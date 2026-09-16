Λίβανος: Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε πόλεις και γειτονικά χωριά

Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων έπληξε περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), παρά την ισχύουσα εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Οι επιθέσεις περιλάμβαναν πυρά πολυβόλων και βομβαρδισμούς σε διάφορες πόλεις και χωριά, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

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Διεθνή Νέα

Λίβανος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων έπληξε περιοχές του νότιου Λιβάνου, παρά την κατά τα άλλα ισχύουσα εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο.
  • Πυρά από πολυβόλα αναφέρθηκαν στα περίχωρα της Χαντάθα, ενώ ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη Μανσούρι, στην περιοχή της Τύρου.
  • Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε επίσης την Κφαρ Τεμπνίτ και πραγματοποίησε αρκετές επιδρομές στη Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων έπληξε περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), παρά την κατά τα άλλα ισχύουσα εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Πυρά από πολυβόλα αναφέρθηκαν στα περίχωρα της Χαντάθα, ενώ ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη Μανσούρι, στην περιοχή της Τύρου, με τον ήχο τους να γίνεται αισθητός σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με το NNA.

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε επίσης την Κφαρ Τεμπνίτ και πραγματοποίησε αρκετές επιδρομές στη Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, με τις εκρήξεις να ακούγονται σε ολόκληρη την περιοχή της Ναμπατίγια. Παράλληλα, ξεχωριστό πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή Ουάντι Μαζλάμ, κοντά στο Μπέιτ Λιφ, στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες.

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