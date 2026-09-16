Κρήτη: Εντοπίστηκαν 71 μετανάστες σε λέμβο νότια του νησιού

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Την περισυλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης πραγματοποίησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Τη λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τους 71 επιβαίνοντες περισυνέλεξε φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας, το οποίο τους μεταφέρει στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.