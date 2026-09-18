Γκραν Κάνιον: Νεκρός εντοπίστηκε ο τελευταίος αγνοούμενος από τη φονική πλημμύρα

Δύο εβδομάδες μετά την αιφνίδια πλημμύρα που έπληξε το Γκραν Κάνιον στην Αριζόνα των ΗΠΑ, εντοπίστηκε νεκρός και αναγνωρίστηκε ο 53χρονος Τίμοθι Άλεν Σμιθ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος αγνοούμενος. Με την εύρεση του Σμιθ, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της πλημμύρας ανέρχεται πλέον σε τρία άτομα.

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Διεθνή Νέα

Γκραν Κάνιον
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο και πλέον εβδομάδες μετά την αιφνίδια πλημμύρα που έπληξε το Γκραν Κάνιον, εντοπίστηκε και αναγνωρίστηκε το τρίτο θύμα, ο 53χρονος Τίμοθι Άλεν Σμιθ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος αγνοούμενος.
  • Συνολικά τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από την καταστροφή, ενώ οι αρχές διέσωσαν περισσότερους από 80 ανθρώπους που είχαν αιφνιδιαστεί από την πλημμύρα.
  • Η πλημμύρα προκάλεσε ζημιές στον μοναδικό αγωγό ύδρευσης του Γκραν Κάνιον. Οι ξαφνικές πλημμύρες αποτελούν συχνό φαινόμενο στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο και πλέον εβδομάδες μετά την αιφνίδια πλημμύρα που έπληξε το Γκραν Κάνιον, στην Αριζόνα των ΗΠΑ, εντοπίστηκε και αναγνωρίστηκε το τρίτο θύμα, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του.

Πρόκειται για τον 53χρονο Αμερικανό Τίμοθι Άλεν Σμιθ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος αγνοούμενος μετά την καταστροφή. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, Κάρι Σμιθ, ο άνδρας εντοπίστηκε πριν από δύο ημέρες από δασοφύλακες του εθνικού πάρκου.

«Ο Τιμ βρέθηκε πριν από δύο ημέρες από τους Ρέιντζερς στο εθνικό πάρκο του Γκραν Κάνιον», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook, ανακοινώνοντας τον θάνατό του.

Τρεις νεκροί από την πλημμύρα

Τα άλλα δύο θύματα είχαν εντοπιστεί λίγο μετά την πλημμύρα. Επρόκειτο για δύο άνδρες από το Τέξας, ηλικίας 46 και 42 ετών, οι οποίοι ήταν φίλοι του Σμιθ και είχαν επισκεφθεί το πάρκο για περιήγηση.

Η ξαφνική πλημμύρα αιφνιδίασε δεκάδες επισκέπτες, με τις αρχές να διασώζουν περισσότερους από 80 ανθρώπους. Αρχικά είχαν αναφερθεί σχεδόν 20 αγνοούμενοι, οι περισσότεροι από τους οποίους εντοπίστηκαν στη συνέχεια σώοι.

Ζημιές στο εθνικό πάρκο

Η πλημμύρα έπληξε το Μπράιτ Έιντζελ Κάνιον και το Φάντομ Ραντς, προκαλώντας την εσπευσμένη απομάκρυνση δεκάδων ανθρώπων και ζημιές στον μοναδικό αγωγό ύδρευσης του Γκραν Κάνιον.

Οι ξαφνικές πλημμύρες αποτελούν συχνό φαινόμενο στην περιοχή. Το ξηρό έδαφος δυσκολεύεται να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες βρόχινου νερού, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ισχυρά ρεύματα που παρασύρουν λάσπη και βράχους.

Το Γκραν Κάνιον αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, έχοντας προσελκύσει 4,4 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025.

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