσερα άτομα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 24χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στην περιοχή Τρεις Βαγιές, στο Ηράκλειο, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από την έκδοση εντάλματος, εις βάρος του.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, ο 24χρονος, ταυτοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε το περιστατικό και, αφού εκδόθηκε το σχετικό ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του αποδίδονται οι κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Η υπόθεση αφορά την επίθεση που δέχθηκε ένας 27χρονος Παλαιστίνιος από ομάδα ατόμων, με τη χρήση ξύλων και μεταλλικών αντικειμένων. Ο 27χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο περιστατικό είχαν συλληφθεί αρχικά δύο αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 21 ετών, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, στην επίθεση φέρονται να συμμετείχαν συνολικά τέσσερα άτομα. Κατά την έρευνα στον χώρο του επεισοδίου είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί ένα μεταλλικό εργαλείο και ένα μαχαίρι.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, ενώ ο 24χρονος, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

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