ΗΠΑ: Νέο βίντεο με «UFO» δημοσίευσε το Πεντάγωνο – «Ιπτάμενες σφαίρες» που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα εντόπισαν στρατιωτικοί

Αμερικανοί στρατιωτικοί χειριστές παρατήρησαν ιπτάμενες σφαίρες να πετούν με σχεδόν 500 μίλια την ώρα πάνω από τη Μέση Ανατολή πέρυσι, σύμφωνα με την τελευταία αποδέσμευση αποχαρακτηρισμένων αρχείων για ΑΤΙΑ (UFO) από το Πεντάγωνο την Παρασκευή.

Έκθεση του 2025 από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που δημοσιεύει η New York Post περιγράφει «λεπτομερώς τη θέαση έξι μικρών σφαιρικών αντικειμένων, ομαδοποιημένων που άλλαζαν συχνά κατεύθυνση με ταχύτητα 480 μιλίων/ώρα». Την έκθεση συνόδευε βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που δείχνει τα αντικείμενα καθώς πετούσαν πάνω από αυτό που φαινόταν να είναι μια ερημική περιοχή.

Καταγραφές σε Κίτρινη Θάλασσα και Κολοράντο

Επίσης, ένα άλλο βίντεο, από το 2023, κατέγραψε κυκλικά αντικείμενα να πετούν πάνω από τη Κίτρινη Θάλασσα, τα οποία εντοπίστηκαν από υπέρυθρο αισθητήρα πάνω σε στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ. Την ίδια χρονιά, ένας αστυνομικός στο Κολοράντο κατέγραψε βίντεο 15 λεπτών με το κινητό του τηλέφωνο που δείχνει ένα UFO με «κόκκινα, μπλε και πράσινα φώτα που αναβόσβηναν», το οποίο παρέμενε «αθόρυβο» καθώς αιωρούνταν στον ουρανό.

Περισσότερες από επτά δεκαετίες νωρίτερα, αρχεία από το γραφείο του Διευθυντή Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συζητούσαν περιστατικά με «ιπτάμενους δίσκους» που καταγράφηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 1952.

Φωτογραφική καταγραφή

Επίσης, ένας υπαξιωματικός του Ναυτικού είδε αυτό που έμοιαζε με ιπτάμενους δίσκους κοντά στο Τρέμοντον της Γιούτα εκείνον τον Ιούλιο, ένα περιστατικό που κατέγραψε με την κάμερά του, μόνο και μόνο για να εκτιμήσει η επίσημη έρευνα ότι «ήταν πιθανότατα θαλασσοπούλια». Το έγχρωμο φιλμ 16mm Kodachrome κατεγράφη με κάμερα Bell and Howell auto master στις 2 Ιουλίου 1952 από τον αρχικελευστή Delbert Newhouse, ο οποίος ταξίδευε από την Ουάσινγκτον στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και κατέληξε να «βιντεοσκοπεί μια ομάδα φωτεινών αερομεταφερόμενων αντικειμένων».

«Το φιλμ έγινε αργότερα μία από τις οπτικές υποθέσεις που επανεξετάστηκαν από το Project Blue Book, το πρόγραμμα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (1952–1969) που ερεύνησε τη φύση και την προέλευση των αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων (ΑΤΙΑ)», ανέφερε η ιστοσελίδα των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων.

Οι ερευνητές προσπάθησαν επίσης να διαπιστώσουν αν ο αξιωματικός είχε καταγράψει «μπαλόνια-μαξιλάρια» (pillow balloons) και επικοινώνησαν με τη General Mills, «τον μόνο γνωστό κατασκευαστή μπαλονιών-μαξιλαριών εκείνη την εποχή, για να διαπιστώσουν αν μια απελευθέρωση μπαλονιού θα μπορούσε να δικαιολογήσει το περιστατικό». Το Εργαστήριο Φωτογραφικής Αναγνώρισης της Πολεμικής Αεροπορίας κατέληξε το 1956 στο συμπέρασμα ότι το φως στο φιλμ «προκλήθηκε από γλάρους που αιωρούνταν σε θερμά ρεύματα αέρα», αναφέρει το δημοσίευμα της New York Post.

Μια άλλη ανάλυση ανέφερε ότι «πιστεύεται πως είναι ευλόγως βέβαιο ότι η φωτεινότητα ανακλάσεως αυτών των αντικειμένων υπερβαίνει εκείνη οποιουδήποτε φυσικού τύπου ανακλαστικού αντικειμένου διάχυσης, όπως τα λευκά πουλιά στον ουρανό». Την ημέρα πριν ο Newhouse τραβήξει το βίντεό του, ένας ανώνυμος ανταποκριτής ανέφερε ότι είδε ένα «λευκό αντικείμενο, σε σχήμα επιμήκους ωοειδούς, αλλά πιο παχύ από πούρο», μήκους περίπου 100 ποδών.

Τα αρχεία αποδεσμεύτηκαν αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον περασμένο Φεβρουάριο, αποχαρακτηρίζοντας τις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παράξενες θεάσεις.