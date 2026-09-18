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Η Μάγδα Φύσσα άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο μνημείο του Παύλου – ΦΩΤΟ

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Κερατσίνι για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από μέλος της «Χρυσής Αυγής». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η μητέρα του, Μάγδα Φύσσα, άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο μνημείο του

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ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο σημείο όπου πριν 13 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της «Χρυσής Αυγής» στο Κερατσίνι.
  • Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, πήγε στο μνημείο. Εκεί, άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και έδωσε ένα φιλί στη μαρμάρινη πλάκα.
  • Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσσα ξεκίνησαν από την προηγούμενη Πέμπτη και κορυφώθηκαν την ίδια ημέρα με την πορεία στην πόλη του Κερατσινίου.

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Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στο σημείο όπου πριν 13 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στο Κερατσίνι.

Παύλος Φύσσας: Σε εξέλιξη η πορεία για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του – Δείτε φωτογραφίες

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, πήγε στο μνημείο και αφού στάθηκε για λίγο μπροστά, στη συνέχεια έδωσε ένα φιλί στη μαρμάρινη πλάκα και άφησε ένα λουλούδι, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.

Στο σημείο βρέθηκε και ο Γιάννης Μάγγος.

Δείτε φωτογραφίες:

ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ
ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ

ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ
Φωτό από Intime
ΜΑΓΓΟΣ
Φωτό από Intime
ΜΑΓΓΟΣ
Φωτό από Intime

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