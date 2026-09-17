LaLiga: Αναβλήθηκε λόγω καταιγίδας το Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο – Πλημμύρισε ακόμη και η φυσούνα, δείτε βίντεο

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Την αναβολή της αναμέτρησης Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική της LaLiga προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια, λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη σέντρα στο «Ciutat de València».

Η έντονη βροχόπτωση, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, πλημμύρισε τον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε προβλήματα ακόμη και στη φυσούνα και στους χώρους του γηπέδου, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο διαιτητής Κιντέρο Γκονθάλεθ αποφάσισε την αναβολή της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να αποχωρούν από το γήπεδο.

Η περιοχή της Βαλένθια βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις τοπικές αρχές να έχουν ήδη λάβει προληπτικά μέτρα.

ℹ️ Tras las pertinentes comprobaciones por parte de @LaLiga y el equipo arbitral, se ha decidido suspender el partido #LevanteUDAthletic por la climatología adversa en el Ciutat de València ⛈️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/W8oBOujb7Q — Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2026

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα αναμένεται να οριστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς το πρόγραμμα των δύο ομάδων είναι ήδη επιβαρυμένο.