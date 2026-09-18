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Ρώμη: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτριά του σε σχολείο – Προηγουμένως την είχε ψεκάσει με σπρέι πιπεριού

Ένας 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε την καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ρώμης, αφού πρώτα της επιτέθηκε με σπρέι πιπεριού. Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ ο ανήλικος δράστης, προσπάθησε να μεταδώσει ζωντανά την επίθεση στο Telegram, πριν τον ακινητοποιήσουν συμμαθητές του και φτάσουν οι καραμπινιέροι.

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Διεθνή Νέα

Ρώμη/επίθεση μαθητή σε καθηγήτρια
Πηγή: TGLA7
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας μαθητής 13 ετών, μαχαίρωσε σήμερα (18/9/2026) το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ρώμης, αφού πρώτα της επιτέθηκε με σπρέι πιπεριού. Η ζωή της  βρίσκεται εκτός κινδύνου.
  • Ο δεκατριάχρονος, προσπάθησε να τραβήξει την σκηνή με κινητό τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram, όμως τον μπλόκαραν συμμαθητές του.
  • Δεν είναι το πρώτο περιστατικό βίας, που καταγράφεται στην Ιταλία, παρά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί σε πολλά σχολικά συγκροτήματα, της χώρας.

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Ένας μαθητής 13 ετών, μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο, της Ρώμης. Ο ανήλικος δράστης, πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στην συνέχεια την μαχαίρωσε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, η ζωή της βρίσκεται εκτός κινδύνου.

 


Ο δεκατριάχρονος προσπάθησε να καταγράψει την επίθεση, με το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια, να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram, στο διαδίκτυο.

Κατάφεραν να τον «μπλοκάρουν» συμμαθητές του και αμέσως μετά στο σχολείο έφτασαν άνδρες και γυναίκες, των καραμπινιέρων (Ιταλών αστυνομικών).

 

 

 

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό βίας, που καταγράφεται σε σχολείο στην Ιταλία, παρά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί, με τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλου έξω από πολλά σχολικά συγκροτήματα της χώρας.

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