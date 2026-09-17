LaLiga: Αναβλήθηκε λόγω καταιγίδας το Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο – Πλημμύρισε ακόμη και η φυσούνα, δείτε βίντεο

Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη σέντρα, προκάλεσε την αναβολή της αναμέτρησης Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική της LaLiga. Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε τον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησε προβλήματα, με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα να αναμένεται να οριστεί τις επόμενες ημέρες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αναβολή της αναμέτρησης Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική της LaLiga προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια.
  • Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε τον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε προβλήματα ακόμη και στη φυσούνα και στους χώρους του γηπέδου.
  • Υπό αυτές τις συνθήκες, ο διαιτητής Κιντέρο Γκονθάλεθ αποφάσισε την αναβολή της αναμέτρησης. Η περιοχή της Βαλένθια βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό.

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Την αναβολή της αναμέτρησης ΛεβάντεΑθλέτικ Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική της LaLiga προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια, λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη σέντρα στο «Ciutat de València».

Η έντονη βροχόπτωση, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, πλημμύρισε τον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε προβλήματα ακόμη και στη φυσούνα και στους χώρους του γηπέδου, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο διαιτητής Κιντέρο Γκονθάλεθ αποφάσισε την αναβολή της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να αποχωρούν από το γήπεδο.

Η περιοχή της Βαλένθια βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις τοπικές αρχές να έχουν ήδη λάβει προληπτικά μέτρα.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα αναμένεται να οριστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς το πρόγραμμα των δύο ομάδων είναι ήδη επιβαρυμένο.

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