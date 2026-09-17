Γιώργος Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε στις αρχές ο 67χρονος ασθενής \ήταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή

Ένα από τα ερωτήματα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι το πόσοι ήταν παρόντες στο ιατρείο στο Κολωνάκι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, όταν πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Στο γραφείο της γιατρού φέρεται να είναι η ίδια και ο παθολόγος. Άλλες τρεις είναι οι εργαζόμενες, ήτοι οι δύο νοσηλεύτριες και η μία γραμματέας ήταν στη γραμματεία. Στον χώρο ήταν ακόμη μία 56χρονη τεχνολόγος εργαστηρίων, ο Γιώργος Μαζωνάκης και σύμφωνα με το MEGA, υπάρχει ένας ακόμα ασθενής, ο οποίος είναι στο γραφείο του γιατρού.

Πρόκειται για έναν 67χρονο άνδρα που έχει καταθέσει και ο ίδιος στην αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός υποστηρίζει ότι κατά τις 14.00 δεν βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και επέστρεψε, όχι γιατί τον ενημέρωσε η γυναίκα του επειδή πέθαινε ο Μαζωνάκης, αλλά επειδή είχε άλλο ραντεβού. Στις 15.30.

Τι κατέθεσε ο 67χρονος

Ο 67χρονος ασθενής φέρεται να κατέθεσε τα εξής: «Στο ιατρείο πήγα στις 15.30. Έχω ξαναπάει 5-6 φορές. Είμαι ασθενής του 58χρονου. Είχε ένα μηχάνημα που βλέπει την κατάσταση της υγείας γενικά, ως διαγνωστικό εργαλείο. Όταν έφτασα στο ιατρείο επικρατούσε ησυχία. Δεν παρατήρησα τίποτα ανησυχητικό. Το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις μου ήρθε στις 16.06. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν όλα ήσυχα. Συζητούσαμε με τον γιατρό και θα μου έγραφε και την επόμενη εξέταση.

Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή που του φώναξε να πάει κι εκείνος αποχώρησε. Υπήρξε αναστάτωση. Μετά από 6-7 λεπτά άκουσα να λένε να κληθεί ασθενοφόρο. Τότε η γραμματέας με ενημέρωσε ότι προέκυψε ένα έκτακτο περιστατικό και μου είπε πώς πρέπει να σταματήσουμε και θα με ειδοποιήσουν εκ νέου. Αποχώρησα. Φεύγοντας είδα και το ασθενοφόρο να πηγαίνει προς το ιατρείο.

Με την 56χρονη δεν έχω κάνει κάποια θεραπεία. Την έχω δει μια – δυο φορές αλλά δεν την ξέρω. Ο 58χρονος μου είχε προτείνει παλιότερα να κάνω μια θεραπεία με μηχανήματα. Την είχα κάνει αλλά δεν την επανέλαβα. Δεν θυμάμαι την ονομασία της θεραπείας. Θυμάμαι τη διαδικασία όμως. Σου παίρνανε 200ml αίμα και μετά το μηχάνημα το φυγοκέντριζε και κάπως βοηθούσε αυτό στα αγγεία της καρδιάς.

Το είχα ψάξει, είχα δει ότι γίνεται διεθνώς. Δεν το επανέλαβα γιατί δεν είδα κάποια διαφορά. Δεν το θεώρησα επικίνδυνο».