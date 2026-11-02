9ο Athens Investment Forum – Κωνσταντίνος Ξιφαράς: «Ρεαλιστικός στόχος οι 30% χαμηλότερες τιμές ενέργειας»

Τις ισορροπίες μεταξύ πράσινης μετάβασης και ενεργειακής ασφάλειας, τον μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ και το κόστος της ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανέλυσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, στη συζήτησή του με τον Εκδότη – Διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του 9ου Athens Investment Forum 2026.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Ξιφαράς σημείωσε ότι η Ευρώπη ζούσε με την εικόνα της ενεργειακής ασφάλειας χάρη στη φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα γεωπολιτικά γεγονότα έδειξαν ότι το σύστημα ήταν λάθος δομημένο. Η ανταγωνιστικότητα, όπως είπε, εξαρτάται πλέον από το ενεργειακό κόστος, ενώ η Ελλάδα έχει προνομιακή θέση σε ηλιοφάνεια και άνεμο. «Όσο πιο exposed είσαι στην πράσινη ενέργεια, τόσο πιο στοχαστικό γίνεται το σύστημα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η αποθήκευση και οι μονάδες αερίου δίνουν στο σύστημα την αναγκαία ευελιξία.

«Η πράσινη μετάβαση είναι ένα δεδομένο. Αυτό που δεν έχουμε κοστολογήσει καθόλου είναι η ασφάλεια εφοδιασμού, και νομίζω ότι είναι ένα σημείο που δεν το ακουμπάει εύκολα καμία κυβέρνηση, γιατί η ασφάλεια εφοδιασμού κοστίζει», τόνισε.

Για τη ΔΕΠΑ, ο κ. Ξιφαράς εξήγησε ότι το παραδοσιακό μοντέλο της έχει ξεπεραστεί. «Δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο, να υπάρχει ένας παίκτης χονδρεμπορικής μόνο στο αέριο, πουθενά στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά. Θύμισε ότι η εταιρεία έχασε το 2018 τον ΔΕΣΦΑ χωρίς αποζημίωση και στη συνέχεια πούλησε το 100% της διανομής, γεγονός που δημιούργησε μεγάλο κενό σε αξία και χρηματοροές. Η ενεργειακή κρίση του 2022, πρόσθεσε, έδειξε ότι το Δημόσιο χρειάζεται μια εταιρεία που να στηρίζει την ενεργειακή διπλωματία και την κοινωνία. Όπως ανέφερε, οι οριζόντιες εκπτώσεις σε βιομηχανίες και νοικοκυριά ξεπέρασαν τότε τα 180 εκατ. ευρώ, ενώ τα μερίσματα έφτασαν περίπου τα 200 εκατ. ευρώ.

Η απάντηση ήταν η καθετοποίηση σε όλη την αλυσίδα, με επενδύσεις σε ΑΠΕ και θερμικές μονάδες, ώστε να προσφέρονται ανταγωνιστικές τιμές και στους πάνω από 600.000 καταναλωτές της θυγατρικής Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. «Έχω ένα βαθύ πιστεύω ότι η ελληνική αγορά ενέργειας χρειάζεται περισσότερο ανταγωνισμό», σημείωσε. Η ΔΕΠΑ έχει επενδύσει σε τρεις θερμικές μονάδες, δύο στην Ελλάδα και μία στο εξωτερικό. Η μονάδα της Αλεξανδρούπολης αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, ενώ για τη Λάρισα η εταιρεία ελπίζει σε τελική επενδυτική απόφαση έως το τέλος του έτους και σε λειτουργία το 2030. Στόχος της για τα επόμενα χρόνια είναι να ξεπεράσει το 1 GW σε ΑΠΕ και τα 1,8 GW στη θερμική παραγωγή, μέγεθος για το οποίο, όπως είπε, πριν από 3-4 χρόνια θα έλεγε κανείς «αποκλείεται».

Έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027 η εταιρεία θα έχει περίπου 200 MW ΑΠΕ σε λειτουργία, ενώ αναπτύσσει πάνω από 700 MW νέων έργων. Παράλληλα, εξετάζει το υδρογόνο και το βιομεθάνιο, με τις πρώτες ποσότητες συμπιεσμένου βιομεθανίου να αναμένεται να μπουν στο δίκτυο έως το τέλος της χρονιάς. Για τον Κάθετο Διάδρομο, που χαρακτήρισε «το πιο hot μέρος της συζήτησης των τελευταίων μηνών», σημείωσε ότι η ΔΕΠΑ τον χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια, υπενθυμίζοντας ότι ήταν από τις πρώτες εταιρείες που προμήθευσαν τη Μολδαβία όταν αυτή απεξαρτήθηκε από το ρωσικό αέριο.

Για τις τιμές, παραδέχθηκε ότι οι πολίτες ακούν για επενδύσεις που, κατά την εκτίμησή του, ξεπερνούν συνολικά τα 15 δισ. ευρώ και περιμένουν να τις δουν στην καθημερινότητά τους. «Νομίζω ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για 30% χαμηλότερες τιμές ενέργειας τα επόμενα χρόνια είναι ένας ρεαλιστικός στόχος», είπε, με κλειδί τις μπαταρίες και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. «Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η ενεργειακή ασφάλεια έχει οικονομική διάσταση», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, κάλεσε τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται έξυπνα το ενεργειακό τους κόστος μέσω της αντιστάθμισης κινδύνου. Όπως ανέφερε, υπάρχουν βιομηχανίες με κόστος ενέργειας 26 έως 30 ευρώ τη μεγαβατώρα, επειδή είχαν προχωρήσει εγκαίρως σε αντιστάθμιση. «Μην περιμένουμε μόνο την επιδότηση, μην περιμένουμε μόνο την κρατική ενίσχυση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι όλες οι επενδύσεις της ΔΕΠΑ πρέπει τελικά να δημιουργούν αξία όχι μόνο για τον μέτοχο, αλλά και για την κοινωνία.

Platinum Χορηγοί του 9ου Athens Investment Forum 2026 είναι ο Copelouzos Group και η KPMG και Gold Χορηγοί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER. Silver Χορηγοί είναι οι Alpha Bank, Deloitte, Eurolife FFH, Fraport, Gastrade, Grant Thornton, IAI, IGI Poseidon, iKnowHow, Motor Oil, Telekom και VNK Capital. Bronze Χορηγοί είναι οι ΑΔΜΗΕ, Εθνική Τράπεζα, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, ΔΕΣΦΑ, Eurobank, Hellenic Properties, HELLENiQ ENERGY, Hill International, Howden, LONGi, Olympia Group και Prime. Υποστηρικτές του Forum είναι οι ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Athens International Airport, AXIA, Bennett Group, C&M Engineering SA, ELPEN, Duty Free Shops, Mortek, Noisis, Papapolitis & Papapolitis, Piraeus και Quest Group. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι mononews, realfm97.8, Realnews, Real.gr και WorldEnergyNews.