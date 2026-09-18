ΕΕ: 3,3 δισ. ευρώ για πυραύλους και drones στην Ουκρανία – Δεν αναφέρθηκε στην εκταμίευση ο Ζελένσκι

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής της Κομισιόν γνωστοποίησε τη νέα πρωτοβουλία μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συνομιλία με τη φον ντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας», συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν τη χρηματοδότηση.

I spoke with the President of the European Commission, @vonderleyen. A very productive conversation. I thanked Ursula for the attention to Ukraine and security issues in her annual State of the Union Address. The initiative to use the remaining SAFE funds to finance new defense… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2026

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έκανε αναφορά στη νέα εκταμίευση των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ.