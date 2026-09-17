Ισραέλ Κατζ: Επίθεση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στον Ερντογάν – «Δεν θα πατήσει πόδι στη Γάζα»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τοποθετήθηκε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, με αφορμή νέα παλαιστινιακή δημοσκόπηση για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.Ο Ισραέλ Κατζ επικαλέστηκε έρευνα του Jerusalem Media and Communications Centre (JMCC), υποστηρίζοντας ότι στη Γάζα «έχουν ήδη καταλάβει ότι ο δρόμος της Χαμάς απέτυχε». Την ίδια ώρα, ο ίδιος επικαλείται τις επιθέσεις κατά των επικεφαλής της Χαμάς στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία, που είναι συμμαχική χώρα.

Τι αναφέρει η δημοσκόπηση

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μόλις το 9,7% των ερωτηθέντων στη Λωρίδα της Γάζας θεωρεί πλέον τον ένοπλο αγώνα ως τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη των παλαιστινιακών εθνικών στόχων. Τα στοιχεία της έρευνας του JMCC επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο ποσοστό: η υποστήριξη στον ένοπλο αγώνα καταγράφεται στο 13,3% συνολικά, στο 15,7% στη Δυτική Όχθη και στο 9,7% στη Γάζα. Αντίθετα, το 55,8% των ερωτηθέντων συνολικά θεωρεί τις ειρηνικές διαπραγματεύσεις ως την καλύτερη επιλογή.

«Δεν έγιναν σιωνιστές – διαβάζουν την πραγματικότητα»

«Δεν έγιναν σιωνιστές. Διαβάζουν την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ως επιβεβαίωση της στρατηγικής που, όπως είπε, εφαρμόζει μαζί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ίσραελ Κατζ ανέφερε ότι η ισραηλινή στρατηγική απέναντι σε ένοπλες οργανώσεις στηρίζεται στη στέρηση εδαφών, υποδομών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων, καθώς και στην εξουδετέρωση της ηγεσίας τους.

Υποστήριξε ότι στοιχεία αυτής της στρατηγικής εφαρμόστηκαν στη Γάζα, στον Λίβανο και στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην απομάκρυνση πληθυσμού από ζώνες μαχών, στην ελευθερία επιχειρησιακής δράσης του ισραηλινού στρατού και στην καταστροφή υπόγειων και υπέργειων υποδομών.

Επίθεση στον Ερντογάν

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αναφορά του Ίσραελ Κατζ στον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ισραηλινός υπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα να επανεξοπλίσει τη Χαμάς.

Στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά κατά του Ερντογάν, λέγοντας πως εάν θέλει να βοηθήσει «τους αδελφούς του στη Γάζα», μπορεί να τους προσκαλέσει στην Αττάλεια, προσθέτοντας σκωπτικά ότι «έχει αδειάσει πολύς χώρος εκεί λόγω της απουσίας Ισραηλινών τουριστών». «Στη Γάζα το πόδι του δεν θα πατήσει», πρόσθεσε ο Ίσραελ Κατζ.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ενεργεί σε συντονισμό με τον Νετανιάχου και ότι η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία «δεν έχει ακόμη τελειώσει», υποστηρίζοντας ότι παραμένουν στόχοι τόσο έναντι του Ιράν όσο και σε άλλα μέτωπα.