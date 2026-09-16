Κρήτη: Εντοπίστηκαν 71 μετανάστες σε λέμβο νότια του νησιού

Οι λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, περισυνέλεξαν 71 αλλοδαπούς από λέμβο νότια της Κρήτης, την οποία εντόπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex. Ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας τους μεταφέρει στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι λιμενικές αρχές πραγματοποίησαν την περισυλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο νότια της Κρήτης.
  • Τη λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης.
  • Τους 71 επιβαίνοντες περισυνέλεξε φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας, το οποίο τους μεταφέρει στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την περισυλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης πραγματοποίησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Τη λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τους 71 επιβαίνοντες περισυνέλεξε φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας, το οποίο τους μεταφέρει στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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