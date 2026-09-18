Νέες αποκαλύψεις από το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ: Η «στρουμπουλή» Νταϊάνα και ο ισχυρισμός ότι ο Κάρολος ήταν ερωτευμένος με υπηρέτη

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Νέα αντιπαράθεση γύρω από τον γάμο του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα προκαλούν τα απομνημονεύματα του αδελφού της, Τσαρλς Σπένσερ. Ο κόμης υποστηρίζει ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας την είχε χαρακτηρίσει «στρουμπουλή», επιτείνοντας την ανασφάλειά της, ενώ μεταφέρει και έναν ισχυρισμό που αποδίδει στην ίδια: ότι ο σύζυγός της ήταν ερωτευμένος με τον προσωπικό του υπηρέτη.

Οι αφηγήσεις περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister», το οποίο κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου, με αποσπάσματά του να προδημοσιεύονται στην Daily Mail. Ο πρώην μπάτλερ του Καρόλου, Γκραντ Χάρολντ, αμφισβητεί την αξιοπιστία των ισχυρισμών του Σπένσερ, ενώ το Παλάτι έχει απαντήσει ότι το πένθος μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τη μνήμη.

«Λίγο στρουμπουλή είσαι εδώ, ε;»

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους το 1981, ο Κάρολος έσφιξε τη μέση της Νταϊάνα και της είπε: «Λίγο στρουμπουλή είσαι εδώ, ε;»

Ο αδελφός της γράφει ότι εκείνη βίωσε το σχόλιο ως «καταστροφικό» και ότι ενίσχυσε την ανασφάλεια που ήδη αισθανόταν για το σώμα της, επιδεινώνοντας τη διατροφική διαταραχή της.

«Θα μου έλεγε πολύ αργότερα ότι την ημέρα του γάμου της βρισκόταν ήδη επί πέντε μήνες στη δίνη της διατροφικής διαταραχής της», αναφέρει στο βιβλίο.

Κατά την αφήγησή του, η Νταϊάνα τού είχε εκμυστηρευτεί ότι στους πέντε μήνες ανάμεσα στον αρραβώνα και τον γάμο της, η περίμετρος της μέσης της μειώθηκε από περίπου 74 σε 60 εκατοστά.

«Ο σύζυγός μου είναι ερωτευμένος με τον προσωπικό του υπηρέτη»

Σε άλλο απόσπασμα, ο Σπένσερ περιγράφει τη συζήτηση κατά την οποία η αδελφή του τού ανακοίνωσε ότι θα έπαιρνε διαζύγιο.

«Έμεινα σιωπηλός για μια στιγμή. Ήξερα ότι τα πράγματα ήταν άσχημα, αλλά όχι τόσο άσχημα», γράφει.

Όπως αναφέρει, της εξέφρασε την ανησυχία του για την αντίδραση του κόσμου, φοβούμενος ότι οι πολίτες δεν θα τη συγχωρούσαν.

«Έχουν πιστέψει σε ένα παραμύθι και νομίζω ότι μπορεί —λανθασμένα— να σε κατηγορήσουν πως κατέστρεψες τη φαντασίωσή τους», υποστηρίζει ότι της είπε.

Η Νταϊάνα, σύμφωνα πάντα με την αφήγησή του, απάντησε: «Μα, Κάρλος, ο σύζυγός μου είναι ερωτευμένος με τον προσωπικό του υπηρέτη».

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν του ανέφερε όνομα, ούτε εκείνος τη ρώτησε ποιον εννοούσε ή γιατί πίστευε «κάτι τόσο απίθανο». Πρόκειται για ισχυρισμό που ο Σπένσερ αποδίδει στην αδελφή του, χωρίς να παρουσιάζει στο συγκεκριμένο απόσπασμα στοιχεία που τον επιβεβαιώνουν.

Υποστηρίζει επίσης ότι, την παραμονή του γάμου τους, ο Κάρολος είχε πει στη Νταϊάνα πως δεν ήταν ερωτευμένος μαζί της. Σύμφωνα με το Sky News, το Παλάτι δεν είχε απαντήσει ειδικά σε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο πρώην μπάτλερ: «Αυτά δεν στέκουν»

Ο Γκραντ Χάρολντ, ο οποίος εργάστηκε ως μπάτλερ του Καρόλου όταν εκείνος ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας, εξέφρασε στο Sky News αμφιβολίες για την ακρίβεια των αφηγήσεων του Σπένσερ.

«Είχα την τύχη να βρίσκομαι κοντά στον βασιλιά. Ήμουν μπάτλερ του και γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτά τα σχόλια δεν στέκουν — σας το διαβεβαιώνω. Δεν βγάζουν κανένα νόημα», δήλωσε.

Κατά την προσωπική του εκτίμηση, οι ισχυρισμοί έχουν «περισσότερο να κάνουν με την πώληση βιβλίων». Ο Χάρολντ υποστήριξε επίσης ότι δεν πιστεύει πως ο Κάρολος ήθελε να ξεχαστεί η Νταϊάνα.

«Θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα»: Η επίμαχη συνομιλία μετά τον θάνατό της

Από τις πλέον αιχμηρές αφηγήσεις του βιβλίου είναι εκείνη για τηλεφωνική συνομιλία που ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι είχε με τον Κάρολο μετά τον θάνατο της Νταϊάνα.

Μιλώντας στο BBC, ο κόμης είπε ότι ο τότε πρίγκιπας έγινε έξαλλος όταν εκείνος επέμεινε πως οι ανήλικοι Ουίλιαμ και Χάρι δεν έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους.

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, ο Κάρολος κατηγόρησε την οικογένειά του ότι δεν διέθετε αίσθηση καθήκοντος. Έπειτα σταμάτησε για λίγο, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι θα ανακτούσε την ψυχραιμία του και θα έλεγε κάτι πιο κατάλληλο.

Αντί γι’ αυτό, ο Σπένσερ ισχυρίζεται ότι άκουσε τη φράση: «Θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα».

«Μπορώ να σας πω εδώ και τώρα ότι αυτά ήταν ακριβώς τα λόγια που είπε», επέμεινε στη συνέντευξή του στο BBC, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει τότε σε συγγενείς και φίλους για τη συνομιλία.

Η απάντηση του Παλατιού: «Το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική»

Το Παλάτι απάντησε με μια ασυνήθιστα αιχμηρή ανακοίνωση: «Παρότι, κατά πάγια αρχή, δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότητα γνωρίζει ότι ο πόνος από την απώλεια μιας αδελφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Ο Σπένσερ επέμεινε στη δική του εκδοχή, διερωτώμενος για τον Κάρολο: «Είναι έξαλλος ή νιώθει αμηχανία;» Υποστήριξε ότι η ανακοίνωση δεν περιείχε ρητή διάψευση της επίμαχης φράσης.

«Απομονωμένη και παγιδευμένη» μετά τη γέννηση του Ουίλιαμ

Ο Σπένσερ γράφει ακόμη ότι οι δυσκολίες της Νταϊάνα με το βάρος της επανήλθαν έντονα μετά τη γέννηση του Ουίλιαμ, έντεκα μήνες μετά τον γάμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ότι του είχε πει η ίδια, τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό αισθανόταν καλά, αλλά στη συνέχεια άρχισε ξαφνικά να νιώθει «απομονωμένη και παγιδευμένη».

Ο αδελφός της σημειώνει ότι σχόλια που ο Κάρολος ενδεχομένως θεωρούσε βοηθητικές υποδείξεις, εκείνη τα βίωνε ως επιπλήξεις, ενώ ένιωθε ότι προσπαθούσε όσο περισσότερο μπορούσε.

Διατυπώνει επίσης την προσωπική του πεποίθηση ότι η Νταϊάνα είχε ΔΕΠΥ και έντονη ευαισθησία στην απόρριψη. Το απόσπασμα δεν παρουσιάζει ιατρική διάγνωση που να επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση.

Η πρόταση της Ελισάβετ για τον τίτλο που ο Σπένσερ απέρριψε

Ο κόμης υποστηρίζει ότι, την ημέρα της κηδείας της Νταϊάνα, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ προσφέρθηκε να αποκαταστήσει την προσφώνησή της ως «Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας».

Η Νταϊάνα την είχε χάσει με το διαζύγιό της το 1996, τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό από τον Κάρολο. Ο Σπένσερ χαρακτηρίζει την αφαίρεσή της «μικρόψυχη και εκδικητική», γράφοντας ότι είχε πληγώσει βαθιά την αδελφή του.

Παρότι περιγράφει την πρόταση της βασίλισσας ως «καλοπροαίρετη» και «ευγενική», λέει ότι την απέρριψε ως «βραβείο παρηγοριάς».

«Ένιωθα βαθιά μέσα μου ότι ήξερα πώς θα έβλεπε αυτή τη μεταθανάτια τιμή», αναφέρει, αμφισβητώντας το νόημα της αποκατάστασης μετά τον θάνατό της.

Ουίλιαμ και Χάρι στη μέση της αντιπαράθεσης

Η νέα σύγκρουση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις δύσκολες σχέσεις των οικογενειών Σπένσερ και Ουίνδσορ, με σχολιαστές του βασιλικού ρεπορτάζ να στρέφουν την προσοχή στις συνέπειες για τους δύο γιους της Νταϊάνα.

«Αυτό μοιάζει με πόλεμο», δήλωσε στο Sky News η σχολιάστρια θεμάτων της βασιλικής οικογένειας Τζένι Μποντ, παραλληλίζοντας τη σημερινή αντιπαράθεση με τις δημόσιες συγκρούσεις Καρόλου και Νταϊάνα τη δεκαετία του 1990.

Η Χάνα Φέρνες, υπεύθυνη βασιλικού ρεπορτάζ της Telegraph, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς εξαιρετικά δύσκολους για τον Ουίλιαμ και τον Χάρι. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η δική της εμπειρία από τον βασιλιά δεν συνάδει με τις δηλώσεις που του αποδίδονται.

«Δεν ήμασταν εκεί εκείνη την εποχή. Υπάρχουν δύο αφηγήσεις», σημείωσε.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου

Η Daily Mail έχει αγοράσει τα δικαιώματα προδημοσίευσης αποσπασμάτων του «Swan Song: Diana, My Sister», γεγονός που εξηγεί γιατί οι αφηγήσεις έχουν ήδη γίνει πρωτοσέλιδα πριν από την κυκλοφορία του.

Το ποσό της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τον Σπένσερ ή τον εκδοτικό οίκο Penguin.