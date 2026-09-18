Μάγδα Τσέγκου: «Έχω δεχθεί δεκάδες τηλεφωνήματα» – Τι διευκρινίζει για τη γνωριμία της με τον υπνοθεραπευτή της υπόθεσης Μαζωνάκη

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Διευκρινίσεις για τη σχέση της με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό, το όνομα του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε μέσω social media, η Μάγδα Τσέγκου.

Η δημοσιογράφος, με ανάρτησή της στα social media, εξήγησε ότι έχει δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα από συναδέλφους και ενημερωτικές εκπομπές, καθώς το όνομά της αναφέρθηκε με αφορμή τη γνωριμία της με τον υπνοθεραπευτή.

Τι αναφέρει η Μάγδα Τσέγκου

«Ποια η σχέση μου με τον ύπνο θεραπευτή Νάσο Κομιανό στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τις τελευταίες ώρες έχω δεχθεί δεκάδες τηλεφωνήματα από συναδέλφους, τηλεοπτικές εκπομπές και ενημερωτικά sites, με αφορμή όσα ακούγονται και γράφονται σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη και το όνομα του γνωστού υπνοθεραπευτή Νάσσου Κομιανού.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο κ. Κομιανός φέρεται να έλαβε στο κινητό του φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από τη γιατρό που βρισκόταν στο πλευρό του.

Πρόκειται για πληροφορίες και ισχυρισμούς που αφορούν στην υπόθεση και τους οποίους προσωπικά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ή να επιβεβαιώσω.

Με τον κ. Κομιανό γνωριστήκαμε πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχα παρουσιάσει το βιβλίο του “Σκιώδεις Παρεισφρήσεις”.

Αυτή ήταν η γνωριμία και η επαγγελματική μας επαφή.

Από εκεί και πέρα, δεν έχω καμία σχέση ή εμπλοκή με τη συγκεκριμένη υπόθεση και ως εκ τούτου, δεν έχω κάτι να δηλώσω ή να σχολιάσω.

Σέβομαι απόλυτα το ενδιαφέρον των συναδέλφων που επικοινωνούν μαζί μου, όμως πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να με καλούν για δηλώσεις σχετικά με ένα θέμα για το οποίο δεν έχω προσωπική γνώση.

Εύχομαι η υπόθεση να διερευνηθεί από τους αρμόδιους και να αποσαφηνιστούν όλα τα πραγματικά περιστατικά.

Αυτό είναι το μόνο που επιθυμώ να πω σχετικά», έγραψε η Μάγδα Τσέγκου.