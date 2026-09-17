Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1: Νίκη με ανατροπή στην πρεμιέρα του Europa League, δείτε τα γκολ

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Τη νίκη με 2-1 επί της Γιαγκελόνια πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στο «Γ. Καραϊσκάκης», ξεκινώντας με το δεξί τη League Phase του Europa League.

Οι Πολωνοί προηγήθηκαν στο 20’ με τον Σμιτ, όμως ο Γκονσάλες ισοφάρισε λίγο πριν από την ανάπαυλα και ο Γιάρεμτσουκ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 84’, χαρίζοντας στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την πρώτη του νίκη στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Η Γιαγκελόνια επέλεξε από την αρχή να δώσει χώρο στον Ολυμπιακό, κλείνοντας τους διαδρόμους με χαμηλή άμυνα και αναζητώντας τις προϋποθέσεις για αντεπιθέσεις. Η επιλογή αυτή λίγο έλειψε να αποδώσει στο 19’, όταν ο Πρέλετς σημάδεψε το δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα, ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν λάθος του Ορτέγα, ο Πρέλετς βρήκε τον Σμιτ και εκείνος με άψογο τελείωμα έκανε το 0-1.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, ανέβασε την έντασή του και άρχισε να πιέζει την πολωνική άμυνα. Ο Αμπράμοβιτς χρειάστηκε να επέμβει σε σουτ του Γκονσάλες, όμως από την εξέλιξη του κόρνερ ο Ισπανός βρήκε ξανά την μπάλα και από κοντά έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 43’.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και να ψάχνουν το γκολ της ανατροπής. Ο Αμπράμοβιτς σταμάτησε το διαγώνιο σουτ του Ζότα στο 59’, ενώ στο 72’ ο Τσικίνιο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει σοβαρό λάθος του τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια.

Η πίεση του Ολυμπιακού κορυφώθηκε όσο πλησίαζε το τέλος και τελικά απέφερε καρπούς στο 84’. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε περάσει στον αγώνα ως αλλαγή, αξιοποίησε τη σέντρα του Φρόιλερ και με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1.

Στις καθυστερήσεις, ο Ρέτσος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, με τον Ολυμπιακό να κρατά τελικά τη νίκη και να ξεκινά με το ιδανικό αποτέλεσμα την ευρωπαϊκή του πορεία.

Επόμενος αντίπαλος για τους Πειραιώτες είναι η Μαρσέιγ στη Μασσαλία, στις 15 Οκτωβρίου (22:00).

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Κίτρινες: Μπρούνο, Έσε – Μοντόια, Βόιτουτσεκ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Μπρούνο (46΄ Τικνιζιάν), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας (82΄ Πέντερσεν), Φρόιλερ, Έσε (77΄ Μπέιλι), Τσικίνιο (77΄ Πουέρτα), Μαρτίνς, Ζότα, Γκονσάλες (62΄ Γιάρεμτσουκ).

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ (Άντριαν Σιεμιένιετς): Αμπράμοβιτς, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόια, Βόιτουτσεκ, Ρόμαντσουκ (46΄ Κοζλόφσκι), Κλίνγκε (63΄ Φίντελ), Κονσεϊσάο (87΄ Αγκμπονίφο), Σμιτ, Ιμάθ (63΄ Σιλά), Πρέλετς (75΄ Λοθάνο).