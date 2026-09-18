Τηλεθέαση (17/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Πέμπτης;

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|26,2%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|20,7%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|18,4%
|4
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|12,2%
|5
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|6,7%
|6
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|6,1%
|7
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3,8%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|19,2%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|17,6%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|17,2%
|4
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|5,2%
|5
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|4,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|23,2%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|15,5%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|12,9%
|4
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|7%
|5
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|5,9%
|6
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|5,5%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|4,8%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|16,9%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|14,9%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|7,8%
|4
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|5,4%
|5
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|1,3%