Η Μάγδα Φύσσα άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο μνημείο του Παύλου – ΦΩΤΟ

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Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στο σημείο όπου πριν 13 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στο Κερατσίνι.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, πήγε στο μνημείο και αφού στάθηκε για λίγο μπροστά, στη συνέχεια έδωσε ένα φιλί στη μαρμάρινη πλάκα και άφησε ένα λουλούδι, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.

Στο σημείο βρέθηκε και ο Γιάννης Μάγγος.

Δείτε φωτογραφίες: