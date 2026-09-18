ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Πλεύρης επιβεβαίωσε δημόσια ότι είπε ψέματα για τη γνωριμία του με τους κατηγορούμενους γιατρούς

«Το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη», σχολιάζει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις σημερινές δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης, Θανάση Πλεύρη ότι γνώριζε από το 2012 τους κατηγορούμενους ιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύει το γεγονός ότι «ο κ. Πλεύρης με τις δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGANEWS επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους ιατρούς από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους».

Ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, ο υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας του το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν τη σχέση ασθενούς- θεράποντος ιατρού», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ.

«Εδώ πλέον τίθεται σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας», υπογραμμίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να πουν την αλήθεια για τίποτα. Το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη», επισημαίνει. «Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κ. Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορουμένους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.