LIVE UPDATE
Φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας: Στη μάχη με τις φλόγες και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

Τηλεθέαση (17/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Πέμπτης;

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με τα νούμερα να παρουσιάζουν αναλυτικά την απόδοση των προγραμμάτων στο γενικό και το δυναμικό κοινό για τις ζώνες 5-10 και 10-1. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στη ζώνη 5-10, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ξεχώρισε τόσο στο γενικό κοινό (26,2%) όσο και στο δυναμικό κοινό (23,2%).
  • Στη συνέχεια, στη ζώνη 10-1, οι «Αταίριαστοι» κατέκτησαν την πρώτη θέση σε γενικό (19,2%) και δυναμικό κοινό (16,9%).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 26,2%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 20,7%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 18,4%
4 OPEN Ώρα Ελλάδος 12,2%
5 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 6,7%
6 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 6,1%
7 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3,8%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 19,2%
2 ΣΚΑΪ Live You 17,6%
3 OPEN 10 Παντού 17,2%
4 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5,2%
5 ΕΡΤNEWS Newsroom 4,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 23,2%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 15,5%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 12,9%
4 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7%
5 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 5,9%
6 OPEN Ώρα Ελλάδος 5,5%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 4,8%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 16,9%
2 ΣΚΑΪ Live You 14,9%
3 OPEN 10 Παντού 7,8%
4 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5,4%
5 ΕΡΤNEWS Newsroom 1,3%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ