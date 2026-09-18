Νίκος Καρβέλας: «Δεν είμαι ούτε soundtrack, ούτε προσωποποίηση της παρακμής – Είμαι ακμή»

Έντονη ήταν η συζήτηση του Νίκου Καρβέλα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στην πρεμιέρα της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω», το βράδυ της Πέμπτης, με τους δύο άνδρες να διαφωνούν από τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης.

Κατά την παρουσίαση του καλεσμένου του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως για κάποιους ο Νίκος Καρβέλας είναι «ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής». Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση του μουσικού και συνθέτη.

«Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής», απάντησε ο Νίκος Καρβέλας, αναφερόμενος στη συνέχεια στο έργο του και στις δημιουργίες του.

«Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους “Δαίμονες”, τη “Μάλα”, τις “Καμπάνες του Εντελβάις”, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ο παρουσιαστής διευκρίνισε πως χρησιμοποίησε τη λέξη «soundtrack», ο Καρβέλας επέμεινε στη θέση του, ζητώντας μάλιστα να αναπαραχθεί η επίμαχη δήλωση.

«Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback;», είπε.

Ο Νίκος Καρβέλας έκλεισε τη διαφωνία με μια χαρακτηριστική φράση: «Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή».

«Αγάπησα με ηλιθιότητα»

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Νίκος Καρβέλας μίλησε και για την προσωπική του ζωή, τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα τις επιλογές του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν αγάπησε γυναίκες που βρέθηκαν στο πλευρό του με έναν τρόπο που σήμερα θεωρεί λανθασμένο.

«Αγάπησα με ηλιθιότητα, αλλά μετά το έκανα εμετό… αυτό το πράγμα διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι ήταν μια χυδαιότητα πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα», ανέφερε.

Μιλώντας για τη στάση του απέναντι στις σχέσεις, έκανε λόγο για την ανάγκη να ξεπεράσει κανείς τα ένστικτα και τις στερεοτυπικές συμπεριφορές που, όπως είπε, μπορεί να επηρεάζουν έναν άνδρα.

«Πιστός με το μυαλό, πιστός με το θέλω του, με όλα τα συναισθήματα γενικότερα…», πρόσθεσε.

«Δεν έχω δει σε κανέναν την ικανότητα που έχω εγώ»

Ο Καρβέλας αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και την ανθρώπινη συναισθηματική πραγματικότητα.

«Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας», δήλωσε, ενώ στη συνέχεια, υποστήριξε πως θεωρεί ότι διαθέτει ιδιαίτερη ικανότητα στην κατανόηση και την ανάλυση των συναισθημάτων.

«Δεν έχω δει σε κανέναν άνθρωπο μέχρι τώρα την ικανότητα που έχω εγώ, διείσδυσης και ανάλυσης των συναισθημάτων. Δεν την έχω δει σε κανέναν, ούτε σε ψυχολόγο, ούτε σε ψυχίατρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη κινήθηκε ανάμεσα στην αντιπαράθεση για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα αλλά και σε πιο προσωπικές αναφορές του Νίκου Καρβέλα, με τον ίδιο να μιλά ανοιχτά τόσο για τις σχέσεις του και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την προσωπική και καλλιτεχνική του διαδρομή, όσο και για την άποψή του πάνω σε σημαντικά θέματα, όπως η φιλοσοφία, η θρησκεία και η πολιτική, αποδομώντας τα πάντα με τη γνωστή ανατρεπτική του ματιά.

Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: