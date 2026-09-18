Τηλεθέαση (17/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Πέμπτης;

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με τα νούμερα να παρουσιάζουν αναλυτικά την απόδοση των προγραμμάτων στο γενικό και το δυναμικό κοινό για τις ζώνες 5-10 και 10-1.