Ιταλία: Καταργούνται τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατ. οχήματα ενόψει εκλογών

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια δίκυκλα και αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού, που αντιστοιχούν στο 70% του συνολικού στόλου. Ενώ η κυβέρνηση χαρακτηρίζει το μέτρο μόνιμο, μέρος των προέδρων των ιταλικών περιφερειών το καταγγέλλει ως πρωτοφανή προεκλογική δημαγωγία.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιταλία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κυβέρνηση Μελόνι στην Ιταλία αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για δίκυκλα και αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Το μέτρο αφορά περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα, καλύπτοντας το 70% του συνολικού στόλου.
  • Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «το θεωρούμε ένα μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλά και μόνο ενόψει εκλογών», παρά τις δυσκολίες που παραδέχτηκε ο υπουργός Οικονομικών.
  • Πρόεδροι ιταλικών περιφερειών εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους, με τον πρόεδρο της Τοσκάνης να κάνει λόγο για «πρωτοφανή προεκλογική δημαγωγία». Η κυβέρνηση της Ρώμης θα καλύψει περίπου το 45% των εσόδων που θα χάσουν οι περιφέρειες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα, καθώς και για τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού αποφάσισε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το μέτρο αφορά, σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, οχήματα με ισχύ έως 80 kW, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 70% του συνολικού στόλου. Υπολογίζεται ότι η κατάργηση των τελών θα αφορά περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα.

«Σήμερα η κυβέρνηση κατήργησε έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούσαν περισσότερο. Το θεωρούμε ένα μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλά και μόνο ενόψει εκλογών», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

«Είναι μια απόφαση που λάβαμε με δυσκολία. Ένα μέτρο το οποίο εγκρίθηκε σε μία περίοδο έκτακτης οικονομικής κατάστασης, αλλά που θεωρούμε ότι πρέπει να λάβει μόνιμο χαρακτήρα», συμπλήρωσε ο Ιταλός υπουργός οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

Μέρος των προέδρων των ιταλικών περιφερειών, όμως, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του, υπενθυμίζοντας ότι έως τώρα τα χρήματα που καταβάλλουν οι πολίτες με τα τέλη κυκλοφορίας, χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των ταμείων των 20 περιφερειών της χώρας. Ο πρόεδρος της Τοσκάνης, Εουτζένιο Τζάνι, δήλωσε οτι «πρόκειται για πρωτοφανή προεκλογική δημαγωγία».

Ένα μέρος των εσόδων που θα χάσουν οι περιφέρειες μετά την έγκριση του αποψινού μέτρου (γύρω στο 45% του συνόλου) πρόκειται να καλυφθεί με απευθείας χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της Ρώμης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ