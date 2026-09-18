Reuters: Κρεμλίνο και AfD ετοιμάζονται για συνομιλίες για την επαναφορά των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου

Ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Πούτιν, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD (“Εναλλακτική για την Γερμανία”), έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να συναντηθούν την επόμενη χρονιά και να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του σχεδίου.

Οι συζητήσεις για τη διοργάνωση συνάντησης τον Μάρτιο του 2027 υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και του AfD, το οποίο, αν και εμποδίζεται να αναλάβει την εξουσία από έναν συνασπισμό των αντιπάλων του, αποτελεί το πιο δημοφιλές κόμμα στη Γερμανία μεταξύ των ψηφοφόρων.

Στη συνάντηση θα παρευρεθεί ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Πούτιν και επικεφαλής του κρατικού Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RFDI), καθώς και οι συμπρόεδροι του AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Εκπρόσωπος Τύπου του AfD και εκπρόσωπος του Ντμίτριεφ αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα φέρει σε επαφή την AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε η μία πηγή. Μεταξύ των πιθανών τόπων διεξαγωγής της συνόδου περιλαμβάνονται το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία, πρόσθεσε.

Πριν από την επιβολή των κυρώσεων λόγω της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία κάλυπτε περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Γερμανίας και περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών φυσικού αερίου της.

Η Βάιντελ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters τον Ιούνιο, είχε ταχθεί υπέρ του τερματισμού του μποϊκοτάζ του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκειμένου να ενισχυθεί η παραπαίουσα οικονομία της Γερμανίας.

Ο Ντμίτριεφ παρέστη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αυτό το μήνα στη Μόσχα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ

Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα παρευρεθούν επίσης στη συνάντηση για το φυσικό αέριο, κατά την οποία θα εξεταζόταν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου «Nord Stream», ανέφερε η πηγή.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν προσκληθεί στην προτεινόμενη σύνοδο κορυφής.

Η AfD ελπίζει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων

Πάντως, να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε συνάντηση θα είχε συμβολικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι η AfD δεν ασκεί εξουσία. Ωστόσο, οι προετοιμασίες αναδεικνύουν την ευπάθεια του πολιτικού συστήματος της Γερμανίας, όπου η μακροχρόνια άρνηση των κύριων κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά τίθεται υπό δοκιμασία λόγω της εκλογικής επιτυχίας της AfD.

Η AfD μόλις σημείωσε μια σημαντική νίκη, καθώς αναδείχθηκε το μεγαλύτερο κόμμα στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει μια ακόμη δοκιμασία της δημοτικότητάς του στις εκλογές της περιφέρειας του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Οι ρωσικοί αγωγοί φυσικού αερίου «Nord Stream» εισέρχονται στη Γερμανία μέσω αυτής της περιφέρειας.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Μόσχα χαιρέτισε την ιδέα ως «ένα θετικό και επίκαιρο βήμα».

«Η συμμετοχή της Γερμανίας, ως βασικής ευρωπαϊκής οικονομίας, μπορεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη πλατφόρμα για τη συζήτηση θεμάτων που είναι σημαντικά τόσο για αυτές τις χώρες όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Άγκι, πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ρωσία (AmCham Russia).

Η Γερμανία δυσκολεύεται να ανακάμψει από το σοκ που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας των βασικών υποθαλάσσιων αγωγών «Nord Stream», ορισμένοι από τους οποίους υπέστησαν σοβαρές ζημιές από εκρήξεις τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια επανέναρξης των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου ή της λειτουργίας του «Nord Stream» θα προκαλούσε σφοδρές αντιδράσεις, τόσο στη Γερμανία όσο και στους συμμάχους της, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη.

«Η Γερμανία δεν μπορεί να εξαρτάται και πάλι από τη Ρωσία» δήλωσε ο βουλευτής των Πρασίνων Μίχαελ Κέλνερ, που ήταν υπεύθυνος για την ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της κρίσης που προκλήθηκε από τη διακοπή της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη της ενεργειακής κρίσης» είπε ο ίδιος. «Μας κόστισε 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούμε να θέλουμε να επιστρέψουμε σε εκείνη την κατάσταση . Θα ήταν προδοσία. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την AfD για τους δικούς του σκοπούς».

Ο Ρόντεριχ Κίσεβετερ, βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η συνάντηση της AfD θα μπορούσε να ενθαρρύνει όσους στο κόμμα του τάσσονται επίσης υπέρ της αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου.

«Η AfD βρίσκεται στο πλευρό της Ρωσίας, έτοιμη να προδώσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Γερμανία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια -και ειδικά τον αγωγό Nord Stream- ως υβριδικό όπλο για στρατιωτικούς σκοπούς. Η επαναλειτουργία του Nord Stream θα αποτελούσε καταστροφή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και θα απομόνωνε τη Γερμανία.»

Η AfD έχει παρουσιάσει το αίτημά του για επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία ως ρεαλιστικό, με την Βάιντελ να περιγράφει τη «φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία» ως «το μυστικό της επιτυχίας του “Made in Germany”».

Η AfD ελπίζει ότι η συνάντηση θα αναδείξει την ικανότητά του κόμματος στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και θα εκθέσει την αδράνεια της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία έχει γίνει όλο και πιο διχαστική.

Οι σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο ανατολικό της τμήμα, το οποίο βρισκόταν υπό σοβιετική κυριαρχία μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, πριν από περισσότερα από 35 χρόνια. Πολλοί εκεί υιοθετούν μια στάση συμπάθειας απέναντι στη Ρωσία και μια κριτική στάση απέναντι στον προστάτη της Γερμανίας στον στρατιωτικό τομέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ