Αντιπαράθεση Βούλτεψη-Παπαδοπούλου: «Ο Τσίπρας λέει τα ίδια με τον Κασιδιάρη» – «Αυτό είναι απίστευτη χυδαιότητα» – BINTEO

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Ανέβηκαν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη και της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου.

«Ο Τσίπρας βαριέται να δουλέψει και φτιάχνει ένα πρόγραμμα αναμάσημα από το παρελθόν», είπε η Σοφία Βούλτεψη μιλώντας στο OPEN για να προσθέσει: «Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί τα ίδια επιχειρήματα με τον Κασιδιάρη όταν λένε την κυβέρνηση διεφθαρμένη».

«Τι λέτε κυρία Βούλτεψη;», αντέδρασε άμεσα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, ενώ και ο Θανάσης Γλαβίνας από το ΠΑΣΟΚ, που βρισκόταν στο τηλεοπτικό πάνελ, τη ρώτησε: «Τι είναι αυτά που λέτε;», επισημαίνοντας πως αυτά που είπε ήταν λάθος, αλλά εκείνη επέμεινε: «Ο Τσίπρας λέει ‘η πιο διεφθαρμένη και κυνική κυβέρνηση όλων των εποχών’. Ο Κασιδιάρης, βγαίνοντας από τον Δομοκό, σε απευθείας σύνδεση, είπε ότι θα δουλέψω γι’ αυτό, για την πιο διεφθαρμένη».

Η Άννα Παπαδοπούλου της απάντησε ότι «αυτός ακριβώς ο λόγος είναι που βοηθά στην επαναφορά του φασισμού στη συζήτηση. Τεράστια χυδαιότητα εκ μέρους της κ. Βούλτεψη». «Τη μέρα που συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, να ταυτίζεται ο φασισμός και ο ναζισμός του Κασιδιάρη με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα», υπογράμμισε η Άννα Παπαδοπούλου. «Είναι βαθιά χυδαιότητα αυτό που κάνετε», τόνισε.

Στον ίδιο υψηλό τόνο η Σοφία Βούλτεψη συνέχισε: «Λέτε την ίδια φράση. Το λέει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασιδιάρης. Του δώσατε επιχειρήματα». Απευθύνθηκε, μάλιστα, στον Θανάση Γλαβίνα λέγοντας: «Η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, το λέτε εσείς και ο Τσίπρας». «Αν είστε, δεν φταίμε εμείς που το λέμε», της απάντησε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και εκείνη συνέχισε στο ίδιο βιολί: «Το ίδιο λέει και ο Κασιδιάρης, ταυτιστείτε».

Άννα Παπαδοπούλου: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πάρει θέση τώρα»

Μετά το πέρας της εκπομπής, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου εξέδωσε δήλωση με την οποία ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει θέση. «Πρόκειται για μια επικίνδυνη απόπειρα πολιτικής κανονικοποίησης του νεοναζισμού, που επιχειρεί να ξεπλύνει τη Χρυσή Αυγή και να μετατρέψει τους καταδικασμένους νεοναζί σε δήθεν ακόμη μία ‘πολιτική άποψη’ μέσα στη δημοκρατική αντιπαράθεση» σχολίασε αυστηρά η Άννα Παπαδοπούλου και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει θέση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Άννας Παπαδοπούλου:

«Σήμερα, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη επέλεξε να ταυτίσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Πρόκειται για μια επικίνδυνη απόπειρα πολιτικής κανονικοποίησης του νεοναζισμού, που επιχειρεί να ξεπλύνει τη Χρυσή Αυγή και να μετατρέψει τους καταδικασμένους νεοναζί σε δήθεν ακόμη μία «πολιτική άποψη» μέσα στη δημοκρατική αντιπαράθεση.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πάρει θέση τώρα!

Συμφωνεί με τη βουλευτή του ότι ένας δημοκρατικά εκλεγμένος πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να ταυτίζεται με έναν καταδικασμένο για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή;

Αν διαφωνεί, οφείλει δημόσια και καθαρά να την αποδοκιμάσει.

Αν σιωπήσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι συνένοχος σε αυτή την πολιτική χυδαιότητα, συνένοχος στην κανονικοποίηση του φασισμού.

Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καμία ανοχή σε όσους επιχειρούν να σβήσουν τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Δημοκρατία και τον νεοναζισμό για να υπηρετήσουν μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Η γραμμή αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη και είμαστε ανυποχώρητοι.

Όποιος επιχειρεί να τη θολώσει, θα μας βρίσκει απέναντι».