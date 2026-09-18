Φρίκη στην Εύβοια: Οδηγός έδεσε τραυματισμένο άλογο σε καρότσα οχήματος και το έσερνε στον δρόμο – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει τραυματισμένο άλογο δεμένο από το ένα πόδι σε καρότσα οχήματος στα Νέα Στύρα Ευβοίας. Παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες, η κατάσταση του ζώου και το εάν έχουν παρέμβει οι Αρχές.

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Κοινωνία

Άλογο - Εύβοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δημοσιοποιήθηκε καταγγελία για τη μεταχείριση ενός τραυματισμένου αλόγου στα Νέα Στύρα Ευβοίας, το οποίο φέρεται να έσερνε οδηγός δεμένο σε καρότσα οχήματος.
  • Ο οδηγός φέρεται να είχε δέσει το άλογο από το ένα πόδι στο πίσω μέρος της καρότσας, δημιουργώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.
  • Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού, την κατάσταση της υγείας του αλόγου ή το εάν έχουν παρέμβει οι αρμόδιες Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καταγγελία για τη κακομεταχείριση ενός τραυματισμένου αλόγου στα Νέα Στύρα Ευβοίας δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από βίντεο που καταγράφει το ζώο να κινείται πίσω από όχημα.

Σύμφωνα με το evima.gr, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, οδηγός φέρεται να είχε δέσει το άλογο από το ένα πόδι στο πίσω μέρος της καρότσας και να το μετέφερε με αυτόν τον τρόπο στον δρόμο.

Η καταγγελία θέτει, παράλληλα, ζήτημα οδικής ασφάλειας, καθώς επισημαίνεται ότι η μετακίνηση του ζώου πίσω από το όχημα θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκαν οι εικόνες, την κατάσταση της υγείας του αλόγου ή το εάν έχουν παρέμβει οι αρμόδιες Αρχές.

Περισσότερα στοιχεία αναμένονται τόσο για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού όσο και για την κατάσταση του ζώου.

 

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