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Μαρτυρίες πρώην μελών της Μπόκο Χαράμ περιγράφουν οργανωμένες μονάδες Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ στοιχεία του Al Jazeera αποκαλύπτουν προσπάθειες υποστηρικτών του ISIS να παρακάμψουν τις δικλίδες ασφαλείας των εταιρειών.

Μαχητές της Μπόκο Χαράμ χρησιμοποιούσαν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για να αναζητούν βοήθεια στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, στον σχεδιασμό επιθέσεων και στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ που παρουσιάζει το Al Jazeera.

Η έρευνα βασίζεται σε συνεντεύξεις με 27 πρώην μέλη δύο παρατάξεων της Μπόκο Χαράμ: της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP), η οποία συνδέεται με το ISIS, και της Τζαμάατου Άχλις Σούνα Λιντάουατι ουάλ Τζιχάντ (JAS).

Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες περιέγραψαν τη χρήση των ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Meta AI και DeepSeek ως συνηθισμένη πηγή τεχνικών και στρατιωτικών συμβουλών, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις επιθέσεις.

Οι μαρτυρίες αφορούν κυρίως την περίοδο 2023–2024. Πρόκειται για περιγραφές των πρώην μελών και όχι για τεκμηρίωση ότι κάθε απάντηση των συστημάτων ήταν ακριβής ή ότι κάθε απόπειρα αξιοποίησής τους απέδωσε.

Οργανωμένες μονάδες και εκπαίδευση με προβολείς

Οι πρώην μαχητές περιέγραψαν ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης στη βορειοανατολική Νιγηρία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, εκπαιδευτές ταξίδευαν σε περιοχές υπό τον έλεγχο της ISWAP και συγκέντρωναν ανώτερα στελέχη σε αίθουσες με φορητούς υπολογιστές και προβολείς, για να τους δείξουν πώς να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές.

Οι εκπαιδευτές φέρονται να παρείχαν εξοπλισμό και συνδρομές σε διαφορετικές πλατφόρμες. Οι ερωτηθέντες απέδωσαν επανειλημμένα την προέλευση της εκπαίδευσης στο ευρύτερο δίκτυο του ISIS.

Η χρήση της τεχνολογίας, σύμφωνα με την έρευνα, δεν περιοριζόταν σε μεμονωμένους μαχητές. Τόσο η ISWAP όσο και η JAS φέρονται να είχαν συγκροτήσει ειδικές μονάδες Τεχνητής Νοημοσύνης, με μηχανικούς και άτομα που διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις για όπλα και εκρηκτικά.

Πρώην διοικητής της JAS περιέγραψε μια ομάδα 23 ατόμων, η οποία εργαζόταν σε χώρο που ηλεκτροδοτούνταν με ηλιακή ενέργεια. Τα μέλη της ανέλυαν πληροφορίες, απαντούσαν σε ερωτήματα και εκπαίδευαν ανώτερους διοικητές.

Η ανησυχία για τις εξατομικευμένες απαντήσεις

Η συντάκτρια της έρευνας, Αντόνια Γιούλιχ, δήλωσε στο Al Jazeera ότι περίπου 10 από τους 27 ερωτηθέντες αναφέρθηκαν στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με εκρηκτικά.

Όπως εξήγησε, η βασική ανησυχία δεν είναι μόνο η πρόσβαση σε πληροφορίες για όπλα, πολλές από τις οποίες υπάρχουν εδώ και χρόνια σε εγχειρίδια και στο διαδίκτυο. Είναι η δυνατότητα των συστημάτων να απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα και να προσαρμόζουν τις απαντήσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χρήστης.

Κατά την ερευνήτρια, αυτή η διαδραστική λειτουργία μπορεί να προσφέρει κάτι που μοιάζει με διαρκώς διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη. Πρώην μέλη περιέγραψαν ότι επέστρεφαν στις εφαρμογές με συμπληρωματικές ερωτήσεις όταν συναντούσαν δυσκολίες.

«Ρώτα το Grok»

Οι μαρτυρίες επεκτείνονται και στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση επιχειρήσεων. Πρώην μαχητές ανέφεραν ότι οπτικό υλικό από το πεδίο μεταφερόταν σε εφαρμογές, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να δοθούν νέες κατευθύνσεις.

Σε άλλη περίπτωση, όταν διοικητές απευθύνθηκαν σε έναν από τους αποκαλούμενους ειδικούς της οργάνωσης για πληροφορίες σχετικά με άγνωστο οπλισμό, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Ρώτα το Grok», παραπέμποντας στην εφαρμογή της xAI του Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, οι εφαρμογές χρησιμοποιούνταν και μετά το τέλος αποτυχημένων επιχειρήσεων, με στόχο την ανάλυση των αιτιών της αποτυχίας.

Διαδικτυακά φόρουμ για την παράκαμψη των περιορισμών

Παράλληλα με την έρευνα του Κέιμπριτζ, το Al Jazeera παρουσίασε υλικό από την οργάνωση Tech Against Terrorism, ερευνητές της οποίας απέκτησαν πρόσβαση σε διαδικτυακό τεχνικό φόρουμ υποστηρικτών του ISIS.

Εκεί εντόπισαν συζητήσεις για την απόκτηση πληροφοριών σχετικών με όπλα και την παράκαμψη των μηχανισμών που αποτρέπουν τις εφαρμογές από το να απαντούν σε επικίνδυνα αιτήματα.

Ο Λούκας Γουέμπερ, από την Tech Against Terrorism, δήλωσε ότι οι ερευνητές παρατηρούν αυξανόμενες συζητήσεις για τέτοιες πρακτικές. «Αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου», ανέφερε.

Η Γιούλιχ αναγνώρισε ότι η ρύθμιση της Τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς ορισμένα ερωτήματα μπορεί να εξυπηρετούν θεμιτούς σκοπούς, όπως τη δημοσιογραφική ή επιστημονική έρευνα. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα αιτήματα βοήθειας για την κατασκευή βομβών παραβιάζουν σαφώς τους κανόνες των εταιρειών και θα έπρεπε να αποκλείονται.

Οι δικλίδες ασφαλείας και το αίτημα για αυστηρότερη εποπτεία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι μεγάλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης δηλώνουν ότι διαθέτουν μέτρα για την αποτροπή τέτοιων χρήσεων.

Η OpenAI απαγορεύει τη χρήση των συστημάτων της για τρομοκρατία, βία και ανάπτυξη όπλων. Η Anthropic και η Meta αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν μηχανισμούς εντοπισμού και αποκλεισμού επικίνδυνων αιτημάτων, ενώ η xAI απαγορεύει τις απόπειρες παράκαμψης των περιορισμών ασφαλείας της.

Το Al Jazeera ανέφερε ότι απευθύνθηκε στις OpenAI, Anthropic, Google, xAI, Meta και DeepSeek για σχόλιο σχετικά με τα ευρήματα.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει ζητήσει επιβράδυνση της ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων, ώστε να προλάβουν οι έλεγχοι ασφαλείας, καθώς και ανεξάρτητες αξιολογήσεις και κοινά πρότυπα.

Αντίθετα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές εταιρείες πρέπει να μπορούν να καινοτομούν χωρίς υπερβολικά ρυθμιστικά βάρη.

Για τη Γιούλιχ, το γεγονός ότι οι μαρτυρίες αφορούν κυρίως συστήματα του 2023 και του 2024 εντείνει την ανησυχία, δεδομένης της προόδου της τεχνολογίας έκτοτε.

«Ανησυχώ για το πού οδηγεί αυτό», δήλωσε.