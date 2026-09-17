LaLiga: Αναβλήθηκε λόγω καταιγίδας το Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο – Πλημμύρισε ακόμη και η φυσούνα, δείτε βίντεο

Την αναβολή της αναμέτρησης Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική της LaLiga προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια, λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη σέντρα στο «Ciutat de València».
Η έντονη βροχόπτωση, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, πλημμύρισε τον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε προβλήματα ακόμη και στη φυσούνα και στους χώρους του γηπέδου, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
🚨Última Hora🚨
❌El partido entre el Levante y el Athletic Club ha sido suspendido por la lluvia.
⚠️Las imágenes dentro del estadio no dejan de sorprender.#LaLiga pic.twitter.com/yet0sanTUi
— Conexión Deportiva (@CDeportivaES) September 16, 2026
Heavy rain at the Ciutat de València forces the Levante vs Athletic Club match to be suspended 🌧️😨
📹📷 Carrusel, Movistar, Levante#beINSPORTS #LaLiga #LevanteAthletic pic.twitter.com/Cy34CoY3qV
— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) September 16, 2026
Υπό αυτές τις συνθήκες, ο διαιτητής Κιντέρο Γκονθάλεθ αποφάσισε την αναβολή της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να αποχωρούν από το γήπεδο.
ℹ️ La expedición rojiblanca volverá a Bilbao el jueves por la mañana 👉https://t.co/K5D07tM4J2 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/HOVNOTaAOM
— Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2026
Η περιοχή της Βαλένθια βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις τοπικές αρχές να έχουν ήδη λάβει προληπτικά μέτρα.
ℹ️ Tras las pertinentes comprobaciones por parte de @LaLiga y el equipo arbitral, se ha decidido suspender el partido #LevanteUDAthletic por la climatología adversa en el Ciutat de València ⛈️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/W8oBOujb7Q
— Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2026
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα αναμένεται να οριστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς το πρόγραμμα των δύο ομάδων είναι ήδη επιβαρυμένο.