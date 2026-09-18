ΕΕ: 3,3 δισ. ευρώ για πυραύλους και drones στην Ουκρανία – Δεν αναφέρθηκε στην εκταμίευση ο Ζελένσκι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ανακοίνωση έγινε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνομιλία παραγωγική, αλλά δεν αναφέρθηκε στην εν λόγω εκταμίευση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συνομιλία του με τη φον ντερ Λάιεν, αναφέροντας συζήτηση για «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας».
  • Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έκανε αναφορά στη νέα εκταμίευση των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής της Κομισιόν γνωστοποίησε τη νέα πρωτοβουλία μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συνομιλία με τη φον ντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας», συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν τη χρηματοδότηση.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έκανε αναφορά στη νέα εκταμίευση των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ.

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