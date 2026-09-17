Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Στις 13,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Πώς κρίνουν οι πολίτες τα προγράμματα των κομμάτων

Η μεγάλη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1 παρουσιάστηκε απόψε, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 14-17 Σεπτεμβρίου 2026 και διεξήχθη σε πανελλαδική εμβέλεια, με πληθυσμό 1.272 άτομα, άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου.

Πώς κρίνουν οι πολίτες τα προγράμματα των κομμάτων και την παρουσία των πολιτικών Αρχηγών; Ποια είναι τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας που τους απασχολούν; Τι λένε για την επιθετική στάση της Τουρκίας;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης. Τα αποτελέσματα της έρευνας σχολίασε η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη.

Η πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,5% και διαφορά 13,5 μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στο 14%. Ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ με 11%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 4,6%, το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής με 2,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% η Νίκη με 1,2% και οι Σπαρτιάτες με 1% και οι Δημοκράτες με 0,7%. Άλλο κόμμα απαντά το 3,8%, «Λευκό» και «Δεν θα ψηφίσω» απαντά το 0,8%, ενώ «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα» απαντά το 11% των πολιτών.

Η εκτίμηση ψήφου

Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου έχουν ως εξής:

ΝΔ 31%

ΕΛΑΣ 16%

ΠΑΣΟΚ 11,5%

Ελληνική Λύση 7,2%

ΚΚΕ 6,8%

Πλεύση Ελευθερίας 5,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%

Φωνή Λογικής 3,5%

ΜέΡΑ25 3,2%

ΣΥΡΙΖΑ 1,6%

Σπαρτιάτες 1,4%

Νίκη 1,3%

Δημοκράτες 1%.

«Άλλο κόμμα» 4,5%

Το προφίλ της αδιευκρίνιστης ψήφου

Το 34,6% των ψηφοφόρων της αδιευκρίνιστης ψήφου προέρχεται από τη ΝΔ, το 18,8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3% από τους Σπαρτιάτες, το 6,6% από το ΠΑΣΟΚ, το 6,2% από τη Νίκη, ενώ το 3,2% από την Ελληνική Λύση.

Από άλλο κόμμα προέρχεται το 8,6% των αναποφάσιστων.

Τι κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες

Σχετικά με το τι είδους κυβέρνηση προτιμούν το 27,8% των πολιτών απαντά «αυτοδύναμη ΝΔ». Συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ και μικρότερων αριστερών κομμάτων θέλει το 27,1%, συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ζητά το 9,6%, ενώ συνεργασία ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα προτιμά το 8%.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτο στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 31%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 14,9%,ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και η Μαρία Καρυστιανού με 3,6%.

Τα ελληνοτουρκικά

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Οι πολίτες αξιολογούν θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από την ΔΕΘ σε ποσοστό 38,4% (θετικά και μάλλον θετικά), έναντι 55% που τις αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Αντιστοίχως αρνητικά αντιμετωπίζει τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το 55,4% έναντι 29,7% που τις είδε θετικά και μάλλον θετικά.

Οι εξαγγελίες Τσίπρα αντιμετωπίζονται από το 24,1% θετικά και μάλλον θετικά και από το 62,7% αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Συνολικά, πιο ικανοποιητική παρουσία στη ΔΕΘ ήταν αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη (35,7%). Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 20,6% και τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 15%.

Το κόμμα Σαμαρά

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της MARC, το 85,3% μάλλον και σίγουρα δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, έναντι ενός ποσοστού 12,1% απαντούν σίγουρα και αρκετά πιθανό.

Η ταυτότητα της έρευνας: