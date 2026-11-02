9ο Athens Investment Forum – Σταύρος Παπασταύρου: «Δεν εξαρτούμε την άσκηση των δικαιωμάτων μας από κανέναν»

Την ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τον Κάθετο Διάδρομο, τις έρευνες για υδρογονάνθρακες και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται ανέλυσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στη συζήτησή του με τον Εκδότη – Διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του 9ου Athens Investment Forum 2026.

Του Θάνου Μωριάτη

«Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, παραδεχόμενος ότι τα αντανακλαστικά της σε περιόδους κρίσης «δεν είναι τα πιο γρήγορα». Όπως υπενθύμισε, όμως, οι κρίσεις οδήγησαν την Ευρώπη μπροστά, με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς σταθερότητας, τη Frontex και το RRF. Η Ελλάδα, είπε, ήταν η πρώτη χώρα που ζήτησε κοινά μέτρα μετά τις εχθροπραξίες στο Ορμούζ τον Μάρτιο, καθώς και η πρώτη που υπέβαλε αίτημα για χρήση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, το οποίο έχει εγκριθεί. Ο Υπουργός προειδοποίησε ότι χωρίς ευρωπαϊκή αντίδραση κινδυνεύει σημαντικά η κοινωνική συνοχή και οι κοινωνίες γίνονται πιο ευάλωτες σε λαϊκίστικα μηνύματα.

Για την πράσινη μετάβαση, ο κ. Παπασταύρου ήταν ειλικρινής: η Ευρώπη, όπως είπε, την ιδεολογικοποίησε, χωρίς να υπολογίσει το κόστος για την κοινωνία και τη βιομηχανία. Ως παράδειγμα ρεαλισμού ανέφερε την πρωτοβουλία επτά χωρών, με επικεφαλής την Ελλάδα και την Ιταλία, για να μην ξεκινήσει το ETS2 την 1η Ιανουαρίου του 2027, αποτρέποντας πρόσθετες επιβαρύνσεις στις μεταφορές και τη θέρμανση. «Δεν είμαστε εναντίον. Απλώς αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος του κόσμου», τόνισε.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο Υπουργός υπενθύμισε ότι στις 7 Αυγούστου ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος Meridiam εισήλθε στο πλειοψηφικό κομμάτι της εταιρείας, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εταιρικές και επιχειρησιακές διαδικασίες και το πλοίο βρίσκεται στο Ηράκλειο. Οι σχετικές άδειες θα εκδοθούν το προσεχές διάστημα, «δεν ξέρω αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα ή σε 2 εβδομάδες», όπως είπε, και οι έρευνες θα προχωρήσουν «σωστά, μεθοδικά, όπως έχει προγραμματιστεί». Ερωτηθείς για τη στάση απέναντι στην Τουρκία, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ούτε θα ζητήσει άδεια ούτε θα ενημερώσει κανέναν. «Δεν εξαρτούμε την άσκηση των δικαιωμάτων μας από κανέναν», υπογράμμισε.

Ο Κάθετος Διάδρομος, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, είναι «η πρώτη μορφή συνεργασίας ουσιαστικά μιας περιοχής 100 εκατομμυρίων ανθρώπων», με 11 διαχειριστές από 9 χώρες να συνεργάζονται εβδομαδιαία. Όπως ανέφερε, η χρήση του αυξήθηκε τουλάχιστον κατά 110% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, άρα υπάρχουν πελάτες που τον χρησιμοποιούν, ενώ το έργο αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

Για τους υδρογονάνθρακες, ανακοίνωσε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση θα γίνει τον Απρίλιο, με πρωταγωνιστικό ρόλο της Energean. «Θα είναι Έλληνες μηχανικοί. Η ExxonMobil εμπιστεύεται τους Έλληνες μηχανικούς», είπε, προσθέτοντας ότι η Chevron θα ξεκινήσει σεισμικές έρευνες σε μια πολύ μεγάλη περιοχή. «Οι δύο μεγαλύτερες ενεργειακές αμερικανικές εταιρείες είναι εδώ», σημείωσε, εκτιμώντας ότι, αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, θα ενισχυθεί σημαντικά το βιοτικό επίπεδο όλων των Ελλήνων.

Για τον χειμώνα, ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίοδο, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση που έχει γνωρίσει ο πλανήτης. Η Ελλάδα, είπε, έχει τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθά, όμως αυτή η βοήθεια δεν αντιμετωπίζει το δυσβάσταχτο βάρος και αποτελεί απλώς μια αρωγή. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών θα απαλύνουν τον λογαριασμό, ενώ στο νομοσχέδιο που συζητείται από αύριο στην Επιτροπή της Βουλής περιλαμβάνεται διάταξη για σχετική μείωση. «Να μη στηριζόμαστε στους άλλους», κατέληξε, καλώντας τη χώρα να αναπτύξει περισσότερο τον ήλιο, τον άνεμο και τις μπαταρίες και να συνεχίσει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Platinum Χορηγοί του 9ου Athens Investment Forum 2026 είναι ο Copelouzos Group και η KPMG και Gold Χορηγοί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER. Silver Χορηγοί είναι οι Alpha Bank, Deloitte, Eurolife FFH, Fraport, Gastrade, Grant Thornton, IAI, IGI Poseidon, iKnowHow, Motor Oil, Telekom και VNK Capital. Bronze Χορηγοί είναι οι ΑΔΜΗΕ, Εθνική Τράπεζα, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, ΔΕΣΦΑ, Eurobank, Hellenic Properties, HELLENiQ ENERGY, Hill International, Howden, LONGi, Olympia Group και Prime. Υποστηρικτές του Forum είναι οι ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Athens International Airport, AXIA, Bennett Group, C&M Engineering SA, ELPEN, Duty Free Shops, Mortek, Noisis, Papapolitis & Papapolitis, Piraeus και Quest Group. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι mononews, realfm97.8, Realnews, Real.gr και WorldEnergyNews.