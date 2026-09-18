Ρώμη: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτριά του σε σχολείο – Προηγουμένως την είχε ψεκάσει με σπρέι πιπεριού

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας μαθητής 13 ετών, μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο, της Ρώμης. Ο ανήλικος δράστης, πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στην συνέχεια την μαχαίρωσε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, η ζωή της βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Roma, paura a scuola: studente spruzza spray alla prof e la ferisce con un coltellohttps://t.co/FaDfCplYmG — Tg La7 (@TgLa7) September 18, 2026



Ο δεκατριάχρονος προσπάθησε να καταγράψει την επίθεση, με το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια, να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram, στο διαδίκτυο.

Κατάφεραν να τον «μπλοκάρουν» συμμαθητές του και αμέσως μετά στο σχολείο έφτασαν άνδρες και γυναίκες, των καραμπινιέρων (Ιταλών αστυνομικών).

Studente spruzza dello spray urticante e accoltella un’insegnante a Roma https://t.co/EyiYkEIXNq — Mirko Mugnani (@m_mugnani) September 18, 2026

Studente spruzza dello spray urticante e accoltella un’insegnante a Roma. La prof non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri #ANSA https://t.co/JpWSQUqEF1 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 18, 2026

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό βίας, που καταγράφεται σε σχολείο στην Ιταλία, παρά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί, με τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλου έξω από πολλά σχολικά συγκροτήματα της χώρας.