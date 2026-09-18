Εντυπωσιακές εικόνες από τη διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» – Προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολέμου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026», η οποία διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και της θαλάσσιας περιοχής νότια της Καρπάθου.

Η άσκηση, η οποία διεξάγεται από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά πλέον διεξάγεται σε τακτική βάση με εναλλαγή της χώρας φιλοξενίας, έχοντας πραγματοποιηθεί το 2024 στην Ελλάδα και το 2025 στην Αίγυπτο.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ως κύριες χώρες η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα. Παράλληλα, ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη, επιβεβαιώνοντας τον διευρυμένο διεθνή της χαρακτήρα.

Κύριος σκοπός της άσκησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες (φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη), αεροπορικά μέσα (μαχητικά, ελικόπτερα, UAV) καθώς και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη χρήση τεχνολογίας UAV/FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μη επανδρωμένων απειλών. Τα επιχειρησιακά σενάρια εστιάζουν στην εξουδετέρωση ταυτόχρονων επιθέσεων τύπου σμήνους (swarm), ενώ αξιοποιούνται στην πράξη οι δυνατότητες του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Η «MEDUSA 15 – 2026» αναδεικνύει την προσαρμογή της στρατιωτικής εκπαίδευσης στα νέα δεδομένα των σύγχρονων θεάτρων επιχειρήσεων, συνδυάζοντας τη δράση ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές αμυντικές δυνατότητες.

Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες από την άσκηση «MEDUSA 15 – 2026»

Πώς η «MEDUSA 15» προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολέμου

Για τη στρατηγική σημασία της διεθνούς διακλαδικής άσκησης «MEDUSA 15», την ενσωμάτωση των διδαγμάτων από τα σύγχρονα μέτωπα των επιχειρήσεων, καθώς και για την κρίσιμη χρήση των drones και των συστημάτων Counter-UAS μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ, Αντισυνταγματάρχης Μαρία Κοϊλιού.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο σημαντική είναι για το ΓΕΕΘΑ η παρουσία της Γαλλίας και της Ιταλίας στη φετινή διοργάνωση, η εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι η «MEDUSA 15» επιβεβαιώνει πως έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας διμερούς άσκησης Ελλάδας και Αιγύπτου, εξελισσόμενη σε μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές διακλαδικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισήμανε, «η συμμετοχή της Γαλλίας και της Ιταλίας προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία, διευρύνει το πολυεθνικό της αποτύπωμα και δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να συνεκπαιδευτούν με περισσότερα μέσα, διαφορετικές διαδικασίες και επιχειρησιακές εμπειρίες, ενισχύοντας στην πράξη τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα».

Κληθείσα να απαντήσει σχετικά με το αν υπήρχαν διαφοροποιήσεις στα επιχειρησιακά σενάρια συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, ανέφερε ότι κάθε άσκηση εξελίσσεται με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις και τα διδάγματα που προκύπτουν από το σημερινό περιβάλλον ασφαλείας.

Τόνισε, δε, ότι στη φετινή διοργάνωση τα σενάρια είναι πιο σύνθετα και περισσότερο διακλαδικά, συνδυάζοντας χερσαία, ναυτικά και αεροπορικά μέσα, Ειδικές Επιχειρήσεις και μη επανδρωμένα συστήματα.

Παράλληλα, σημείωσε πως οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών, με την άσκηση να προσαρμόζεται ώστε η συνεκπαίδευση να γίνεται κάθε χρόνο πιο ρεαλιστική και κοντά στις πραγματικές συνθήκες.

Αναφορικά με τα βασικά διδάγματα που θέλει να αντλήσει το ΓΕΕΘΑ από τη χρήση των μη επανδρωμένων συστημάτων και των anti-drone τεχνολογιών, όπως το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», η εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ εξήγησε ότι τα συστήματα αυτά αποτελούν πλέον «δομικό στοιχείο του σύγχρονου πεδίου».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση UAV/FPV drones και στην αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών, ακόμη και επιθέσεων τύπου σμήνους (swarm), με την παράλληλη αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «κύριος στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό της απειλής, τον συντονισμό των εμπλεκόμενων δυνάμεων και τη συνολική αποτελεσματική αντίδραση».

Τέλος, στην ερώτηση τι σημαίνει για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτόχρονη συμμετοχή διαφορετικών κρατών και τι δυνατότητες προσφέρει σε επίπεδο κοινών επιχειρήσεων, η εκπρόσωπος Τύπου απάντησε ότι η μεγάλη αξία μιας πολυεθνικής άσκησης έγκειται στο ότι οι δυνάμεις μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να συντονίζονται και να επιχειρούν μαζί.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «η διαδικασία αυτή βελτιώνει τις κοινές διαδικασίες, την επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση των δυνατοτήτων κάθε χώρας, ενισχύοντας την εξοικείωση που απαιτείται για την επίτευξη διαλειτουργικότητας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας».