Συναγερμός για βόμβα σε πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο – Μαχητικό συνόδευσε το αεροπλάνο μέχρι τη Βουδαπέστη

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Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (2/11) κατά τη διάρκεια πτήσης της Wizz Air από το Λονδίνο προς τη Σόφια, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας στο επιβατικό αεροσκάφος. Η πτήση αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, υπό τη συνοδεία ουγγρικού μαχητικού αεροσκάφους τύπου Gripen.

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Άμυνας της Ουγγαρίας, Ρουσίν-Σέντι, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ότι απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος για να συνοδεύσει την πτήση έως την ασφαλή προσγείωσή της στη Βουδαπέστη.

Έλεγχοι ασφαλείας στο αεροσκάφος και στους επιβάτες

Μετά την προσγείωση, οι ουγγρικές Αρχές κινητοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της απειλής, προχωρώντας σε ελέγχους ασφαλείας.

Όπως ανακοίνωσε η Wizz Air στον ουγγρικό ειδησεογραφικό ιστότοπο 24.hu, πραγματοποιούνται έλεγχοι τόσο στο αεροσκάφος όσο και στους επιβάτες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Το μαχητικό Gripen που συνόδευσε το επιβατικό αεροσκάφος επέστρεψε στη βάση του μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του.

Παράλληλα, ο Ούγγρος υπουργός Άμυνας γνωστοποίησε ότι η αστυνομία λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας μετά την προσγείωση της πτήσης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση της απειλής για βόμβα ούτε έχει ανακοινωθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων.