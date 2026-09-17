Ισραέλ Κατζ: Επίθεση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στον Ερντογάν – «Δεν θα πατήσει πόδι στη Γάζα»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, επιτέθηκε σε ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι «δεν θα πατήσει πόδι στη Γάζα». Ο Κατζ επικαλέστηκε νέα παλαιστινιακή δημοσκόπηση που δείχνει μειωμένη υποστήριξη στον ένοπλο αγώνα στη Γάζα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα ως επιβεβαίωση της ισραηλινής στρατηγικής.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ισραήλ υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, επιτέθηκε σκληρά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι «στη Γάζα το πόδι του δεν θα πατήσει». Τον κάλεσε μάλιστα να προσκαλέσει τους «αδελφούς του στη Γάζα» στην Αττάλεια.
  • Ο Ισραέλ Κατζ επικαλέστηκε νέα παλαιστινιακή δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία μόλις το 9,7% των ερωτηθέντων στη Γάζα θεωρεί τον ένοπλο αγώνα ως τον καλύτερο τρόπο, ενώ το 55,8% προτιμά τις ειρηνικές διαπραγματεύσεις. «Δεν έγιναν σιωνιστές. Διαβάζουν την πραγματικότητα», ανέφερε ο Κατζ.
  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας παρουσίασε τα αποτελέσματα ως επιβεβαίωση της στρατηγικής του Ισραήλ για στέρηση εδαφών και εξουδετέρωση ηγεσίας, τονίζοντας ότι η στρατιωτική εκστρατεία «δεν έχει ακόμη τελειώσει».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τοποθετήθηκε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, με αφορμή νέα παλαιστινιακή δημοσκόπηση για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.Ο Ισραέλ Κατζ επικαλέστηκε έρευνα του Jerusalem Media and Communications Centre (JMCC), υποστηρίζοντας ότι στη Γάζα «έχουν ήδη καταλάβει ότι ο δρόμος της Χαμάς απέτυχε». Την ίδια ώρα, ο ίδιος επικαλείται τις επιθέσεις κατά των επικεφαλής της Χαμάς στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία, που είναι συμμαχική χώρα.

Αυστηρό μήνυμα Βανς για Μέση Ανατολή: «Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ δεν μπορεί να υποτάσσεται στο Ισραήλ»

Τι αναφέρει η δημοσκόπηση

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μόλις το 9,7% των ερωτηθέντων στη Λωρίδα της Γάζας θεωρεί πλέον τον ένοπλο αγώνα ως τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη των παλαιστινιακών εθνικών στόχων. Τα στοιχεία της έρευνας του JMCC επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο ποσοστό: η υποστήριξη στον ένοπλο αγώνα καταγράφεται στο 13,3% συνολικά, στο 15,7% στη Δυτική Όχθη και στο 9,7% στη Γάζα. Αντίθετα, το 55,8% των ερωτηθέντων συνολικά θεωρεί τις ειρηνικές διαπραγματεύσεις ως την καλύτερη επιλογή.

«Δεν έγιναν σιωνιστές – διαβάζουν την πραγματικότητα»

«Δεν έγιναν σιωνιστές. Διαβάζουν την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ως επιβεβαίωση της στρατηγικής που, όπως είπε, εφαρμόζει μαζί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ισραήλ – Μαρόκο: Συμφωνία για αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων και άνοιγμα πρεσβειών

Ο Ίσραελ Κατζ ανέφερε ότι η ισραηλινή στρατηγική απέναντι σε ένοπλες οργανώσεις στηρίζεται στη στέρηση εδαφών, υποδομών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων, καθώς και στην εξουδετέρωση της ηγεσίας τους.

Υποστήριξε ότι στοιχεία αυτής της στρατηγικής εφαρμόστηκαν στη Γάζα, στον Λίβανο και στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην απομάκρυνση πληθυσμού από ζώνες μαχών, στην ελευθερία επιχειρησιακής δράσης του ισραηλινού στρατού και στην καταστροφή υπόγειων και υπέργειων υποδομών.

Λίβανος: Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε πόλεις και γειτονικά χωριά

Επίθεση στον Ερντογάν

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αναφορά του Ίσραελ Κατζ στον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ισραηλινός υπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα να επανεξοπλίσει τη Χαμάς.

Στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά κατά του Ερντογάν, λέγοντας πως εάν θέλει να βοηθήσει «τους αδελφούς του στη Γάζα», μπορεί να τους προσκαλέσει στην Αττάλεια, προσθέτοντας σκωπτικά ότι «έχει αδειάσει πολύς χώρος εκεί λόγω της απουσίας Ισραηλινών τουριστών». «Στη Γάζα το πόδι του δεν θα πατήσει», πρόσθεσε ο Ίσραελ Κατζ.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ενεργεί σε συντονισμό με τον Νετανιάχου και ότι η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία «δεν έχει ακόμη τελειώσει», υποστηρίζοντας ότι παραμένουν στόχοι τόσο έναντι του Ιράν όσο και σε άλλα μέτωπα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ