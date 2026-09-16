Λίβανος: Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε πόλεις και γειτονικά χωριά

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Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων έπληξε περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), παρά την κατά τα άλλα ισχύουσα εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Πυρά από πολυβόλα αναφέρθηκαν στα περίχωρα της Χαντάθα, ενώ ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη Μανσούρι, στην περιοχή της Τύρου, με τον ήχο τους να γίνεται αισθητός σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με το NNA.

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε επίσης την Κφαρ Τεμπνίτ και πραγματοποίησε αρκετές επιδρομές στη Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, με τις εκρήξεις να ακούγονται σε ολόκληρη την περιοχή της Ναμπατίγια. Παράλληλα, ξεχωριστό πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή Ουάντι Μαζλάμ, κοντά στο Μπέιτ Λιφ, στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες.